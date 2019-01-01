حقق الأزرق السماوي فوز مهم في مشواره نحو الحفاظ على الصدارة على حساب فريق فولهام بثناية نظيفة، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الانتصار ظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 77، فحتى الآن خاض السيتيزنس 32 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.