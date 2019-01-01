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ميلان × إنتر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ميلان ضد إنتر في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
Getty

2019-03-17T20:11:47Z

42’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ديفيد كالابريا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الإنتر

2019-03-17T20:11:05Z

41’خطأ لصالح ماتيو بوليتانو بعد تدخل من فرانك كيسي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-03-17T20:10:11Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للإنتر بهدف دون رد

2019-03-17T20:08:43Z

39’خطأ لصالح ميلان شكرينيار بعد تدخل من بيونتيك في منتصف الميدان

2019-03-17T20:08:07Z

38’بيريشيتش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة إرتقى لها ديفيد كالابريا وحولها برأسية إلى حارسه دوناروما

2019-03-17T20:07:51Z

37’ضغط متواصل من لاعبي الإنتر وسط تراجع من أصحاب الأرض

2019-03-17T20:06:04Z

36’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طرق دانيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-03-17T20:05:33Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-03-17T20:05:06Z

33’خطأ لصالح ماتيو بوليتانو بعد تدخل من فرانك كيسي في منتصف الميدان

2019-03-17T20:01:36Z

31’كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة عن طريق دانيلو سددها ماتياس فيتشينو قوية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-17T20:01:15Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للإنتر بهدف دون رد

2019-03-17T20:00:35Z

28’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الإنتر في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ميلان

2019-03-17T19:59:13Z

27’بوليتانو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات ميلان إلى  ركنية 

2019-03-17T19:58:03Z

26’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيلو دامبروزيو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-17T19:57:38Z

25’لاعبي الإنتر يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-03-17T19:56:09Z

23’ريكاردو رودريجيز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس سمير هاندانوفيتش

2019-03-17T19:54:29Z

22’تصويبة قوية عن طريق تيموي باكايوكو من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات الإنتر وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-03-17T19:54:06Z

21’ضغط متواصل من لاعبي الإنتر وسط تراجع تام من أصحاب الأرض

2019-03-17T19:53:10Z

20’بيريشيتش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-17T19:52:20Z

19’تصويبة قوية عن طريق ماتيو بويلتانو من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس دوناروما

2019-03-17T19:51:45Z

18’هدوء نسبي في أحداث المباراة واستحواذ من الضيوف على مجريات اللقاء

2019-03-17T19:49:35Z

17’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ديفيد كالابريا إلى داخل المنطقة إرتقى لها لوكاس باكيتا وحولها برأسية قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-17T19:46:09Z

16’تصويبة قوية عن طريق لواترو مارتينز من خارج المنطقة تصدى لها دوناروما ببراعة

2019-03-17T19:45:55Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للفريق الضيف بهدف دون رد

2019-03-17T19:44:49Z

13’خطأ لصالح تشالهانوغلو بعد تدخل من دانيلو دامبروزيو في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-17T19:44:03Z

12’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق بيريشيتيش ثم سدد كرة قوية من على حدود المنطقة إصطدمت بدفاعات الإنتر وتحولت خارج المنطقة

2019-03-17T19:43:33Z

11’إستحواذ من لاعبي الإنتر على مجريات اللقاء لمحاولة خطف هدف ثاني في الشوط الأول

2019-03-17T19:42:09Z

10’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-17T19:41:49Z

9’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب بعد إصطدام الرأس الأخير

2019-03-17T19:40:28Z

8’سقوط اللاعب جاليارديني بداعي الإصابة بعد تدخل قوي من باكايوكو

2019-03-17T19:37:52Z

7’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ميلان في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الإنتر

2019-03-17T19:36:46Z

6’ميلان تفاجأ بتسجيل الإنتر الهدف الأول مبكرًا 

ماتياس فيتشينو يسجل الأول للإنتر

2019-03-17T19:34:43Z

مبكرًا

5’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيريشيتش إلى داخل المنطقة إستقبلها لوتارو مارتينيز برأسية في إتجاه ماتياس فيتشينو الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك

 

2019-03-17T19:34:00Z

4’جووووووووووووووووووووووووووول..والهدف الأول للإنتر

2019-03-17T19:33:42Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-17T19:33:08Z

2’ميلان بالزي الأحمر على اليمين والإنتر بالزي الأزرق والأسود على اليسار

تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-03-17T19:31:50Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الإنتر لمباراة اليوم

2019-03-17T19:23:25Z

يبدأ المدرب سباليتي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

سمير هاندانوفيتش / دانيلو دامبروزيو / ستيفان دي فري / ميلان شكرينيار / كوادو أسامواه / مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيتشينو / روبيرتو جاليارديني / ماتيو بوليتانو / لواترو مارتينيز / إيفان بيريشيتش

 

إليكم تشكيل ميلان لمباراة اليوم

2019-03-17T19:21:19Z

يبدأ المدرب جينارو جاتوزو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

جيانلويجي دوناروما / ديفيد كالابريا / ماتيو موساشيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريجيز / فرانك  كيسي / تيموي باكايكو / لوكاس بيكيتا / سوسو / هاكان تشالهانوغلو / كريشتوف بيونتيك


 

2019-03-17T19:20:23Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي ماركو جويدا

2019-03-17T19:20:17Z

يقدم الإنتر موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإيطالي أمام فريق سبال، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل لاشيء، وخاض الفريق 27 مباراة حتى الآن، احتلوا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وسيسعى زملاء لوتارو مارتينيز لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لخطف المركز الثالث من ميلان.

2019-03-17T19:20:06Z

يدخل الروسينوري هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب فريق كييفو بهدفين مقابل هدف، في الجولة 27 من الدوري الإيطالي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحتل المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة، بعد أن حققوا الفوز في 14 مباراة، وتلقوا أربع هزائم، وتعادلو في 9 مواجهات.

2019-03-17T19:17:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث مباراة ديربي ميلانو ستجمع بين ميلان والإنتر في الجولة 28 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.
 