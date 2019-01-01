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مانشستر يونايتد × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة، في إطار ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2018-19

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Getty/Goal

التشكيل الرسمي لفريق برشلونة

2019-04-10T18:06:52Z

يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلا من

تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / أرتور / سيرخيو بوسكيتس إيفان راكيتيتش / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو 

البدلاء / مالكوم فيليبي / سيرخي روبيرتو / عثمان ديمبيلي / ياسبر سيليسين / أرتورو فيدال / كالريس ألينا / صاوميل أومتيتي

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد

2019-04-10T18:01:55Z

يبدأ المدير الفني أولي جونار سولشاير بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

ديفيد دي خيا / آشلي يانج / كريس سمولينج / فيكتور ليندلوف / لوك شاو / فريد / سكوت ماكتوميني / بول بوجبا / ديوجو دالوت / روميلو لوكاكو / ماركوس راشفورد 

البدلاء / أندرياس بيريرا / فيل جونز / جيسي لينجارد / سيرخيو روميرو / ماركوس روخو / خوان ماتا / أنتوي مارسيال 

إليكم أبرز الأرقام والإحصائيات من جول 👇

2019-04-10T17:58:37Z

2019-04-10T17:48:08Z

إليكم أبرز الأرقام والإحصائيات من جول 👇

2019-04-10T17:46:38Z

جماهير برشلونة قبل المباراة 👇

2019-04-10T17:45:32Z

2019-04-10T17:43:25Z

نافس برشلونة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثي توتنهام والإنتر وآيندهوفن، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة دون الخسارة في أي مباراة، ثم واجه البلاوجرانا ليون في ثمن النهائي وتعادل معه سلبياً بدون أهداف، لكنه انتفض في الإياب وسحق الأسود بخمسة أهدافٍ لهدف، فوضعتهم قرعة ربع النهائي في طريق الشياطين الحمر.

2019-04-10T17:42:58Z

أوقعت قرعة دور مجموعات ذات الأذنين هذا الموسم الشياطين الحمر في المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز، ونجحوا في التأهل بعد الحصول على المركز الثاني خلف البيانكونيري القوي جداً، وفي دور الـ16 قابل الريد ديفيلز باريس سان جيرمان المدجج بمجموعة قوية من النجوم وخسر في الذهاب بهدفين نظيفين، فظن الجميع أن العاصمي الفرنسي وصل لربع النهائي مبكراً، لكن مانشستر يونايتد أحدث المعجزة رغم فارق الإمكانيات وانتصر في الإياب بثلاثة أهدافٍ لهدف وخطف بطاقة العبور.

2019-04-09T21:32:22Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث ينتظر عشاق الكرة الأوروبية قمة من قمم دوري أبطال أوروبا الكلاسيكية بين برشلونة ومانشستر يونايتد، على ملعب “أولد ترافورد” ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.