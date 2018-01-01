مانشستر سيتي × كريستال بالاس | مباشر لحظة بلحظة

لوكا ميليفويفيتش يسجل الثالث لكريستال بالاس
من علامة الجزاء
54’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها لوكا ميليفويفيتش ببراعة على يسار الحارس إيديرسون سكنت الشباك بنجاح
52: LUKA SLOTS IT!!!!!!— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 22, 2018
[1-3] #MCICRY pic.twitter.com/O5TPdUR87b
اووووووووووووووووووووه..... ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس
تبديل في صفوف مانشستر سيتي
45+2’نهاية الشوط الأول
HALF-TIME | It's uphill from here but this is when Champions show what they're made of! 💪— Manchester City (@ManCity) December 22, 2018
🔵 1-2 🔴 #MCICRY #mancity pic.twitter.com/nQPAvQEwYV
تاونسند يتقدم بالنتيجة لفريق كريستال بالاس
بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة35’الهدف جاء بعد خطأ نفذه ماكس ميير لداخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات مانشستر سيتي على حدود المنطقة استقبلها تاونسند من لمسة واحدة على المرمى سكنت الشباك
جيفري شلوب يعدل النتيجة لكريستال بالاس
بتصويبة زاحفة من داخل المنطقة
33’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق جيفري شلوب من الجانب الأيسر من داخل المنطقة سكنت الشباك بنجاح
33: GET IN!!!— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 22, 2018
[1-1] #MCICRY pic.twitter.com/K51YtIi0h8
إلكاي جوندوحجان يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي
برأسية قوية من داخل المنطقة
28’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فابيان ديلف لداخل المنطقة ارتقى لها جوندوجان وحولها برأسية سكنت الشباك بنجاح
GOOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLL!! @IlkayGuendogan!!— Manchester City (@ManCity) December 22, 2018
🔵 1-0 🔴 #MCICRY #mancity pic.twitter.com/RHKnJL4scR
25’ليروي ساني انطلق من الجانب الأيسر ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية
انطلاق المباراة
إليكم تشكيل كريستال بالاس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب روي هودسون بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
فيسينتي جوايتا / أرون وان بيساكا / جيمس تومكينز / مامادو ساكو / باتريك فان أنهولت / جيمس مكارثر / لوكا ميليفوجيفيتش / ماكس ميير / جيفري شلوب / أندروس تاونسيند / ويلفريد زاها
📋 Here's the #CPFC 🦅 side to take on @ManCity this afternoon! #MCICRY pic.twitter.com/3zt964iO9e— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 22, 2018
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيديرسون / كايل وولكر / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورتي / فابيان ديلف / بيرناردو سيلفا / جون ستونز / إيلكاي جوندوجان / رحيم ستيرلينج / جابرييل جيسوس / ليروي ساني
The team who aim to shoot down the Eagles! 💪— Manchester City (@ManCity) December 22, 2018
City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Otamendi, Delph (C), Gundogan, Sane, Sterling, Bernardo, Jesus
Subs | Muric, Danilo, Aguero, De Bruyne, Mahrez, Zinchenko, Foden
Presented by @HaysWorldwide 🔵 #MCICRY #mancity pic.twitter.com/BIze7PWhWN