أوقعت قرعة دور مجموعات ذات الأذنين هذا الموسم الشياطين الحمر في المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز، ونجحوا في التأهل بعد الحصول على المركز الثاني خلف البيانكونيري القوي جداً، وفي دور الـ16 قابل الريد ديفيلز باريس سان جيرمان المدجج بمجموعة قوية من النجوم وخسر في الذهاب بهدفين نظيفين، فظن الجميع أن العاصمي الفرنسي وصل لربع النهائي مبكراً، لكن مانشستر يونايتد أحدث المعجزة رغم فارق الإمكانيات وانتصر في الإياب بثلاثة أهدافٍ لهدف وخطف بطاقة العبور.