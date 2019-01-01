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مصر × تنزانيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مصر وتنزانيا، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019

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منتخب مصر

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

2019-06-13T18:28:10Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/19وتضم كلاً من

أحمد الشناوي / أحمد المحمدي / محمود علاء / أحمد حجازي / أيمن أشرف / طارق حامد / نبيل دونجا / وليد سليمان / عمرو وردة / أحمد علي 

البدلاء / علي غزال / مروان محسن / تريزيجيه / باهر المحمدي / محمد الشناوي / محمود حمدي / عمر جابر / محمد صلاح / محمد النني / محمود جنش / أحمد حسن كوكا / أحمد أيمن منصور 

2019-06-12T23:54:26Z

يشارك المنتخب التنزاني في كأس الأمم الإفريقية هذا العام، بعدما نجح في التأهل عن المجموعة الثانية عشر، رفقة منتخب أوغندا الذي نجح في تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث نجح في حصد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين وهزيمتين، وأوقعت قرعة أمم إفريقيا منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر، كينيا، السنغال.

2019-06-12T23:54:11Z

كانت آخر مباريات الفراعنة الودية أمام منتخب نيجيريا، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد خارج الديار، وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات أمم إفريقيا عن المجموعة العاشرة رفقة المنتخب التونسي، وتأتي هذه المباريات الودية ضمن استعدادت الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستنطلق بعد أيام قليلة، يذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا بجوار الكونغو وزيمبابوي وأوغندا.

2019-06-12T23:53:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد برج العرب أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين مصر وتنزانيا، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق بعد أيام،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.