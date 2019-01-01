2019-06-16T20:14:18Z
53- يخرج اللاعب خوسي كانتي خارج المستطيل الأخضر لتلقي العلاج
2019-06-16T20:13:15Z
52- صافرة من حكم المباراة يوقف بها المباراة للإطمئنان على اللاعب خوسي كانتي الذي يقع على أرضية الملعب
2019-06-16T20:10:40Z
49- استحواذ من الأفيال على الكرة في وسط الملعب في محاولة لتعويض تأخرهم بهدف
2019-06-16T20:10:06Z
46- تمريرات بين منتخب مصر تنتهي بخطأ لوليد سليمان الذي سقط بعد تدخل لاعبي غينيا بقوة معه ويتلقى العلاج
2019-06-16T20:09:52Z
46- إحماء لاعبي منتخب مصر بما فيهم محمد صلاح يُحمس الجماهير المصرية بالمدرجات
تبديل ثاني لمنتخب مصر
2019-06-16T20:08:59Z
45- تبديل ثاني بدخول دونجا بدلاً من طارق حامد
تبديل لمنتخب مصر
2019-06-16T20:08:17Z
45- تبديل أول لمنتخب مصر بدخول أيمن أشرف بدلاً من أحمد ايمن منصور
بداية الشوط الثاني
2019-06-16T20:07:41Z
45- يُطلق حكم المباراة صافرة بدأ شوط المباراة الثاني
2019-06-16T19:49:51Z
Half Time— Egypt National Football Team (@Pharaohs) ١٦ يونيو ٢٠١٩
🇪🇬 1 - 0 🇬🇳#FriendlyMatch #ThePharaohs pic.twitter.com/YRdDfxSGK2
إنتهاء الشوط الأول
2019-06-16T19:48:52Z
47- يطلق الحكم الدولي محمد عادل صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول بهدف دون رد لمنتخب مصر
2019-06-16T19:47:56Z
47- يا الله، إنطلاقة سريعة من منتخب غينيا تصل بتمريرة سحرية من عبد الله كامارا إلى عبد الله ياتارا الذي ينفرد بالشناوي ويسددها ولكن تخرج بجانب القائم الأيسر لمحمد الشناوي
2019-06-16T19:47:27Z
46- تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب غينيا لفتح ثغرة في دفاع المنتخب المصري
2019-06-16T19:45:51Z
45- يُعلن الحكم الرابع عن احتساب دقيقتين وقتاً بدلاً من ضائع
2019-06-16T19:43:57Z
44- المنتخب الغيني يُسيطر نسبياً على المباراة في محاولة لتعديل النتيجة
2019-06-16T19:42:29Z
42- يا الله، خطأ كبير من اللاعب باهر المحمدي بعد أن انطلق محمد ياتارا ووضع عرضية رائعة ليضعها باهر المحمدي بالرأس أشبه بالتسديدة على مرمى محمد الشناوي، ولكن يتألق الحارس المصري ويُنقذ مرماه من هدف محقق
تبديل
2019-06-16T19:40:03Z
40- تبديل أول لمنتخب غينيا بخروج الظهير الأيسر باسما سانكو ودخول اللاعب ميكائيل تريستان
2019-06-16T19:38:52Z
39- أخطاء كثيرة، خطأ مرة أخرى لباهر المحمدي في وسط الملعب
2019-06-16T19:37:42Z
37- انطلاقة سريعة من إيسياجا سيلا وعرضية رائعة ولكن يُبعدها أحمد أيمن منصور ويحصل على خطأ بسبب تدخل أمادو دياوارا معه بقوة
2019-06-16T19:36:41Z
36- خطأ لصالح عبد الله كامارا بعد تدخل مروان محسن معه في وسط الملعب
2019-06-16T19:35:38Z
35- سقوط خوسي كانتي على أرضية الملعب دون تدخل ويتلقى اللاعب العلاج
2019-06-16T19:34:48Z
34- انطلاقة من عمر جابر بعد تمريرة من مروان محسن ليضع عرضية جيدة تصل إلى تريزيجية الذي يُسددها من بعيد بالرأس لتصل ضعيفة إلى الحارس الغيني علي كيتا ويُمسك بها
2019-06-16T19:34:14Z
34- خطأ لتريزيجية في وسط الملعب بعد تدخل إرنيست سيكا معه
2019-06-16T19:33:38Z
33- انطلاقة رائعة من تريززيجيه في الجانب الأيمن ولكن تبتعد عنه الكرة وتخرج إلى ركلة مرمى للمنتخب الغيني
2019-06-16T19:32:57Z
31- تُنفذ الركلة الجانبية ويخرج الشناوي ويُبعد الكرة ببراعة
2019-06-16T19:31:29Z
30- تُنفذ الكرة ولكن يُبعدها محمد الشناوي لتصل إلى عبد الله كمارا الذي يمررها إلى محمد ياتارا في محاولة للتسديد لتصطدم بباهر المحمدي وتخرج إلى ركلة جانبية
2019-06-16T19:30:33Z
30- خطأ للظهير الأيمن لمنتخب غينيا باسيما سانكو بعد أن راوغ تريزيجية ليعود ويتدخل معه مرة آخرى ويحتسب الحكم لخطأ لصالح اللاعب الغيني
بطاقة صفراء
2019-06-16T19:29:19Z
29- بطاقة صفراء أولى يتلقاها اللاعب إيسياجا سيلا بعد تدخله مرة آخرى بقوة على اللاعب وليد سليمان
2019-06-16T19:28:59Z
29- تُنفذ الركلة الجانبية عن طريق عبد الله السعيد ولكن يُبعدها الدفاع
2019-06-16T19:28:16Z
28- تمريرات قصيرة رائعة بين لاعبي المنتخب المصري تصل إلى الجانب الأيسر ولكن يُخرجها ياتارا إلى ركلة جانبية
2019-06-16T19:25:46Z
25- لمسة يد تُحتسب على وليد سليمان في وسط الملعب يحتسبها الحكم الدولي محمد عادل
2019-06-16T19:23:25Z
23- هجمة خطرة للمنتخب الغيني بعد تمريرة من كامارا تصل إلى إيسياجا سيلا الذي يضعها عرضية أرضية رائعة ولكن لم يستطع اللاعب محمد ياتارا الوصول للكرة
2019-06-16T19:22:55Z
23- مناورات كثيرة بوسط الملعب بين لاعبي الفريقين لفرض سيطرتهم على المباراة
2019-06-16T19:21:58Z
22- أخطاء كثيرة من لاعبي غينيا خاصة على اللاعب وليد سليمان حتى الآن
2019-06-16T19:20:35Z
21- خطأ لمنتخب غينيا بعد تدخل قوي من مروان محسن على اللاعب عبد الله كامارا
2019-06-16T19:19:57Z
20- تسديدة قوية من أمادوا دياوارا من وسط الملعب ولكن تخرج بعيداً عن المرمى
2019-06-16T19:19:10Z
19- يُنفذ عبد الله السعيدة الركلة الحرة بطولية داخل منطقة الجزاء ولكن يُبعدها الدفاع الغيني
2019-06-16T19:18:45Z
18- يخرج اللاعب وليد سليمان لتلقي العلاج، نتمنى له العودة بسلامة
2019-06-16T19:18:40Z
11' .. Goaaaal @MMohsen— Egypt National Football Team (@Pharaohs) ١٦ يونيو ٢٠١٩
🇪🇬🇬🇳 ( 1 - 0 )#FriendlyMatch
2019-06-16T19:17:21Z
17- خطأ لصالح وليد سليمان بعد تدخل قوي من اللاعب إيسياجا سيلا بوسط الملعب
2019-06-16T19:14:44Z
14- صافرة الحكم تُوقف المباراة نظراً لسقوط المهاجم الغيني خوسي كانتي على أرضية الملعب
2019-06-16T19:14:21Z
13- حماس كبير بين لاعبي غينيا لمحاولة تعويض التأخر بهدف
2019-06-16T19:12:31Z
12- إنطلاقة رائعة من عبد الله السعيد في وسط الملعب ويضع تمريرة سحرية رائعة إلى مروان محسن الذي يُسدد من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس علي كيتا لتصبح النتيجة هدف دون رد للمنتخب المصري
الهدف الأول بأقدام مروان محسن
2019-06-16T19:09:54Z
12- جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، هدف أول بقدم يمنى صاروخية من مروان محسن
2019-06-16T19:09:40Z
10- خطأ لصالح مروان محسن في وسط الميدان
2019-06-16T19:08:54Z
9- يُنفذ عبد الله السعيد الركلة الجانبية لتصل إلى مروان محسن ويسددها بالرأس جيدة ولكن في وسط المرمى وفي يد الحارس الغيني علي كيتا
2019-06-16T19:08:02Z
7- يا الله، فرصة هدف ثانية تضيع من المنتخب المصري، بعد خطأ كبير من الحارس علي كيتا في تمريرة خاطئة تصل إلى مروان محسن الذي ينفرد بالحارس ويسددها ولكن ضعيفة، يُبعدها الحارس لتخرج إلى ركلة جانبية
2019-06-16T19:07:01Z
4- مرتدة سريعة من لاعبي غينيا تصل إلى أمادو دياوارا الذي يمررها إلى عبد الله كامارا ويسددها بقوة ولكن تخرج خارج الملعب
2019-06-16T19:05:46Z
3- تُلعب طولية رائعة يحاول الحارس الغيني إبعادها لتصل إلى تريزيجية الذي يضعها عرضية رائعة تصل إلى الونش الذي يُسددها وهو أمام المرمى، ولكن يُبعدها علي كايتا ويُنقذ مرماه
2019-06-16T19:05:19Z
1- بداية ساخنة من منتخب مصر وخطأ لصالح وليد سليمان من الجانب الأيمن
بداية المباراة
2019-06-16T19:04:47Z
يطلق حكم المباراة صافرة بدء المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب غينيا
تشكيل منتخب غينيا
2019-06-16T18:56:13Z
يلعب المدرب البلجيكي بول بولت مدرب منتخب غينيا بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم كلً من: علي كيتا / باسما سانكو، إرنيست سيكا، فالايت سيمون، إيسياجا سيلا / إبراهيما تراوري، عبد الله كامارا، أمادو دياوارا، فرنسوا كامانو / محمد ياتارا، خوسي كانتي.
تشكيل منتخب مصر
2019-06-16T18:53:27Z
يدخل المنتخب المصري المباراة بتشكيلته المعتادة التي أعتادنا عليها مع خافيير أجيري وبطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم كلً من: محمد الشيناوي / عمر جابر، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، أحمد أيمن منصور / طارق حامد، محمد النني / عبد الله السعيد، وليد سليمان، تريزيجية / مروان محسن.
2019-06-16T18:44:00Z
على الجانب الآخر فقد خاض منتخب غينيا مباراة ودية واحدة فقط ضمن إستعداداته لكأس الأمم، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي باستاد مراكش ضد منتخب بنين، ولكن خسر فيها الأفيال الوطنية بهدف دون رد.
2019-06-16T18:42:08Z
خاص المنتخب المصري مباراتين وديتين قبل هذه المباراة ضمن إستعدادات منتخب الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019، كانت الأولى ضد منتخب نيجيريا واستطاع حينها منتخب النسور الخضر أن ينتصروا بهدف دون رد، اما الثانية فقد كانت ضد منتخب تنزانيا والتي استطاع فيها منتخب الساجدين أن يُحرزوا الفوز بهدف دون رد.
2019-06-16T18:39:09Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد برج العرب مباراة ودية بين منتخب مصر ضد منتخب غينيا، وذلك في إطار إستعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية المُقامة في مصر، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد جمال.