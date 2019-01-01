11’تمريرة بينية رائعة عن طريق جيسي لينجارد في إتجاه ماركوس راشفورد الذي إستقبل الكرة وانطلق في داخل المنطقة، ثم تدخل في الوقت المناسب من مارتن كيلي الذي أبعد الكرة بنجاح