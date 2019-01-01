أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين مصر للمقاصة والأهلي على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.