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موريتانيا × تونس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تونس ضد موريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

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Getty Images

التشكيل الرسمي لمنتخب تونس

2019-07-02T18:06:44Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

معز بن شريفية / وجدي كشريدة / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / كريم العواضي / إلياس سخيري / بسام صرارفي / نعيم السليتي / يوسف المساكني / وهبي الخزري

البدلاء / فراس شواط / فرجاني ساسي / نسيم هنيد / مارك لامتي / طه ياسين الخنيسي / فاروق بن مصطفي / أيمن بن محمد / رامي البيدوي / غيلان الشعلالي / أنيس البدري / محمد دراجير / معز حسن

التشكيل الرسمي لمنتخب موريتانيا

2019-07-02T18:04:34Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

سوليماني ديالو / مصطفي دياو / باكاري نيدايا / عبدول با / علي عبيد / يال ديلاهي / مختار الحسن عيد / إبراهيما كوليبالي / إسماعيل دياكيتي / أداما با / شيخ مولاي أحمد 

البدلاء / بابكار ديوب / تموري دياو / العساني ديوب / سليمان يآن / سالي سار / هارونا أبو ديمبا / خاسا كامارا / ديالو جيادلاي / ديادي ديارا / عبدالقادر تيام عبدالله جوي / هيحية تنجي 

2019-07-01T20:42:39Z

خسر منتخب موريتانيا أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب مالي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، ويتزيل الفريق جدول المجموعة، ويتبقى له مباراة في نفس الجولة عندما يلاقي المنتخب الأنجولي يوم السبت على ملعب السويس الجديد، ويشارك المرابطون في نهائيات الكان للمرة الأولى في تاريخهم.

2019-07-01T20:42:16Z

أنهى نسور قرطاج ثاني جولات دور المجموعات بتعادل مثير أمام المنتخب المالي بهدف لكل منهما، وبنفس نتيجة الجولة الأولى عندما تعادل إيجابيًا في مواجهة منتخب أنجولا في بداية المشوار، وبهذا التعادل صعب الخضر مهمة الوصول إلى دور الـ16، بعد أن خسر أربع نقاط في الجولتين الأولى والثانية، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء ولا بديل أمامه سوا الفوز ليبقى على آماله للتأهل إلى الدور المقبل.

2019-07-01T20:40:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد السويس الجديد أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين تونس وموريتانيا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي