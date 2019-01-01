أحتفظ السيتيزنس بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوزعلى برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ38 والأخيرة من عمر المسابقة، ليرفع رصيده إلى 98 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، ليحسم أبناء جوارديولا لقب البريميرليج السادس في تاريخه والثاني على التوالي، فحتى الآن استطاع الأزرق السماوي أن يحقق منذ بداية الموسم 32 انتصار، وتعادل في 2 مباريات، وتلقى اربع هزائم.