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مانشستر سيتي × ليستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty

2019-05-06T19:25:58Z

25’ويلفريد نديدي راوغ لاعبين من مانشستر سيتي بشكل رائع، وصيحات في ملعب المباراة

2019-05-06T19:24:08Z

24’بن تشيلويل أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:23:32Z

23’دافيد سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إرتقى لها بيرناردو سيلفا وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:22:32Z

22’خطأ لصالح ويلفريد نديدي في منتصف الميدان بعد تدخل من دافيد سيلفا

2019-05-06T19:20:46Z

21’مطالبات من لاعبي مانشستر سيتي بلمسة يد على المدافع بن تشيلويل وركلة جزاء، لكن مايك دين يشير بإستمرار اللعب 

2019-05-06T19:19:27Z

20’مارك ألبرايتون مرر كرة بينية في إتجاه جيمي فاردي المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت ووصلت إلى الحارس إيديرسون

2019-05-06T19:17:04Z

19’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم أرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليسرت سيتي

2019-05-06T19:16:34Z

18’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق كايل وولكر مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:14:50Z

17’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان

2019-05-06T19:13:32Z

16’يوري تيليمناس حاول مباغتة إيديرسون بتصويبة من خارج المنطقة، لكن وصلت سهلة إلى أحضان البرازيلي

2019-05-06T19:12:08Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-06T19:11:34Z

13’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي

2019-05-06T19:09:59Z

12’تمريرة بينية عن طريق كايل وولكر في إتجاه فيليب فودين المنطلق داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة بالصدر وسددها قوية، لكن في منتصف المرمى وصلت إلى الحارس كاسبر شمايكل

2019-05-06T19:09:29Z

11’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ريكاردو بيريرا إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان إيديرسون

2019-05-06T19:08:26Z

10’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق مارك ألبرايتون ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه إصطدمت بدفاعات مانشستر سيتي وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-05-06T19:06:54Z

9’لاعبي ليستر سيتي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ليستر سيتي

2019-05-06T19:05:50Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان

2019-05-06T19:04:00Z

7’بن تشيلويل أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بدفاعات مانشستر سيتي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-06T19:03:13Z

6’خطأ لصالح جيمي فاردي في منتصف الميدان بعد تدخل من فينسينت كومباني

2019-05-06T19:02:49Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-06T19:01:39Z

4’مانشستر سيتي يضغط منذ البداية بحثًا عن أول الأهداف

2019-05-06T19:01:18Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-05-06T19:00:34Z

2’مانشستر سيتي بالزي الأزرق السماوي على اليسار وليستر سيتي بالزي الأزرق الغامق على اليمين

إليكم تشكيل ليستر سيتي لمباراة اليوم

2019-05-06T18:41:37Z

يبدأ المدرب بريندان رودجرز بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من

كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا / جوني إيفانز / هاري ماجواير / بنيامين تشيلويل / مارك ألبرايتون / يوري تيليميناس / ويلفريد نديدي / حمزة شودهري / جيمس ماديسون / جيمي فاردي 

 

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-05-06T18:38:51Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيمريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / دافيد سيلفا / إلكاي جوندوجان / فيليب فودين / بيرناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

 

2019-05-06T18:37:05Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي مايك دين

2019-05-06T18:35:02Z

يعيش ليستر سيتي موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام أرسنال وخطف فوز كبير بثلاثية نظيفة في ملعب كينج باور، ويحتل الفريق حاليًا الثامن في ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة خلف وولفرهامبتون صاحب المركز السابع، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 36 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وخسر مثلهم، وتعادل في ست مواجهات.

2019-05-06T17:55:16Z

يدخل الأزرق السماوي هذا اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 92 بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة، وحتى الآن خاض فريق جوارديولا 36 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 30 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى أربع هزائم.

2019-05-06T17:52:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وليستر سيتي على ملعب الاتحاد، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال