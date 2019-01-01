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مانشستر سيتي × شالكه | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد شالكه في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-03-12T20:41:12Z

42’حكم المباراة إحتسب الهدف بعد التأكد من عدم وجود تسلل على رحيم ستيرلينج

2019-03-12T20:40:20Z

41’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو بعد مطالبات من لاعبي شالكه بوجود تسلل في الكرة الماضية

سيرجيو أجويرو يعود من جديد ويسجل الثاني

2019-03-12T20:38:39Z

بعد عمل رائع من رحيم ستيرلينج

40’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق رحيم ستيرلينج إلى داخل المنطقة، ثم مرر الكرة بكعب القدم في إتجاه سيرجيو أجويرو الذي إستقبل الكرة وسددها قوية بين أقدام الحارس رالف سكنت الشباك

 

2019-03-12T20:38:21Z

39’اوووووووووووووووووووووووووه...الثاني لمانشستر سيتي

2019-03-12T20:37:08Z

38’المدافع بنجامين ستامبولي انطلق من منطقة الدفاعات ثم توغل إلى حدود المنطقة وسدد كرة قوية مرت بجاور القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

سيرجيو أجويرو يسجل الأول لمانشستر سيتي

2019-03-12T20:35:19Z

من علامة الجزاء

37’الهدف جاء بعد  ركلة جزاء سجلها سيرجيو أجويرو ببراعة بشكل رائع في منتصف المرمى سكنت الشباك

 

2019-03-12T20:35:02Z

36’جووووووووووووووووووووول...والهدف الأول لمانشستر سيتي

2019-03-12T20:34:26Z

35’بالفعل حكم المباراة يحتسب ركلة الجزاء بعد التأك من تقنية الفيديو بصحتها

2019-03-12T20:34:12Z

34’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو

بطاقة صفراء

2019-03-12T20:32:31Z

33’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح بيرناردو سيلفا بعد تدخل من جيفري بروما داخل المنطقة

2019-03-12T20:32:03Z

32’يارباااااااااااااااااااااااااااه، ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي

2019-03-12T20:29:33Z

31’كرة ثابتة نفذها ديفيد سيلفا بلمسة في إتجاه جوندوجان الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة قابلها أجويرو برأسية قوية وصلت إلى الحارس رالف

2019-03-12T20:29:19Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-12T20:28:56Z

29’نبيل بن طالب انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من الدفاعات

2019-03-12T20:28:15Z

28’زينتشينكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات شالكه

2019-03-12T20:27:07Z

26’هدوء نسبي في أحداث المباراة ولاعبي مانشستر سيتي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان 

2019-03-12T20:26:10Z

25’كايل وولكر حاول الانطلاق من الجانب الأيمن لكن تدخل من كونوبليانكا الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-03-12T20:24:31Z

24’تصويبة عن طريق بيرناردو سيلفا من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-12T20:23:17Z

23’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيفري بروما إلى داخل المنطقة أبعدت من رحيم ستيرلينج القائم بالواجبات الدفاعية 

2019-03-12T20:22:42Z

22’خطأ لصالح بريل إمبولو بعد تدخل من لابورت في منتصف الميدان 

2019-03-12T20:21:09Z

21’خطأ لصالح سيردار بعد تدخل من بيرنارد وسيلفا في منتصف الميدان

2019-03-12T20:20:38Z

20’ركينة نفذها باستيان مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-03-12T20:19:59Z

19’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق باستيان ساني إلى داخل المنطقة إصطدمت بكايل وولكر وتحولت إلى ركنية

2019-03-12T20:16:14Z

18’محاولات مستمرة من لاعبي مانشستر سيتي بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-03-12T20:15:39Z

17’كرة ثابتة نفذها إلكاي جوندوجان مقوسة إلى داخل المنطقة، لكن خطأ لصالح رالف بعد تدخل من رحيم ستيرلينج

2019-03-12T20:15:17Z

16’خطأ لصالح بيرناردو سيلفا بعد تدخل من جيفري برومافي الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-12T20:14:15Z

15’تمريرة بينية عن طريق دانيلو في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيمن الذي أرسل كرة عرضية أرضية في إتجاه أجويرو الذي سددها من لمسة واحدة إصطدمت بالقائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-12T20:13:17Z

14’اووووووووووووووووووووووووه.....أول فرصة حقيقية للتسجيل أضاعها أجويرو

2019-03-12T20:11:51Z

13’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس رالف فاهرمان

2019-03-12T20:11:04Z

12’انحصار اللعب في منتصف الميدان والفريق الألماني يشكل خطورة كبيرة في المرتدات على دفاعات السيتي

2019-03-12T20:10:41Z

11’خطأ لصالح ديفيد سيلفا بعد تدخل من سيردار في منتصف الميدان

2019-03-12T20:08:39Z

10’وصلنا إلى أول عشر دقائق ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-03-12T20:07:07Z

9’لاعبي شالكه يتبادولن التمريرات لمحاولة امتصاص حماس عناصر السيتي في أول عشر دقائق من عمر المباراة

2019-03-12T20:06:06Z

8’كرة ثابتة نفذذها زيليتشنيكو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات شالكه ببراعة

2019-03-12T20:05:22Z

7’خطأ لصالح ليروي ساني بعد تدخل من جيفري بروما في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-12T20:04:06Z

6’البداية قوية من جانب عناصر مانشستر سيتي ولاعبي شالكه يباغتون بالمرتدات

2019-03-12T20:03:49Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-12T20:03:15Z

4’ليروي ساني أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-03-12T20:01:43Z

3’أول خطورة من رحيم ستيرلينج المنطلق في الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس رالف فاهرمان

2019-03-12T20:01:07Z

2’مانشستر سيتي بالزي الأزرق السماوي والأبيض على اليسار وشالكه بالزي الأصفر البديل على اليمين

إليكم تشكيل شالكه لمباراة اليوم

2019-03-12T19:53:45Z

يبدأ المدرب دومينيكو تيديسكو بطريقة

رالف فاهرمان / جيفري بروما / بنجامين ستامبولي / ساليف ساني / باستيان أوكزيبكا / سيردار / يفين كونوبليانكا / نبيل بن طالب / وستون ماكيني / جويديو بورجستالر / بريل إمبولو

 

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-03-12T19:02:49Z

يبدأ المدرب بيب جوراديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيدرسون / كايل وولكر / دانيلو / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / إيلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / ليروي ساني / رحيم ستيرلينج / سيرخيو أجويرو

 

2019-03-12T19:01:10Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم كليمان توربان

2019-03-12T19:01:05Z

يقدم فريق شالكه مستويات غير طيبة حتى الآن في الدوري الألماني، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فيردر بريمين وخسروا هذا اللقاء برباعية مقابل هدفين، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 14 مواجهة.

2019-03-12T19:00:44Z

فاز الأزرق السماوي في مباراة الذهاب على الفريق الألماني بثلاثة أهداف بهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب فيلتينس أرينا، أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 74، فحتى الآن خاض السيتيزنس 30 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.

2019-03-12T18:59:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف مانشستر سيتي فريق شاكله على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 