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مانشستر يونايتد × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي الكراهية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-02-24T15:30:14Z

66' كلوب يتحدث مع مساعده وعلى وجهه علامات الغضب والدهشة من أداء فريقه حتى الآن

2019-02-24T15:29:48Z

66' فينالدوم يضم بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-02-24T15:28:53Z

65' حصار ليفربول يخنق مانشستر يونايتد في منطقة الجزاء في هذه الأثناء

2019-02-24T15:27:55Z

64' عرضية من اليمين عن طريق ميلنر تعبر من الجميع وتصل الكرة لستوريدج اذلي يحاول ترويضها، لكنها تبتعد عنه

2019-02-24T15:26:22Z

62' هندرسون يرسل كرة عالية من يمين الوسط تبحث عن ماني في يسار منطقة الجزاء، لكن سمولينج هو الأقرب للكرة

2019-02-24T15:25:50Z

61' تدوير للكرة بين لاعبي ليفربول في مناطق مانشستر يونايتد المتراجع كلياً بطريقة منظمة

2019-02-24T15:23:38Z

60' ليفربول بطئ جداً في تحضير الهجوم حتى الآن وهو ما يحول بينهم وبين الوصول لمرمى دي خيا، أما مانشستر يونايتد فتعليمات سولشار للاعبيههو التراجع وانتظار المرتدات السريعة

2019-02-24T15:23:00Z

59' عرضية من اليمين عن طريق هندرسون يبعدها دفاع مانشستر يونايتد

2019-02-24T15:21:41Z

57' يونج يبدأ هجمة مرتدة بانطلاقة في اليمين ثم يمرر الكرة للوكاكو الذي يرسل عرضية من على يمين منطقة الجزاء تُربك الدفاع ثم تصل الكرة لراشفورد في يسار المنطقة فيرسل تسديدة يسارية تخرج إلى ضربة مرمى

2019-02-24T15:20:44Z

57' ماني يتقدم بالكرة في الوسط ثم يمررها لستوريدج الذي يروض الكرة ثم يفتكها منه الدفاع

2019-02-24T15:19:02Z

55' طولية أمامية راااااااااااااااائعة من يونج المتمركز في يمين الوسط، تصل لراشفورد الذي يروض الكرة في عمق المنطقة لكنها تبتعد عنه ويخرج لها أليسون ويمسك الكرة

2019-02-24T15:17:33Z

54' ركنية لليفربول ينفذها ميلنر بعرضية تربك الدفاع وتتسبب في صراع في منطقة الجزءا ينتهي بخطأ على فان دايك

2019-02-24T15:13:05Z

51' خطييييييييييييرة لمانشستر يونايتد بعرضية عن طريق يونج من ضربة حرة احتسباها الحكم قبيل يمين منطقة الجزاء، يقابلها بوجبا برأسية لكن سهلة في يد أليسون

2019-02-24T15:12:07Z

48' طولية أمامية ينطلق لها ستوريدج في منطقة جزاء مانشستر يونايتد، يخرج لها دي خيا ويمسك الكرة

2019-02-24T15:11:11Z

47' تمريرات بين عناصر ليفربول في الخلف تحضيراً للهجوم 

2019-02-24T15:10:14Z

46' نذكركم أن الشوط الأول كان سلبياً في كل شئ لعباً ونتيجة

بداية الشوط الثاني

2019-02-24T15:09:53Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني من الديربي

نهاية الشوط الأول

2019-02-24T14:53:33Z

تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بهدفٍ لكل فريق

2019-02-24T14:51:29Z

49' كرة أمامية لليفربول تبحث عن صلاح في اليمين، لكن شاو يسبق الفرعون ويحمي الكرة من أمامه حتى تخرج للتماس

2019-02-24T14:50:27Z

47' سانشيز يرسل كرة ساقطة رااااااائعة من بعد يسار الوسط ينطلق لها راشفورد قبيل يسار منطقة الجزاء، لكن تسلل على ماركوس

2019-02-24T14:50:07Z

46' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-02-24T14:48:19Z

45' عرضية خطيييييييييييييرة لمانشستر يونايتد من على اليسار عن طريق البديل سانشيز، يقابلها لوكاكو برأسية من تحت حصار روبرتسون تجد يد أليسون الذي يمسك الكرة ببراعة

2019-02-24T14:47:18Z

44' ركنية لليفربول من على يسار المرمى، ينفذها ميلنر بعرضية إلى العمق يرتقي لها ماتيب ويرسل رأسية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

التبديل الثالث والأخير لمانشستر يونايتد

2019-02-24T14:46:26Z

43' لينجارد يغادر أرضية الميدان في هذه الأثناء ويدخل أليكسيس سانشيز بدلاً منه في تغيير اضطراري ثالث وأخير لمانشستر يونايتد

