تبديل أول إضطراري في صفوف مانشستر يونايتد
جوردان أيو يسجل الأول لكريستال بالاس
وسط غفلة من دفاعات مانشستر يونايتد
33’الهدف جاء بعد تمريرة طويلة من الحارس فيسينتي جوايتا حولها جيفري شلوب برأسية رائعة وضعت جوردان أيو منفردًا بالمرمى، ثم إستقبل الكرة بهدوء وسددها أرضية على يمين الحارس دافيد دي خيا
JORDANNNNNNNNNN pic.twitter.com/e2phvJznag— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 24, 2019
تشكيل كريستال بالاس
يبدأ المدرب رودي هودجسون بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فيسينتي جوايتا / جويل وارد / جاري كاهيل / مارتن كيلي / باتريك فان أنهولت / جيمس مكارثر / لوكا ميليفوجيفيتش / شيخ كوياتيه / ويلفريد زاها / جوردان أيو / جيفري شلوب
A reminder of the side...— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 24, 2019
💪 A debut for @GaryJCahill! #CPFC | #MUNCRY
تشكيل مانشستر يونايتد
يبدأ المدرب أولي سولشاير بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
دافيد دي خيا / أرون وان بيساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / بول بوبجا / سكوت ماكتوميني / دانييل جيمس / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / أنتوني مارسيال
🚨 TODAY'S #MUFC LINE-UP 🚨— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2019
قدم فريق كريستال بالاس موسم جيد إلى حد ما في الموسم الماضي، وأتى الفريق في النصف الثاني من الجدول وبالتحديد في المركز الثاني عشر برصيد 49 نقطة، بعد أن نجح في تحقيق 14 انتصار وتعادل في 7 مباريات وتلقى 17 خسارة طوال مشواره في البريمرليج، واستهل الموسم الحالي بملاقاة فريق إيفرتون لينتهي اللقاء بتعادل سلبي، ثم تلقى خسارة في الجولة الثانية على فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
سقط الشياطين الحُمر في فخ التعادل في ثاني جولات البريمرليج أمام وولفرهامتون بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب مولينيو معقل الذئاب، واستهل الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام بشكل رائع حيث استطاع أن يسقط تشيلسي برباعية نظيفة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وحيد.