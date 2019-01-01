تعديل فى تشكيل منتخب مصرن دخول أيمن أشرف أساسي بدلا من أحمد أيمن منصور
دخول أيمن أشرف وخروج أحمد أيمن منصور
Starting XI— Egypt National Football Team (@Pharaohs) ٢١ يونيو ٢٠١٩
Egypt 🆚 Zimbabwe#TotalAFCIN2019#EGYZIM 🇪🇬🇿🇼 pic.twitter.com/Mfkjp4q3yV
لقطات رائعة من حفل افتتاح كأس الأمم الإيفريقية 🔥
حفل للتاريخ 💫— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩
أجواء خيالية في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 🔥#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/drAyttFAYu
شاهد وصول لاعبي منتخب زيمبابوي إلى ملعب المباراة
نجوم زيمبابوي وصلوا إلى ستاد القاهرة 🕺🕺— جول مصر (@goaleg) ٢١ يونيو ٢٠١٩
pic.twitter.com/Pwn8iv489w
(📽: @CAF_Online )#إفريقيا_مع_جول
شاهد حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019
في مصر كل إفريقيا "متجمعين" 😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩
حفل افتتاح رائع لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 🇪🇬#إفريقيا_مع_جولpic.twitter.com/NIK6uINAfE
وصول لاعبي اللمنتخب المصري إلى ملعب المباراة
#ThePharaohs have arrived 🤜🤛#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/D6RsGGZwqL— CAF (@CAF_Online) ٢١ يونيو ٢٠١٩
غرفة ملابس منتخب مصر 🇪🇬
📸 | غرفة ملابس منتخبنا الوطني جاهزة! ✅#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/j9sKQB8CxQ— EFA.eg (@EFA) ٢١ يونيو ٢٠١٩
أجواء جماهيرية رائعة داخل ستاد القاهرة، ,وبداية حفل الافتتاح الأن
The backdrop of sunset is just 😍 pic.twitter.com/cXKDSFoa0l— CAF (@CAF_Online) ٢١ يونيو ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لمنتخب زيمبابوي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
ادموري سيباندا / تيناج هاديبي / ديفاين لونجا / أليك موديمو / تيندايي داريكوا / مارفيلوس ناكمبا / أوفيدي كارورو / مارشال مونيتسي / نوليدج موسونا / نياشا موشيكوي / نياشا موشيكوي / خاما بيليات
البدلاء / إلفيس تشيبيزيزي / جورج تشيجوفا / رونالد تابيوا / لورانس ملانجا / جيمي دزينجاي / ثاباني كاموسوكو / داني فيري / كوداكواشي ماهاشي / تالنت تشاوابيوا / تينو كادوير / تينور كادوير / ايفانس روزيكي / نوكس موتيزوا
إليكم التشكيل الرسمي لمنتخب مصر ⚽️🇪🇬
يبدأ المدير الفني خافيير أجيري بطريقة (4/3/2/1) وتضم كلاًمن
محمد الشناوي / أحمد المحمدي / محمود علاء / أحمد حجازي / أحمد أيمن منصور / طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / عبدالله السعيد / محمود حسن تريزيجيه / مروان محسن
إليكم تشكيل منتخبنا الوطني أمام زيمبابوي في إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 🇪🇬🇿🇼🏆#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/Uxl54LNNLJ— EFA.eg (@EFA) ٢١ يونيو ٢٠١٩
البدلاء / محمود جنش / أحمد الشناوي / أيمن أشرف / على غزال / نبيل دونجا / وليد سليمان / أحمد حسن كوكا / أحمد علي كامل / عمر جابر / محمود حمدي / عمرو وردة / باهر المحمدي
ستاد القاهرة الدولي قبل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 😍
ستاد القاهرة الدولي شبه ممتلئ قبل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩
(📸: @caf_online_AR)#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/JY3ubE1ZCO
الجمهور المصري مستعدًا للمباراة الافتتاحية 😍🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩
(📸: @Alihashem510 )#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Y888X5mHOX
فأل خير للفراعنة قبل مباراة الليلة.. 🙌— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩
💫الفراعنة لديهم الأفضلية تاريخيًا خلال مواجهتهم أمام منتخب “المحاربين”، حيث جمعتهم 12 مباراة سابقة، حقق خلالها المنتخب المصري 7 انتصارات.
ونجح المنتخب الزيمبابوي في تحقيق فوز وحيد على الفراعنة مقابل 4 انتصارات.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/kgfWs3MM64
النسخة الـ32 من البطولة تشهد مشاركة 3⃣ منتخبات لأول مرة 🙌— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩
💫مدغشقر وموريتانيا وبوروندي هذه المنتخبات نجحت في تسطير تاريخًا جديدًا في البطولة الإفريقية، بعد تأهلهم للمرة الأولى على حساب العديد من المنتخبات الكبيرة.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/3xmj2Do81c
القائمة الرسمية لمنتخب زيمبابوي
Just 4 more days— ZIFA (@online_zifa) ١٧ يونيو ٢٠١٩
Here is your real Warriors squad for the AFCON finals
And our main colour as donned by @RonyPfumbidzai1 #WarriorsCan #WarriorsWill#AFCON2019 pic.twitter.com/qeTQdDtfva
إليكم القائمة الرسمية للفراعنة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية
إليكم القائمة الرسمية للفراعنة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية توتال - مصر٢٠١٩ ⚽️🇪🇬#ThePharaohs pic.twitter.com/W0ZCjWkGYk— Egypt National Football Team (@Pharaohs) ١١ يونيو ٢٠١٩
الفراعنة جاهزون للمباراة الافتتاحية 🇪🇬
الفراعنة جاهزون للمباراة الافتتاحية 🇪🇬#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/cl4br58ES1— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩
خاض المنتخب الزيمبابوي وديتين منذ أيام استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، الأولى أمام منتخب نيجيريا وانتهت بتعادل الفرقين بدون أهداف، والثانية أمام تنزانيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تأهل بعد تصدرهم للمجموعة السابعة برصيد 11 نقطة، رفقة منتخب جمهورية الكونغو وليبيريا والكونغو، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في 2 وخسر مباراة واحدة.
يدخل منتخب الفراعنة هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في آخر تحضيرات الفريق الودية الخاصة ببطولة إفريقيا، وكان قد تأهل رفقاء محمد صلاح رسميًا إلى نهائيات البطولة، كوصيف للمجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، يذكر أن المنتخب المصري وقع في المجموعة الأولي رفقة كلًا من جمهورية الكونغو، أوغندا، زيمبابوي.
📅 المباراة الافتتاحية— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩
مصر 🆚 زيمبابوي
🏟️ستاد القاهرة
⏱️11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
بداية مشوار الفراعنة من أجل اللقب الثامن 🇪🇬🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/qY9SCSmVNB