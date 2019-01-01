مصر وليبيريا: مباشر لحظة بلحظة

2019-11-06T20:13:01Z
كان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو، وسيفتتح مشواره في التصفيات بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر ثم مع جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.
2019-11-06T20:12:54Z
يخوض المنتخب المصري ثاني مباراته الودية استعدادًا للتصفيات، حيث كانت المباراة الأولى أمام بتسوانا والتي انتصر فيها زملاء محمد صلاح بهدف دون رد أحرزه حينها اللاعب حمدي فتحي.
2019-11-06T20:12:38Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول..... يفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة منتخب مصر ضد منتخب ليبيريا وذلك ضمن استعدادات منتخب الفراعنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.