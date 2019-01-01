أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب “أولد ترافورد” ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.