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مانشستر سيتي × تشيلسي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث قمة الجولة 26 في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 بين مانشستر سيتي وتشيلسي

محدث
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Getty Images

2019-02-10T16:40:28Z

43' هازارد ينفذ الضربة الحرة بعرضية على القائم الأول يبعدها ووكر

2019-02-10T16:39:57Z

42' خطأ لتشيلسي من على يسار منطقة جزاء مانشستر سيتي بعد تدخل من بيرناردو سيلفا على هازارد

2019-02-10T16:39:10Z

41' زينتشينكو يرسل كرة أمامية عالية من يسار مناطق مانشستر سيتي، ينكلق لها أجويرو ويصارح روديجير على الكرة، لكن الألمان يفوز بها

2019-02-10T16:38:01Z

40' حصار البلوز على السيتيزنس متواصل، لكن بدون خطورة حقيقية حتى الآن

2019-02-10T16:36:00Z

38' الكرة تتحول لتشيلسي وتصل للويز الذي يرسل كرة أمامية تصل لهازارد في يمين منطقة الجزاء، فيحولها برأسه لهيجواين الذي يروض الكرة ثم يرسل تسديدة قوية يطير لها إيدرسون ويبعدها من على يساره ببراعة

2019-02-10T16:34:08Z

37' تمريرات خلفية بين عناصر مانشستر سيتي ، وضغط على حامل الكرة من تشيلسي

2019-02-10T16:32:58Z

35' رحيم يتلاعب بآثبليكويتا على يسار منطقة جزاء تشيلسي ويدخل المنطقة التي يجد فيها روديجير الذي يصارعه على الكرة ويتحصل على ضربة مرمى

2019-02-10T16:32:32Z

34' لويز يرسل كرة عالية من يسار الوسط تبحث عن كانتي المنطلق إلى يسار منطقة الجزاء، لكن إيدرسون هو الأقرب للكرة

2019-02-10T16:32:05Z

33' الحصار متواصل من البلوز والسيتيزنس صامدون

2019-02-10T16:30:19Z

32' لا خطورة على مانشستر سيتي رغم استحواذ البلوز، بدأ بيب جوارديولا اللقاء بطريقة الكرة الشاملة التي تعلمها في بيته القديم برشلونة، والآن حان وقت الكاتيناتشو لقتل الإيطالي وفريقه على طريقة الكالتشيو

2019-02-10T16:29:25Z

31' سيطرة تامة لتشيلسي على مجريات المباراة، ومانشستر سيتي يتراجع للتأمين

2019-02-10T16:27:02Z

29' تصويبة قوييييييييييييييييية من بيدرو من أمام يمين منطقة الجزاء يعترضها إيدرسون ويمسك الكرة

2019-02-10T16:26:22Z

28' أوووووووووووه، هيجواين يمرر كرة من على يمين القوس لهازارد الذي يرسل تسديدة من على نقطة الجزاء يبعدها إيدرسون

2019-02-10T16:25:47Z

27' تدوير للكرة بين لاعبي تشيلسي أمام منطقة جزاء مانشستر سيتي

الهدف الرابع لمانشستر سيتي عن طريق جوندوجان

2019-02-10T16:22:56Z

تشيلسي ينهار ويتلقى الرابع في أقل من نصف ساعة

25' ستيرلينج مرر كرة من يسار منطقة الجزاء لأجويرو الذي روض الكرة في العمق فأبعدها من أمامه روديجير، فوصلت لجوندوجان الذي قابل الكرة بتسديدة من على القوس عبرت للشباك من على يسار كيبا

2019-02-10T16:22:33Z

25' الراااااااااااااااااااااااابع لمانشستر سيتي عن طريق جوندوجان

2019-02-10T16:21:07Z

23' كرة أمامية لتشيلسي تصل لهيجواين الذي يحاول التوغل وحيداً في مناطق مانشستر سيتي، لكن ووكر يفتك منه الكرة

2019-02-10T16:19:30Z

21' تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي في الخلف، واستسلام من جانب تشيلسي

الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو

2019-02-10T16:18:10Z

الكون يضيف هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث

19' زينتشينكو أرسل عرضية من اليسار أبعدها دافيد لويز، فقابل روس باركلي الكرة بتمريرة رأسية للخلف من على قوس منطقة الجزاء، فانطلق أجويرو للكرة وروضها أمام كيبا ثم أودعها الشباك

2019-02-10T16:17:11Z

19' الثاااااااااااااااالث لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو

2019-02-10T16:16:05Z

18' الكرة وصلت لأجويرو في اليسار بعد وسط الميدان، فتوغل بها إلى الداخل وراوغ روديجير ثم وجد لويز الذي تدخل عليه بقوة، وخطأ لمانشستر سيتي

2019-02-10T16:14:54Z

17' عناصر مانشستر سيتي يتبادلون الكرة في جميع أنحاء الملعب وسط مشاهدة البلوز

2019-02-10T16:13:54Z

15' بدأت الاحتفالات تغمر مدرجات ملعب الاتحاد بالنصر المرتقب

الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق سيرخيو أجويرو

2019-02-10T16:12:10Z

الكون يسجل هدفاً رائعاً للسيتيزنس

13' زينتشينكو ضم بالكرة في اليسار أمام منطقة الجزاء، ثم تركها لأجويرو الذي أرسل تسديدة قوية من على يسار القوس طار لها كيبا لإبعادها من على يساره، لكن الكرة اصطدمت بيده ثم سكنت الشباك

2019-02-10T16:11:50Z

13' جوووووووووووووووووووول ثاني لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو

2019-02-10T16:10:39Z

12' خطيييييييييييييييييرة لتشيلسي بتمريرة من لويز من قبيل وسط الميدان لهازارد الذي يتوغل بالكرة حتى يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة ليد إيدرسون

2019-02-10T16:09:34Z

11' تمريرات بين لاعبي تشيلسي في الخلف، والضغط على حامل الكرة مستمر من قبل مانشستر سيتي

2019-02-10T16:08:22Z

10' عناصر تشيلسي غير قادرين على الخروج من مناطقهم بسبب الضغط القوي على حامل الكرة من السيتيزنس

2019-02-10T16:06:40Z

8' دي بروينه أرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء وصلت لبيرناردو الذي روض الكرة على نقطة الجزاء ثم سار بها حتى خط الركنية في يسار المنطقة، ثم أرسل عرضية أرضية عبرت من كيبا ووصلت لأجويرو الوحيد تماماً على القائم الثاني، فحول الكرة إلى المرمى الفارغ لكنها عبرت إلى ضربة مرمى

2019-02-10T16:06:09Z

8' يا رباااااااااااااه، أجويرو يضيع هدفاً بطريقة غريبة لمانشستر سيتي

2019-02-10T16:05:44Z

8' الكرة تتحول للسيتي الذي يحاصر تشيلسي في منطقة الجزاء

2019-02-10T16:04:43Z

6' عناصر تشيلسي يندفعون إلى مناطق مانشستر سيتي بحثاً عن التعادل

الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

2019-02-10T16:02:16Z

السيتيزنس يتقدمون في الدقائق الأولى كعادتهم

4' الحكم احتسب خطأ لمانشستر سيتي قبيل يمين منطقة جزاء تشيلسي، نفذها دي بروينه سريعاً بتمريرة لبيرناردو سيلفا الذي توغل في يمين المنطقة ثم أرسل عرضية أرضية اصطدمت بلويز وتحولت لستيرلينج القادم في اليسار، فأرسل رحيم تصويبة قوية سكنت شباك كيبا

2019-02-10T16:01:58Z

4' جووووووووووووووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق ستيرلينج

2019-02-10T16:01:03Z

3' كرة أمامية راااااااااااائعة من جورجينيو تبحث عن هيجواين في منطقة جزاء مانشستر سيتي، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-02-10T16:00:15Z

2' مانشستر سيتي على اليسار بالأزرق السماوي المعتاد، وتشيلسي على اليمين بالأزرق المعتاد

بداية المباراة

2019-02-10T15:57:56Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل تشيلسي

2019-02-10T15:57:04Z

هيجواين وهازارد في المقدمة وروس باركلي يبدأ على حساب كوفاتشيتش

يبدأ الإيطالي ماوريسيو ساري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (كيبا آريزابالاجا / سيزار آثبليكويتا ، أنطونيو روديجير ، دافيد لويز ، ماركوس ألونسو / نجولو كانتي ، جورجينيو ، روس باركلي / بيدرو ، جونزالو هيجواين ، إيدين هازارد).

بدلاء البلوز: (ويلي كاباييرو ، أندرياس كريستنسين ، إيمرسون ، روبن لوفتس-تشيك ، ماتيو كوفاتشيتش ، أوليفييه جيرو ، ويليان).

تشكيل مانشستر سيتي

2019-02-10T15:55:58Z

أجويرو يقود الهجوم ومحرز على مقاعد البدلاء

يدخل المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" المباراة بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (إيدرسون / كايل ووكر ، جون ستونز ، آيميريك لابورت ، أوليكساندر زينتشينكو / إلكاي جوندوجان ، فيرناندينيو ، كيفن دي بروينه / بيرناردو سيلفا ، سيرخيو أجويرو ، رحيم ستيرلينج).

بدلاء السيتيزنس: (أريانيت موريتش ، دانيلو ، نيكولاس أوتامندي ، دافيد سيلفا ، ليروي ساني ، رياض محرز ، جابرييل جيسوس).

2019-02-10T15:55:50Z

يستضيف اللقاء استاد الاتحاد، والصافرة للحكم مايك دين.

2019-02-10T15:55:44Z

كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق هدرسفيلد وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 12 نقطة  كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وخسر مثلهم.

2019-02-10T15:55:41Z

حقق الأزرق السماوي فوزًا مهمًا في مباراته الأخيرة في البريميرليج أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، وبهذا الإنتصار تصدر الفريق جدول البريميرليج مؤقتًا برصيد 62 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع الريدز الذي تبقى له مباراة أمام بورنموث في نفس الجولة.

2019-02-10T15:55:38Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لقمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وتشيلسي، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.