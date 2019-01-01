12’تمريرة بينية عن طريق كايل وولكر في إتجاه فيليب فودين المنطلق داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة بالصدر وسددها قوية، لكن في منتصف المرمى وصلت إلى الحارس كاسبر شمايكل