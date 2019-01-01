ودع الأزرق السماوي دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي في مفاجأة من العيار الثقيل على يد السبيرز، أما في البريميرليج فيبقى الفريق في المركز الثاني مؤقتًا برصيد 83 نقطة وتبقى لهم مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الريدز أصحاب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 33 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 27 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام ملعب الاتحاد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال