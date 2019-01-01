تبديل في صفوف توتنهام
تبديل في صفوف مانشستر سيتي
تبديل في صفوف مانشستر سيتي
38’اوووووووووووووووووه....سقوط كيفن دي بروينه بداعي الإصابة دون تدخل من أحد
💙— Manchester City (@ManCity) April 20, 2019
🔵 1-0 ⚪️ #MCITOT #mancity pic.twitter.com/mN36kTORY4
فيليب فودين يسجل الأول لمانشستر سيتي
برأسية من داخل المنطقة
6’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيرناردو سيلفا قابلها سيرجيوة أجويرو برأسية في إتجاه فيليب فودين الذي حولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس هوجو لوريس
HE'S ONE OF OUR OWNNNNNN!— Manchester City (@ManCity) April 20, 2019
🔵 1-0 ⚪️ #MCITOT #mancity pic.twitter.com/UquU8aPl8E
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
تشكيل مانشستر سيتي: 4/3/3: إيديرسون / كايل وولكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / أ,ليكساندر زينتشينكو / إلكاي جوندوجان / كيفن دي بروينه / فيليب فودين / بيرناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
تشكيل توتنهام: 4/2/3/1: باولو جازانيجا / خوان فويث / توبي ألديرفيرليد / دافينسون سانشيز / يان فيرتونخن / بن ديفيز / إيريك داير / كريستيان إريكسن / ديلي آلي / لوكاس مورا / سون هيونج مين
ضرب توتنهام موعدًا مع أياكس الهولندي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حسم التأهل على حساب مانشستر سيتي في مجموع المبارتين بنتيجة (4-4)، واللجوء إلى قاعدة الأهداف خارج الأرض، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن خاض السبيرز 36 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 22 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى عشر هزائم.
ودع الأزرق السماوي دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي في مفاجأة من العيار الثقيل على يد السبيرز، أما في البريميرليج فيبقى الفريق في المركز الثاني مؤقتًا برصيد 83 نقطة وتبقى لهم مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الريدز أصحاب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 33 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 27 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام ملعب الاتحاد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال