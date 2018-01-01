بول بوجبا يعزز التقدم لمانشستر يونايتد
بتصويبة من داخل المنطقة
64’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نيمانيا ماتيتش لداخل المنطقة سجددها بول بوجبا قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك
GOOOAL! @PaulPogba slots home to make it 2-0 to #MUFC! #MUNHUD pic.twitter.com/pEbzeo2gTC— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018
تبديل في صفوف هدرسفيلد
63’خروج اسحاق مبينزا ودخول كولين كوينر بدلًا منه
62' SUB #mufc 1-0 #htafc: Second change for David Wagner's side.— Huddersfield Town (@htafcdotcom) December 26, 2018
➡️ @CollinQuaner
⬅️ Isaac Mbenza#MUNHUD (AT)
تبديل أول في صفوف هدرسفيلد
تبديل ثاني في صفوف مانشتسر يونايتد
53’خروج فريد ودخول أندير هريرا بدلًا منه
Double change for #MUFC as @Youngy18 and @AnderHerrera replace @DalotDiogo and @Fred08oficial. #MUNHUD— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018
تبديل أول في صفوف مانشستر يونايتد
52’خروج ديجو دالوت ودخول آشلي يونج بدلًا منه
Double change for #MUFC as @Youngy18 and @AnderHerrera replace @DalotDiogo and @Fred08oficial. #MUNHUD— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018
45+1’نهاية الشوط الأول
#MUFC lead at the break. 👊 #MUNHUD pic.twitter.com/gtJWeRvRpI— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018
دالوت يهدر فرصة هدف مؤكد
بطاقة صفراء
نيمانيا ماتيتش يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد
من تصويبة من داخل املنطقة
31’الهدف جاء بعد ركنية نفذها خوان ماتا لداخل المنطقة سددها ماتيتش من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح
GOAL! @vlindelof's header is cleared off the line but @NemanjaMatic is there to tap in from close range. 1-0 to #MUFC on 29 minutes! #MUNHUD pic.twitter.com/Z4SbS4iZD4— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018
اووووووووه..خطأ من من مكان مميز
بطاقة صفراء
19’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي مانشستر يونايتد
يارباااااااااه، ماذا أهدرت ياكونجولو
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل هدرسفيلد تاون لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ديفيد فينجر بطريقة 5/4/1 التي تضم كلًا منجوناس لوسل / فلورينت هاديرجوناي / ماتياس زانكا / كريستوفر شيندلر / تيرينس كونجولو / إريك دورم / إلياس كاتشونجا / أليكس بريتشارد / فيليب بيلينج / اسحاق مبينزا / لوران ديبواتر
إليكم تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أولي جونار سولشار بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منديفيد دي خيا / ديوجو دالوت / فيكتور ليندلوف / فيل جونز / لوك شاو / فريد / نيمانيا ماتيتش / خوان ماتا / بول بوجبا / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد