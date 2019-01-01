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مانشستر سيتي × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-04-20T12:58:30Z

70’ليروي ساني أرسل كرة عرضية مميزة من الجانب الأيسر لداخل المنطقة، أمسك بها الحارس جازانيجا ببراعة

تبديل في صفوف توتنهام

2019-04-20T12:57:53Z

69’خروج ديلي آلي ودخول داني روز بدلًا منه

2019-04-20T12:57:26Z

67’ليروي ساني سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-20T12:55:52Z

65’تمريرة بينية عن طريق رحيم ستيرلينج في إتجاه فيليب فودين المنطلق داخل المنطقة، لكن تدخل رائع من دفاعات توتنهام الذي أبعد الكرة إلى خارج المنطقة

2019-04-20T12:54:40Z

64’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيرناردو سيلفا إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

تبديل في صفوف مانشستر سيتي

2019-04-20T12:52:12Z

63’خروج سيرجيو أجويرو ودخول ليروي ساني بدلًا منه

2019-04-20T12:51:40Z

62’سقوط سيرجيو أجويرو داخل المنطقة بعد تدخل من دافينسون سانشيز، لكن حكم المباراة يقول لاشيء

2019-04-20T12:50:21Z

61’كرة ثابتة من الجانب الأيمن نفذها بيرناردو سيلفا مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها لابورت برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-20T12:49:59Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للسيتي بهدف دون رد

2019-04-20T12:49:34Z

59’خطأ لصالح كايل وولكر بعد تدخل من ديلي آلي في منتصف الميدان

2019-04-20T12:49:17Z

58’حكم المباراة يقول لاشيء ويعتبرها غير متعمدة

2019-04-20T12:48:30Z

57’مطالبات من لاعبي توتنهام بركلة جزاء بعد إصطدام الكرة بيد كايل وولكر

2019-04-20T12:47:32Z

56’تمريرة بينية رائعة عن طريق كريستيان إريكسن في إتجاه ديلي آلي المنطلق داخل المنطقة، لكن تدخل من كايل وولكر الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-04-20T12:47:10Z

55’عشر دقائق مرت على انطلاق الشوط الثاني ومازال التقدم لمانشستر سيتي بهدف دون رد

2019-04-20T12:46:43Z

53’كرة ثابتة نفذها فيليب فودين مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-20T12:44:48Z

52’خطأ لصالح رحيم ستيرلينج من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من بن فويث

2019-04-20T12:40:00Z

51’سقوط اللاعب سيرجيو أجويرو بداعي الإصابة

2019-04-20T12:39:33Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لمانشستر سيتي بهدف دون رد

2019-04-20T12:38:55Z

49’فيليب فودين سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-20T12:37:11Z

48’يارباااااااااااااااااااااااه، مطالبات من لاعبي مانشستر سيتي بركلة جزاء بعد إصطدام الكرة بيد دافينسون سانشيز، لكن الحكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-04-20T12:36:16Z

47’بيرناردو سيلفا انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل لداخل المنطقة وأرسل كرة عرضية إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-20T12:35:18Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-04-20T12:17:45Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-04-20T12:16:31Z

45+1’تمريرة بينية عن طريق لوكاس مورا في إتجاه سون المنطلق إلى حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وراوغ الدفاعات وسددها بيسراه من داخل المنطقة تصدى لها إيديرسون  ببراعة وحولها بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-20T12:14:12Z

45’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بدفاعات توتنهام وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-04-20T12:13:18Z

44’تصويبة قوية عن طريق وولكر من خارج المنطقة مرت بعيدة وبسلام على مرمى الحارس جازانيجا

2019-04-20T12:12:02Z

43’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بن فويث إلى داخل المنطقة في إتجاه لوكاس مورا، لكن خروج رائع من الحارس إيديرسون الذي أمسك الكرة بثبات

2019-04-20T12:11:11Z

42’كايل وولكر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة، لكنها أقوى من اللازم ومرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

تبديل في صفوف مانشستر سيتي

2019-04-20T12:10:09Z

41’خروج كيفن دي بروينه مصابًا ودخول فيرناندينيو بدلًا منه

2019-04-20T12:09:26Z

40’يبدو أن كيفن دي بروينه غير قارد على إستكمال اللقاء وفيرناندينيو البديل

2019-04-20T12:09:12Z

39’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-20T12:07:17Z

37’زينتشينكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة، أخطأ الحارس جازانيجا في الإمساك بها وتحولت إلى ركنية

2019-04-20T12:06:42Z

36’كيفن دي بروينه سدد كرة قوية من مسافة بعيدة مرت بسلام على مرمى جازانيجا

2019-04-20T12:06:24Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للسيتي بهدف دون رد

2019-04-20T12:05:01Z

33’بيرناردو سيلفا سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها جازانيجا ببراعة

2019-04-20T12:04:25Z

32’كيفن دي بروينه سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-20T12:03:33Z

31’تمريرة بينية عن طريق سون هيونج في إتجاه ديلي آلي المنطلق إلى حدود المنطقة ، لكن تواجد أكثر من رائع من الحارس إيديرسون الذي أمسك الكرة بثبتات من على حافة المنطقة

2019-04-20T12:03:08Z

30’نصف ساعة مرت على انطلاق المباراة ومازال التقدم للسيتي بهدف دون رد

2019-04-20T12:01:58Z

27’رحيم ستيرلينج إنطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية إصطدمت بدفاعت السبيرز ووصلت عند الحارس جازانيجا

2019-04-20T12:01:10Z

26’تمريرة بينية عن طريق إريكسن في إتجاه ديلي آلي المنطلق في الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-20T12:00:39Z

25’كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كايل وولكر وصلت إلى أحضان باولو جازانيجا

2019-04-20T11:59:20Z

23’ضغط متواصل من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات توتنهام بحثًا عن إحراز ثاني الأهداف

2019-04-20T11:58:43Z

22’سيرجيو أجويرو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إضصطدمت بدفاعاتالسبيرز وتحولت إلى ركنية

2019-04-20T11:56:34Z

21’ضغط متواصل من لاعبي مانشستر سيتي وحتى الآن لا وجود هجومي لعناصر السبيرز

2019-04-20T11:55:32Z

20’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كايل وولكر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات السبيرز

2019-04-20T11:54:50Z

19’فيليب فودين سدد كرة قوية من خارج المنطقة، لكنها في منتصف المرمى وصلت سهلة إلى أحضان باولو جازانيجا

2019-04-20T11:54:03Z

18’كيفن دي بروينه مرر كرة بينية في إتجاه سيرجيو أجويرو المنطلق داخل المنطقة طالت عليه ووصلت إلى أحضان باولو جازانيجا

2019-04-20T11:52:08Z

17’اووووووه....سقوط بيرناردو سيلفا داخل المنطقة بعد تدخل من دفاعات توتنهام، ومطالبات من لاعبي مانشستر سيتي بركلة جزاء، لحكم حكم المباراة يقول لاشيء

2019-04-20T11:50:38Z

16’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل مناطق دفاعات السبيرز، لكن أبعدت ببراعة

2019-04-20T11:47:27Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للسيتي بهدف دون رد

2019-04-20T11:47:03Z

14’ركنية نفذها إريكسن مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دففاعات مانشستر سيتي

2019-04-20T11:45:58Z

13’إريكسن إنطلق من منتصف الميدان ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها إيديرسون وحولها إلى ركنية

2019-04-20T11:45:26Z

12’تمريرة بينية عن طريق زينتشينكو في إتجاه سيرجيو أجويرو المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت هعليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-20T11:44:36Z

11’زينتشينكو أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات توتنهام

2019-04-20T11:44:15Z

10’عشر دقائق مرت منذ انطلاق المباراة ومازال مانشستر سيتي متقدم بهدف دون رد

2019-04-20T11:43:18Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي توتنهام في منتصف الميدان

2019-04-20T11:41:00Z

7’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

فيليب فودين يسجل الأول لمانشستر سيتي

2019-04-20T11:39:56Z

برأسية من داخل المنطقة

6’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيرناردو سيلفا قابلها سيرجيوة أجويرو برأسية في إتجاه فيليب فودين الذي حولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس هوجو لوريس

 

2019-04-20T11:39:42Z

5’جوووووووووووووووووووووووول...والهدف الأول لمانشستر سيتي

2019-04-20T11:39:23Z

3’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق زينتشينكو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات توتنهام

انطلاق المباراة الآن

2019-04-20T11:39:01Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-04-20T11:38:41Z

تشكيل مانشستر سيتي: 4/3/3: إيديرسون / كايل وولكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / أ,ليكساندر زينتشينكو / إلكاي جوندوجان / كيفن دي بروينه / فيليب فودين / بيرناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

تشكيل توتنهام: 4/2/3/1: باولو جازانيجا / خوان فويث / توبي ألديرفيرليد / دافينسون سانشيز / يان فيرتونخن / بن ديفيز / إيريك داير / كريستيان إريكسن / ديلي آلي / لوكاس مورا / سون هيونج مين

ضرب توتنهام موعدًا مع أياكس الهولندي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حسم التأهل على حساب مانشستر سيتي في مجموع المبارتين بنتيجة (4-4)، واللجوء إلى قاعدة الأهداف خارج الأرض، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن  خاض السبيرز 36 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 22 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى عشر هزائم.

2019-04-20T11:38:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام ملعب الاتحاد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال