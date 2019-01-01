انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
KICK-OFF | Tonight, it's crucial!— Manchester City (@ManCity) May 6, 2019
🔵 0-0 🦊 #MCILEI #mancity pic.twitter.com/CaN6PXBODc
إليكم تشكيل ليستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بريندان رودجرز بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من
كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا / جوني إيفانز / هاري ماجواير / بنيامين تشيلويل / مارك ألبرايتون / يوري تيليميناس / ويلفريد نديدي / حمزة شودهري / جيمس ماديسون / جيمي فاردي
A reminder of our team news 👊#MciLei build-up ➡️ https://t.co/2TD5nlm58F pic.twitter.com/MUGAfDCTyO— Leicester City (@LCFC) May 6, 2019
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيديرسون / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيمريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / دافيد سيلفا / إلكاي جوندوجان / فيليب فودين / بيرناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
Your City team for the final home game of 2018/19! 🙌— Manchester City (@ManCity) May 6, 2019
XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva, Foden, Sterling, Bernardo, Aguero
Subs | Muric, Danilo, Stones, Sané, Mahrez, Otamendi, Jesus
⚽️ @haysworldwide
🔵 #MCILEI #mancity pic.twitter.com/3lC1FrVJct
يعيش ليستر سيتي موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام أرسنال وخطف فوز كبير بثلاثية نظيفة في ملعب كينج باور، ويحتل الفريق حاليًا الثامن في ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة خلف وولفرهامبتون صاحب المركز السابع، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 36 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وخسر مثلهم، وتعادل في ست مواجهات.
يدخل الأزرق السماوي هذا اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 92 بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة، وحتى الآن خاض فريق جوارديولا 36 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 30 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى أربع هزائم.