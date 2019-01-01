37' تمريرات خلفية بين عناصر مانشستر سيتي ، وضغط على حامل الكرة من تشيلسي
الهدف الرابع لمانشستر سيتي عن طريق جوندوجان
تشيلسي ينهار ويتلقى الرابع في أقل من نصف ساعة25' ستيرلينج مرر كرة من يسار منطقة الجزاء لأجويرو الذي روض الكرة في العمق فأبعدها من أمامه روديجير، فوصلت لجوندوجان الذي قابل الكرة بتسديدة من على القوس عبرت للشباك من على يسار كيبا
RAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRR!! @IlkayGuendogan!!— Manchester City (@ManCity) February 10, 2019
💙 4-0 🔵 #MCICHE #mancity pic.twitter.com/K50TTrFyzL
الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو
الكون يضيف هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث19' زينتشينكو أرسل عرضية من اليسار أبعدها دافيد لويز، فقابل روس باركلي الكرة بتمريرة رأسية للخلف من على قوس منطقة الجزاء، فانطلق أجويرو للكرة وروضها أمام كيبا ثم أودعها الشباك
19. خطأ دفاعي من تشيلسي وباركلي يعيد الكرة إلى داخل المنطقة لكن أجويرو @aguerosergiokun يقابلها بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى على يسار المرمى.. الهدف الثاااااالث#السيتي_تشيلسي #السيتي pic.twitter.com/TUW4UCU56C— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 10, 2019
الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق سيرخيو أجويرو
الكون يسجل هدفاً رائعاً للسيتيزنس13' زينتشينكو ضم بالكرة في اليسار أمام منطقة الجزاء، ثم تركها لأجويرو الذي أرسل تسديدة قوية من على يسار القوس طار لها كيبا لإبعادها من على يساره، لكن الكرة اصطدمت بيده ثم سكنت الشباك
13. يا ربااااااه! أجويرو @aguerosergiokun يحصل على الكرة ويسدد من خارج منطقة الجزاء كرة صاروخية سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس كيبا.. الهدف الثااااااني— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 10, 2019
باختصار عااااااالمي يا كون#السيتي_تشيلسي#السيتي pic.twitter.com/c1rnqZ2Upp
12' خطيييييييييييييييييرة لتشيلسي بتمريرة من لويز من قبيل وسط الميدان لهازارد الذي يتوغل بالكرة حتى يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة ليد إيدرسون
الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج
السيتيزنس يتقدمون في الدقائق الأولى كعادتهم4' الحكم احتسب خطأ لمانشستر سيتي قبيل يمين منطقة جزاء تشيلسي، نفذها دي بروينه سريعاً بتمريرة لبيرناردو سيلفا الذي توغل في يمين المنطقة ثم أرسل عرضية أرضية اصطدمت بلويز وتحولت لستيرلينج القادم في اليسار، فأرسل رحيم تصويبة قوية سكنت شباك كيبا
4. تمريرة رائعة من دي بروين @DeBruyneKev إلى بيرناردو سيلفا @BernardoCSilva على الجهة اليمنى لعبها عرضية مرت من الجميع لتجد قدم سترلينج @sterling7 الذي وضعها داخل الشباك.. الهدف الأول#السيتي_تشيلسي#السيتي pic.twitter.com/ivWPfPckhL— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 10, 2019
بداية المباراة
تشكيل تشيلسي
هيجواين وهازارد في المقدمة وروس باركلي يبدأ على حساب كوفاتشيتش
يبدأ الإيطالي ماوريسيو ساري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (كيبا آريزابالاجا / سيزار آثبليكويتا ، أنطونيو روديجير ، دافيد لويز ، ماركوس ألونسو / نجولو كانتي ، جورجينيو ، روس باركلي / بيدرو ، جونزالو هيجواين ، إيدين هازارد).
1⃣1⃣ هذه هي تشكيلة ساري أمام مانشستر سيتي. 👇 pic.twitter.com/uKyTd6XDhN— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019
بدلاء البلوز: (ويلي كاباييرو ، أندرياس كريستنسين ، إيمرسون ، روبن لوفتس-تشيك ، ماتيو كوفاتشيتش ، أوليفييه جيرو ، ويليان).
تشكيل مانشستر سيتي
أجويرو يقود الهجوم ومحرز على مقاعد البدلاء
يدخل المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" المباراة بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (إيدرسون / كايل ووكر ، جون ستونز ، آيميريك لابورت ، أوليكساندر زينتشينكو / إلكاي جوندوجان ، فيرناندينيو ، كيفن دي بروينه / بيرناردو سيلفا ، سيرخيو أجويرو ، رحيم ستيرلينج).
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @ChelseaFC #السيتي_تشيلسي #السيتي pic.twitter.com/9CbNctoN81— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 10, 2019
بدلاء السيتيزنس: (أريانيت موريتش ، دانيلو ، نيكولاس أوتامندي ، دافيد سيلفا ، ليروي ساني ، رياض محرز ، جابرييل جيسوس).
يستضيف اللقاء استاد الاتحاد، والصافرة للحكم مايك دين.
كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق هدرسفيلد وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وخسر مثلهم.
حقق الأزرق السماوي فوزًا مهمًا في مباراته الأخيرة في البريميرليج أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، وبهذا الإنتصار تصدر الفريق جدول البريميرليج مؤقتًا برصيد 62 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع الريدز الذي تبقى له مباراة أمام بورنموث في نفس الجولة.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لقمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وتشيلسي، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.