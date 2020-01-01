إحالة الملف إلى النيابة العامة
بعد تقديم لجنة الفحص لتقاريرها
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، إحالة ملف فقدان كؤوس إفريقيا إلى النيابة العامة، بعدما تسلمت تقرير لجنة الفحص التي شُكلت من المعنيين بالوزارة.
وأوضحت الوزارة أن لجان الفحص تواصل عملها، لتقديم كافة التقارير الخاصة بالمخالفات، تمهيدًا لإحالتها للنائب العام، كي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
ردًا على اختفاء كؤوس إفريقيا من مصر .. كاف: صُدمنا ولكن..
الكاف يعبر عن صدمته
علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، بشكل رسمي، على نبأ اختفاء كؤوس البطولات الإفريقية وبعض الميداليات والدروع من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
كانت مفاجأة قد تفجرت بالأمس بإعلان بعض مسؤولي اتحاد الكرة السابقين والحاليين، اختفاء الكؤوس، على إثر الحريق الذي نشب في مقر الاتحاد عام 2013، في الوقت الذي وجه بعضهم الاتهامات إلى بعض. (طالع التفاصيل)
وكتب كاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم".
اتحاد الكرة يُخلي مسؤوليته من ضياع كأس أمم إفريقيا
كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على أن كأس أمم إفريقيا الذي احتفظ به منتخب مصر، بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، مختفي من اتحاد الكرة منذ عام 2013، بعد حادث اقتحام المقر وحرقه.
وشهد عام 2013 حادث اقتحام وحرق مقر اتحاد الكرة من جانب مجهولين، حيث قاموا بالاستيلاء على عدد من الكؤوس والدروع الموجودة داخل الاتحاد.
عبد الغني قال خلال تصريحات صحفية: "بعد حادث حرق مقر اتحاد الكرة، فقدت بعض الكؤوس، وتم التحقيق في الأمر، وكانت الأنباء حول كأس أمم إفريقيا الذي احتفظنا به".
اختفاء كأس أمم إفريقيا من اتحاد الكرة المصري
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل، عن اختفاء كأس أمم إفريقيا التي احتفظت بها مصر، من خزينة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى عدم علم أحد بمكانه حتى الآن.
منتخب مصر توج بكأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية، أعوام 2006 و 2008 و 2010، ليحتفظ بالكأس بشكل نهائي، وليعلن شوبير عن اختفاء الكأس.
شوبير قال عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "مسؤولو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا، فوجئوا بعدم وجود الكأس، بعد رغبتهم في عمل متحف بمقر الاتحاد، به الكأس وقمصان المنتخب".