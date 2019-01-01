7- يا الله، فرصة هدف ثانية تضيع من المنتخب المصري، بعد خطأ كبير من الحارس علي كيتا في تمريرة خاطئة تصل إلى مروان محسن الذي ينفرد بالحارس ويسددها ولكن ضعيفة، يُبعدها الحارس لتخرج إلى ركلة جانبية