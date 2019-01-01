Full-time at Old Trafford. #MUFC #UCL pic.twitter.com/gv8Ai6ICXw— Manchester United (@ManUtd) ١٢ فبراير ٢٠١٩
رقم يسجل بأقدام باريس 👇
أووووووه،،،،، بطاقة حمراء من نصيب بول بوجبا
التبديل الثالث والأخير فى صفوف مانشستر يونايتد
تبديل فى صفوف باريس سان جيرمان
Fifteen minutes left to play. #MUFC #UCL pic.twitter.com/AMpl2wFjb9— Manchester United (@ManUtd) ١٢ فبراير ٢٠١٩
التبديل الاول فى صفوف باريس سان جيرمان
76' Marco Verratti makes way for @LParedss #MUPSG pic.twitter.com/u8XQco9DTJ— Paris Saint-Germain (@PSG_English) ١٢ فبراير ٢٠١٩
كيليان مبابي يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان
كيليان مبابي61’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من خاون بيرنات من منتصف الميدان فى إتجاه أنخل دي ماريا على الجهة اليسري لينطلق بها ويمررها عرضية أرضية على القائم القريب تلقاها الفرنسي كيليان مبابي بتسديدة قوية فى مرمي الحارس ديفيد دي خيا
60' YESSSSSSSSSS!!! YESSSSSSSSS!! YESSSSSSS!!! @KMbappe doubles our lead!!!! 🔥🔥#MUPSG pic.twitter.com/PqkGg6UZ1U— Paris Saint-Germain (@PSG_English) ١٢ فبراير ٢٠١٩
بريسنيل كيمبيمبي يتقدم للفريق الباريسي بهدف رائع
بريسنيل كيمبيمبي55’ الهدف جاء بعد عرضية من انخل دي ماريا من تنفيذ الركنية مرت من الجميع لتصل إلى بريسنيل كيمبيمبي على القائم الثاني ليسددها فى المرمي بنجاح
53' GOOOOOOOOAAAALLLL!! GOOOOOOOAAALLL!! GOOAAAALLL!! @kimpembe_3 gives us the 1-0 lead!!!!!! #MUPSG pic.twitter.com/mFy2LaBxt2— Paris Saint-Germain (@PSG_English) ١٢ فبراير ٢٠١٩
بداية الشوط الثاني
دخول خوان ماتا وخروج أنتوني مارسيال
Big second half ahead! @JuanMata8 has come on in place of @AnthonyMartial. #MUFC #UCL pic.twitter.com/fIiPgDYKWF— Manchester United (@ManUtd) ١٢ فبراير ٢٠١٩
We're level at the break.— Manchester United (@ManUtd) ١٢ فبراير ٢٠١٩
Follow the match in the #MUFC Official App: https://t.co/5Ab1IkVQX3 pic.twitter.com/x74xC2FBCF
التبديل الاول فى صفوف مانشستر يونايتد
.@Alexis_Sanchez replaces @JesseLingard, who looks to have picked up a knock, on the brink of half-time. #MUFC #UCL pic.twitter.com/a6NkkUH2u8— Manchester United (@ManUtd) ١٢ فبراير ٢٠١٩
إحصائيات جول للمباراة
⚽️ 0⃣ أهداف— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ فبراير ٢٠١٩
🥅 0⃣ فرص
🔶 5⃣ بطاقات الصفراء فقط ⚠️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/vSU74ih37i
أوووووووه،،،،، ماذا اهدرت يادي ماريا؟
ماذا أهدرت يامبابي
LET'S DO THIS!— Manchester United (@ManUtd) ١٢ فبراير ٢٠١٩
Follow live updates in the #MUFC Official App: https://t.co/5Ab1IkVQX3 pic.twitter.com/5fAEP5IUq7
التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
جيانلويجي بوفون / ثيلو كيرير / تياجو سيلفا / بريسنيل كيمبيمبي / خوان بيرنات / ماركو فيراتي / أدريان رابيو / ماركينيوس / داني ألفيش / كيليان مبابي / أنخل دي ماريا
LINEUP CONFIRMED: Our Starting XI 🆚 @ManUtd 👊— Paris Saint-Germain (@PSG_English) ١٢ فبراير ٢٠١٩
🏆 #MUPSG
🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/RKflSL1dKC
البدلاء / ألفونس أريوولا / كريستوفر نكونكو / إيريك ماكسيم شوبو موتينج / لايفين كورزاوا / لياندرو باريديس / موسي ديابي / كولين داجبا
التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ديفيد دي خيا / آشلي يانج / إريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شاو / نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا // بول بوجبا / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / أنتوني مارسيال
Here's how the Reds line up...— Manchester United (@ManUtd) ١٢ فبراير ٢٠١٩
Follow the match in the #MUFC Official App: https://t.co/5Ab1IkVQX3 pic.twitter.com/BcF6uMxvMI
البدلاء / سيرخيو روميرو / فيل جونز / فريد / روميلو لوكاكو / ألكسيس سانشيز / ديجو دالوت / خوان ماتا