ماتياس فيتشينو يسجل الأول للإنتر
مبكرًا
5’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيريشيتش إلى داخل المنطقة إستقبلها لوتارو مارتينيز برأسية في إتجاه ماتياس فيتشينو الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك
⚽️ | 3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL— Inter (@Inter) March 17, 2019
TRE MINUTI E L'INTER VA IN VANTAGGIO!!!
Cross di #Perisic
Assist di #Lautaro
RETE DI @vecino che sblocca il #DerbyMilano #MilanInter 0-1 pic.twitter.com/pKwhfCdS5E
تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
شاهد عمليات الإحماء من لاعبي الإنتر
🔥 | IN CAMPO— Inter (@Inter) March 17, 2019
I ragazzi sul terreno di gioco per il riscaldamento!#DerbyMilano pic.twitter.com/8oGaUC9V9W
إليكم تشكيل الإنتر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سباليتي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
سمير هاندانوفيتش / دانيلو دامبروزيو / ستيفان دي فري / ميلان شكرينيار / كوادو أسامواه / مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيتشينو / روبيرتو جاليارديني / ماتيو بوليتانو / لواترو مارتينيز / إيفان بيريشيتش
📋 | FORMAZIONE— Inter (@Inter) March 17, 2019
📣 I nostri 1⃣1⃣per il #DerbyMilano#FORZAINTER 👊⚫️🔵 pic.twitter.com/hognU55dTe
إليكم تشكيل ميلان لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جينارو جاتوزو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
جيانلويجي دوناروما / ديفيد كالابريا / ماتيو موساشيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريجيز / فرانك كيسي / تيموي باكايكو / لوكاس بيكيتا / سوسو / هاكان تشالهانوغلو / كريشتوف بيونتيك
Here's our starting 1⃣1⃣ for the San Siro derby night 🔴⚫️— AC Milan (@acmilan) March 17, 2019
Ecco gli XI che scenderanno in campo per #MilanInter, forza ragazzi! 👊🏼@BioscalinITA pic.twitter.com/IxmU4nacYb
يقدم الإنتر موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإيطالي أمام فريق سبال، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل لاشيء، وخاض الفريق 27 مباراة حتى الآن، احتلوا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وسيسعى زملاء لوتارو مارتينيز لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لخطف المركز الثالث من ميلان.