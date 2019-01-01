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مانشستر سيتي × كارديف سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةًَ ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد كارديف سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-04-03T18:55:56Z

12’تمريرة بينية عن  طريق ليروي ساني في إتجاه جيسوس المنطلق إلى داخل المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت إلى الحارس نيل إثيريدج

2019-04-03T18:53:47Z

11’كرة ثابتة نفذها ليروي ساني قوية إصطدمت بالحائط البشري وأبعدت من الدفاعات إلى منتصف الميدان

بطاقة صفراء

2019-04-03T18:53:20Z

10’خطأ لصالح جابرييل جيسوس بعد تدخل من جوي بينيت من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-04-03T18:52:45Z

9’ضغط متواصل من لاعبي مانشستر سيتي وبالفعل نجح الفريق في إحراز أول الأهداف

كيفن دي بروينه يسجل الأول لمانشستر سيتي

2019-04-03T18:51:06Z

مبكرًا

8’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق لابورت في إتجاه كيفن دي بروينه المنطلق في الجانب الأيسر داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية من لمسة واحدة بيسراه سكنت شباك الحارس نيل إثيرديج

 

2019-04-03T18:50:33Z

7’جووووووووووووووووووووول....والأول لمانشستر سيتي

2019-04-03T18:50:11Z

6’ليروي ساني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-03T18:49:56Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-03T18:49:21Z

4’أول تصويبة في اللقاء جائت عن طريق رياض محرز من خارج المنطقة تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات

2019-04-03T18:49:03Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-03T18:48:22Z

2’مانشستر سيتي بالزي الأزرق السماوي والأبيض على اليسار وكارديف سيتي بالزي الأخضر والأسود على اليمين

إليكم تشكيل كارديف سيتي لمباراة اليوم

2019-04-03T18:46:17Z

يبدأ المدرب نيل وارنوك بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

نيل إثيريدج / جوي بينيت / برونو إيكول / سين موريسون / لي بيلتير / جوش ميرفي / جو رالز / هاري آرتر / أرون جونارسون / فيكتور كاماراسا / عمر نياسي


 

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-04-03T18:11:26Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3/ وتضم كلًا من

إيديرسون / دانيلو / جون ستونز / إيمريك لابورت / زينتشينكو / فيرناندينيو / فيليب فودين / كيفن دي بروينه / رياض محرز / ليروي ساني / جابرييل جيسوس

 

2019-04-03T18:11:05Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي جوناثان موس

2019-04-03T18:11:01Z

يعيش كارديف أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام وست هام وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربع وخسر 18 مباراة.

2019-04-03T18:10:50Z

حقق الأزرق السماوي فوز مهم في مشواره نحو الحفاظ على الصدارة على حساب فريق فولهام بثناية نظيفة، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الانتصار ظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 77، فحتى الآن خاض السيتيزنس 32 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.

2019-04-03T18:01:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وكارديف سيتي على ملعب الاتحاد، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال