سيرجيو أجويرو يعود من جديد ويسجل الثاني
بعد عمل رائع من رحيم ستيرلينج
40’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق رحيم ستيرلينج إلى داخل المنطقة، ثم مرر الكرة بكعب القدم في إتجاه سيرجيو أجويرو الذي إستقبل الكرة وسددها قوية بين أقدام الحارس رالف سكنت الشباك
GOOOOOAAAAAAAAALLLLLLL @aguerosergiokun!— Manchester City (@ManCity) March 12, 2019
💙 2-0 🔵 (5-2) #cityvs04 #mancity pic.twitter.com/jr0Y4OICeQ
سيرجيو أجويرو يسجل الأول لمانشستر سيتي
من علامة الجزاء
37’الهدف جاء بعد ركلة جزاء سجلها سيرجيو أجويرو ببراعة بشكل رائع في منتصف المرمى سكنت الشباك
SCORRRRRRRRRED! @aguerosergiokun converts it in style!— Manchester City (@ManCity) March 12, 2019
💙 1-0 🔵 (4-2) #cityvs04 #mancity pic.twitter.com/HDpAOYuxC7
بطاقة صفراء
12’انحصار اللعب في منتصف الميدان والفريق الألماني يشكل خطورة كبيرة في المرتدات على دفاعات السيتي
انطلاق مباراة الإياب
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
KICK-OFF | C'mon City!— Manchester City (@ManCity) March 12, 2019
💙 0-0 🔵 #cityvs04 #mancity pic.twitter.com/2pPrEFeLQG
إليكم تشكيل شالكه لمباراة اليوم
يبدأ المدرب دومينيكو تيديسكو بطريقة
رالف فاهرمان / جيفري بروما / بنجامين ستامبولي / ساليف ساني / باستيان أوكزيبكا / سيردار / يفين كونوبليانكا / نبيل بن طالب / وستون ماكيني / جويديو بورجستالر / بريل إمبولو
Unsere Start-1⃣1⃣ für das Duell gegen @ManCity! Glück Auf, Jungs! 🔵⚪️ #S04 #MCIS04 pic.twitter.com/R3qH7PRJyp— FC Schalke 04 (@s04) March 12, 2019
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوراديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيدرسون / كايل وولكر / دانيلو / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / إيلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / ليروي ساني / رحيم ستيرلينج / سيرخيو أجويرو
Your City line-up for tonight! 😍— Manchester City (@ManCity) March 12, 2019
XI | Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva (C), Sterling, Sane, Bernardo, Aguero
Subs | Muric, Stones, Delph, Mahrez, Jesus, Foden, Humphreys#cityvs04 🔵 #mancity pic.twitter.com/ddLBPY96Py
يقدم فريق شالكه مستويات غير طيبة حتى الآن في الدوري الألماني، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فيردر بريمين وخسروا هذا اللقاء برباعية مقابل هدفين، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 14 مواجهة.
فاز الأزرق السماوي في مباراة الذهاب على الفريق الألماني بثلاثة أهداف بهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب فيلتينس أرينا، أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 74، فحتى الآن خاض السيتيزنس 30 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.