يشارك المنتخب التنزاني في كأس الأمم الإفريقية هذا العام، بعدما نجح في التأهل عن المجموعة الثانية عشر، رفقة منتخب أوغندا الذي نجح في تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث نجح في حصد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين وهزيمتين، وأوقعت قرعة أمم إفريقيا منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر، كينيا، السنغال.