2019-02-24T14:45:33Z

41' يا إلهي ما الذي يحدث؟ لينجارد يسقط الآن متألماً ويشتكي من إصابة.. أي سوء حظٍ يا سولشار في هذه المباراة

2019-02-24T14:44:31Z

40' بوجبا انطلق بالكرة في اليسار ثم ضم ومررها للوكاكو الذي روض الكرة أمام القوس ثم أرسل بينية للينجارد الذي انفرد بأليسون ثم حاول مراوغته، لكن البرازيلي الرائع أغلق كل المنافذ وافتك الكرة ببراعة

2019-02-24T14:43:50Z

40' يا رباااااااااااااااااااااااااااااااه، الراااااائع أليسون يحرم مانشستر يونايتد من هدفٍ محقق عن طريق لينجارد

2019-02-24T14:42:34Z

39' الكرة تصل لميلنر في يمين منطقة الجزاء فيرسل عرضية من على خط الركنية، لكن الحكم يشير إلى ضربة مرمى لعبور الكرة الخط قبل أن يلعبها الإنجليزي

2019-02-24T14:42:06Z

38' استحواذ على الكرة من جانب ليفربول في مناطق مانشستر يونايتد

2019-02-24T14:39:42Z

37' تدرج بالكرة بين عناصر اليونايتد حتى تصل لبوجبا الذي يرسل تسديدة من على يسار قوس منطقة جزاء ليفربول، تجد فان دايك الذي يبعد الكرة لركنية من على يمين أليسون

2019-02-24T14:38:42Z

35' خطيييييييييييييرة لليفربول بكرة ساقطة من اليمين عن طريق ميلنر تصل لهندرسون في يمين المنطقة، فيروض الكرة ثم يرسل عرضية تبحث عن رأس ستوريدج لكن الكرة تعبر منه بغرابة

2019-02-24T14:36:28Z

33' تسديدة أرضية قوية من أمام منطقة الجزاء عن طريق ستوريدج، لكن سهلة على دي خيا

2019-02-24T14:35:52Z

32' خطأ لليفربول من بعد يمين الوسط ينفذه ميلنر بعرضية إلى يسار منطقة الجزاء يبعدها الدفاع

التبديل الأول لليفربول

2019-02-24T14:34:35Z

31' بالفعل يغادر فيرمينو في هذه الأثناء بداعي الإصابة ويدخل بدلاً من ستوريدج

2019-02-24T14:33:57Z

30' ماني يتقدم بالكرة ثم يمررها لميلنر الذي يرسل عرضية أرضية من على يمين منطقة الجزاء من أمام شاو يبعدها الدفاع

2019-02-24T14:33:16Z

30' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء من جانب الفريقين، لكن مانشستر يونايتد هو الأكثر استحواذاً على الكرة

2019-02-24T14:32:23Z

28' الكاميرات تلتقط تألم فيرمينو في هذه الأثناء وقت استمرار اللعب وإجراء ستوريدج عملية الإحماء بالتزامن مع ذلك، وعلى ما يبدو أن البرازيلي سيغادر للإصابة

التبديل الثاني لمانشستر يونايتد

2019-02-24T14:30:46Z

25' ماتا لن يستطيع إكمال اللقاء ويدخل لينجارد في هذه الأثناء بدلاً منه

2019-02-24T14:30:27Z

24' ماتا يسقط متألماً ويشتكي من إصابة، فيوقف الحكم اللعب لعلاجه

بطاقة صفراء أولى في اللقاء من نصيب ميلنر

2019-02-24T14:28:39Z

24' تدخل قوي من ميلنر في يمين الوسط بغرض منع الهجمة المرتدة يتسبب في حصوله على بطاقة صفراء

2019-02-24T14:27:29Z

23' تدرج سريع بالكرة بين لاعبي ليفربول حتى تصل لفيرمينو الذي يمررها في اليمين لصلاح الذي يحاول المراوغة على يمين منطقة الجزاء، لكن ماتا يفتك الكرة

2019-02-24T14:26:24Z

22' عرضية خطييييييييييييييرة من اليسار عن طريق بوجبا يرتقي لها فان دايك ويبعد الكرة بصعوبة من على رأس لوكاكو

التبديل الأول لمانشستر يونايتد

2019-02-24T14:25:47Z

21' أندرياس بيريرا يدخل بدلاً من هيريرا الذي يخرج بداعي الإصابة

2019-02-24T14:25:43Z

19' هيريرا يتعرض لإصابة ويسقط متألماً، فيوقف الحكم اللعب لعلاجه

2019-02-24T14:25:40Z

17' أمامية لليفربول تبحث عن ماني في يسار منطقة الجزاء، لكن الكرة أقرب ليونج.

2019-02-24T14:25:37Z

16' صلاح ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تخرج عالية جداً إلى ضربة مرمى.

