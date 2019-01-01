بطاقة صفراء
كيفن دي بروينه يسجل الأول لمانشستر سيتي
مبكرًا
8’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق لابورت في إتجاه كيفن دي بروينه المنطلق في الجانب الأيسر داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية من لمسة واحدة بيسراه سكنت شباك الحارس نيل إثيرديج
6. OOOOOHHHHHHHH KEVIN DE BRUYNE! 🎶— Manchester City (@ManCity) April 3, 2019
💙 1-0 🔵 #MCICAR #mancity pic.twitter.com/y4lCe54kZL
انطلاق المباراة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
KICK-OFF | Here we go!!!— Manchester City (@ManCity) April 3, 2019
💙 0-0 🔵 #MCICAR #mancity pic.twitter.com/7bvuS33Gj4
إليكم تشكيل كارديف سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب نيل وارنوك بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
نيل إثيريدج / جوي بينيت / برونو إيكول / سين موريسون / لي بيلتير / جوش ميرفي / جو رالز / هاري آرتر / أرون جونارسون / فيكتور كاماراسا / عمر نياسي
#MCICAR | #CardiffCity team news!— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) April 3, 2019
Brought to you by @1xbet_Eng...#CityAsOne pic.twitter.com/9of41uWwlT
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3/ وتضم كلًا من
إيديرسون / دانيلو / جون ستونز / إيمريك لابورت / زينتشينكو / فيرناندينيو / فيليب فودين / كيفن دي بروينه / رياض محرز / ليروي ساني / جابرييل جيسوس
Your City line-up for tonight…— Manchester City (@ManCity) April 3, 2019
XI | Ederson, Zinchenko, Stones, Laporte, Danilo, Fernandinho (C), Foden, De Bruyne, Sane, Mahrez, G Jesus.
SUBS | Muric, Walker, Kompany, Sterling, Gundogan, Bernardo, D Silva.@HaysWorldwide 🔵 #MCICAR #mancity pic.twitter.com/mUmY7evBAB
يعيش كارديف أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام وست هام وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربع وخسر 18 مباراة.
حقق الأزرق السماوي فوز مهم في مشواره نحو الحفاظ على الصدارة على حساب فريق فولهام بثناية نظيفة، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الانتصار ظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 77، فحتى الآن خاض السيتيزنس 32 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وكارديف سيتي على ملعب الاتحاد، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال