مانشستر سيتي × كريستال بالاس | مباشر لحظة بلحظة

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووووول..... حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.