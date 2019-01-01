8' دي بروينه أرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء وصلت لبيرناردو الذي روض الكرة على نقطة الجزاء ثم سار بها حتى خط الركنية في يسار المنطقة، ثم أرسل عرضية أرضية عبرت من كيبا ووصلت لأجويرو الوحيد تماماً على القائم الثاني، فحول الكرة إلى المرمى الفارغ لكنها عبرت إلى ضربة مرمى