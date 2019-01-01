مارسيال يغيب للإصابة، ولينجارد يبدأ من مقاعد البدلاء

يبدأ المدرب أوله جونار سولشار بطريقة (4-3-1-2)، وبتشكيلة تضم: (دافيد دي خيا / آشلي يونج ، كريس سمولينج ، فيكتور لينديلوف ، لوك شاو / آندير هيريرا ، سكوت ماكتوميناي ، بول بوجبا / خوان ماتا / روميلو لوكاكو ، ماركوس راشفورد).

سولشاير قد يُهدي الدوري اليوم للطرف الأزرق من مدينة مانشستر 😉🔵 pic.twitter.com/o1I7POKTSc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

بدلاء الشياطين الحمر: (سيرخيو روميرو ، إيريك بايي ، ديوجو دالوت ، جيسي لينجارد ، أندرياس بيريرا ، فريد ، أليكسيس سانشيز).