2019-02-24T14:25:34Z

15' ماتيب يتوغل بالكرة حتى يمين قوس منطقة الجزاء، حيث يتدخل عليه هيريرا بقوة، وخطأ لليفربول

2019-02-24T14:25:30Z

12' التحضير في الخلف يتحول إلى عناصر ليفربول في هذه الأثناء، وضغط متوسط من مانشستر يونايتد.

2019-02-24T14:14:43Z

11' تمريرات في الخلف بين لاعبي مانشستر يونايتد وسط ضغط على حامل الكرة من ليفربول

2019-02-24T14:13:51Z

10' صراع على الكرة في وسط الميدان بين لاعبي الفريقين ينتهي لصالح الشياطين الحمر

2019-02-24T14:11:51Z

8' لا ملامح للقاء حتى الآن إلا الحذر، لكن لن يستمر الوضع على ما هو عليه بالتأكيد نظراً لتاريخ العداء بين الفريقين

2019-02-24T14:11:07Z

7' توغل راااااااااااائع بالكية في يمين منطقة الجزاء عن طريق صلاح الذي يرسل بعد المراوغة عرضية أرضية، تصطدم بالدفاع وتصل الكرة سهلة ليد دي خيا

2019-02-24T14:10:03Z

7' كرة أمامية راااااااااااائعة لمانشستر يونايتد تصل لراشفورد الذي يروض الكرة على يمين القوس ثم يرسل تسديدة تجد أليسون الذي يمسك الكرة ببراعة

2019-02-24T14:08:41Z

5' بوجبا ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تجد فان دايك الذي يشتت الكرة

2019-02-24T14:07:56Z

4' ماتا يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لراشفورد في يمين منطقة جزاء ليفربول، فيحاصره فان دايك وروبرتسون ويفتكان الكرة

2019-02-24T14:07:00Z

3' ميلنر ينفذ الكرة بتسديدة قوية تصطدم بأكثر من لاعب ثم تمضي إلى خارج الملعب من على يمين دي خيا ويحتسب الحكم ضربة مرمى

2019-02-24T14:06:24Z

3' الحكم يحتسب ضربة حرة غير مباشرة من داخل يسار منطقة الجزاء بسبب لمس دي خيا الكرة بيده رغم عودتها من قدم يونج

2019-02-24T14:05:30Z

2' روبرتسون أرسل كرة أرضية في اليسار وصلت ليونج الذي مررها للداخل بحثاً عن دي خيا، لكن الكرة خرجت قصيرة فانطلق لها فيرمينو وحاول مراوغة الإسباني لكنه أبعد الكرة من أمامه ثم من أمام ماني

2019-02-24T14:05:10Z

1' يا ربااااااااااااااااه، ليفربول كاد أن يتقدم مبكراً لولا دي خيا

2019-02-24T14:04:35Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل ليفربول

2019-02-24T13:53:41Z

صلاح يقود الهجوم كالعادة وميلنر ظهيراً أيمن رغم عودة آرنولد

يبدأ الألماني يورجن كلوب بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (أليسون / جيمس ميلنر ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، آندرو روبرتسون / جوردان هندرسون ، فابينيو ، جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني).

بدلاء الريدز: (سيمون مينيوليه ، ترينت أليكساندر-آرنولد ، نابي كيتا ، آدم لالانا ، شيردان شاكيري ، دانييل ستوريدج ، ديفوك أوريجي).

تشكيل مانشستر يونايتد

2019-02-24T13:52:07Z

مارسيال يغيب للإصابة، ولينجارد يبدأ من مقاعد البدلاء

يبدأ المدرب أوله جونار سولشار بطريقة (4-3-1-2)، وبتشكيلة تضم: (دافيد دي خيا / آشلي يونج ، كريس سمولينج ، فيكتور لينديلوف ، لوك شاو / آندير هيريرا ، سكوت ماكتوميناي ، بول بوجبا / خوان ماتا / روميلو لوكاكو ، ماركوس راشفورد).

بدلاء الشياطين الحمر: (سيرخيو روميرو ، إيريك بايي ، ديوجو دالوت ، جيسي لينجارد ، أندرياس بيريرا ، فريد ، أليكسيس سانشيز).

2019-02-24T13:51:55Z

يستضيف اللقاء استاد أولد ترافورد، والصافرة للحكم مايكل أوليفر

2019-02-24T13:51:51Z

صعد  الشياطين الحُمر إلى دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبهم على فريق تشيلسي بهدفين دون رد ، أما في الدوري فيتحل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

2019-02-24T13:51:49Z

سقط الريدز في فخ التعادل أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيظل زملاء محمد صلاح في المركز الثاني مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة من 26 مباراة فقط، خلف السيتيزنس صاحب الصدارة حاليًا، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-02-24T13:51:45Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لديربي الكراهية بين مانشستر يونايتد وليفربول، والذي يجمع بينهما في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.