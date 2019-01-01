2019-03-22T19:56:29Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-03-22T19:54:53Z
8’بليز ماتويدي مرر كرة بينية في إتجاه جيرو المنطلق داخل المنطقة طالت عليه ووصلت إلى أحضان الحارس
2019-03-22T19:53:04Z
7’انطلاقة سريعة من العمق عن طريق كيليان مبابي ثم راوغ الدفاعات وسدد كرة من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-03-22T19:51:24Z
6’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الفرنسي في منصتف الميدان
2019-03-22T19:51:02Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-03-22T19:50:17Z
4’ضغط متواصل من لاعبي الديوك الفرنسية بحثًا عن هدف أول مبكر
2019-03-22T19:48:49Z
3’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق بليز ماتويدي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-03-22T19:47:40Z
2’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب فرنسا في منتصف الميدان
2019-03-22T19:40:58Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
تشكيل منتخب فرنسا لمباراة اليوم
2019-03-22T19:29:50Z
La composition de nos Bleus pour affronter la Moldavie ! 🇲🇩🇫🇷 #MOLFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wz7uPUM8SI— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) ٢٢ مارس ٢٠١٩
2019-03-22T03:07:34Z
خاض منتخب مولدوفا مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الأخير، وكانت أمام منتخب كازاخستان في الشهر الماضي، وهزم بنتيجة (0/1)، وسيدخل المنتخب هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الديوك الفرنسية وهي التعادل على أقل تقدير.
2019-03-22T03:07:23Z
يدخل حامل كأس العالم الماضية هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين دون رد، في الجولة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، وبالرغم من هذه الخسارة ظل المنتخب الفرنسي متصدرًا للمجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الطواحين الذين يحلتون المركز الثاني.
2019-03-22T03:06:34Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل منتخب فرنسا ضيفاً على نظيره منتخب مولدوفا، على ملعب “زيمبرو” وذلك في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.