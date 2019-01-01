جماهير مانشستر يونايتد قبل المباراة 👇
These lot are up for it...— Manchester United (@ManUtd) ١٠ أبريل ٢٠١٩
... are you? #MUFC #UCL pic.twitter.com/JWYptfCS2n
التشكيل الرسمي لفريق برشلونة
يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلا من
تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / أرتور / سيرخيو بوسكيتس إيفان راكيتيتش / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
🔴 هذا هو الظهور رقم 17 لبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩
إليكم تشكيلة برشلونة أمام مانشستر يونايتد 📋 pic.twitter.com/8aOppql9wb
البدلاء / مالكوم فيليبي / سيرخي روبيرتو / عثمان ديمبيلي / ياسبر سيليسين / أرتورو فيدال / كالريس ألينا / صاوميل أومتيتي
التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد
يبدأ المدير الفني أولي جونار سولشاير بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
ديفيد دي خيا / آشلي يانج / كريس سمولينج / فيكتور ليندلوف / لوك شاو / فريد / سكوت ماكتوميني / بول بوجبا / ديوجو دالوت / روميلو لوكاكو / ماركوس راشفورد
🚨 Your #MUFC team to face Barcelona 🚨 #UCL— Manchester United (@ManUtd) ١٠ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / أندرياس بيريرا / فيل جونز / جيسي لينجارد / سيرخيو روميرو / ماركوس روخو / خوان ماتا / أنتوي مارسيال
إليكم أبرز الأرقام والإحصائيات من جول 👇
💫لم يُحرز ليونيل ميسي في آخر 1⃣1⃣ مباراة لبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفشل في التسجيل من آخر 49 محاولة تسديد له في هذه المرحلة تحديدًا في البطولة.🙄 pic.twitter.com/1czvB3rfmW— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩
طال الغياااااب 🙌— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩
🔷 هذا أول لقاء بين برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ نهائي عام 2011 عندما فاز برشلونة 3-1 على ملعب ويمبلي 👌#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/9scXQ6oici
إليكم أبرز الأرقام والإحصائيات من جول 👇
قمة مشتعلة بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩
5⃣ × 5⃣
📊 قبل المباراة المرتقبة اليوم.. إليكم أبرز الأرقام والإحصائيات. 👇 pic.twitter.com/jOzsFH1GHE
جماهير برشلونة قبل المباراة 👇
📍هُنا مانشستر— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩
🔵🔴 جماهير برشلونة على أتم الاستعداد قبل المباراة 👇pic.twitter.com/Tnlx9d74d3
نافس برشلونة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثي توتنهام والإنتر وآيندهوفن، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة دون الخسارة في أي مباراة، ثم واجه البلاوجرانا ليون في ثمن النهائي وتعادل معه سلبياً بدون أهداف، لكنه انتفض في الإياب وسحق الأسود بخمسة أهدافٍ لهدف، فوضعتهم قرعة ربع النهائي في طريق الشياطين الحمر.
أوقعت قرعة دور مجموعات ذات الأذنين هذا الموسم الشياطين الحمر في المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز، ونجحوا في التأهل بعد الحصول على المركز الثاني خلف البيانكونيري القوي جداً، وفي دور الـ16 قابل الريد ديفيلز باريس سان جيرمان المدجج بمجموعة قوية من النجوم وخسر في الذهاب بهدفين نظيفين، فظن الجميع أن العاصمي الفرنسي وصل لربع النهائي مبكراً، لكن مانشستر يونايتد أحدث المعجزة رغم فارق الإمكانيات وانتصر في الإياب بثلاثة أهدافٍ لهدف وخطف بطاقة العبور.