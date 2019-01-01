بيرناردو سيلفا يسجل الثاني لمانشستر سيتي
بعد تمريرة عن طريق دي بروين52’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق كيفن دي بروينه إلى بيرناردو سيلفا المنطلق داخل المنطقة من الجانب الأيمن الذي استلم الكرة وسددها قوية سكنت الشباك
فرصة هدف محقق تضيع من بيرنلي
جابرييل جيسوس يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي
بتصويبة من داخل المنطقة
24’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق دانيلو إلى داخل المنطقة في اتجاه جابرييل جيسوس الذي استلم الكرة وتوغل إلى داخل المنطقة ثم سددها قوية سكنت شباك الحارس نيك بوب
GOOOOOOOAAAAAAAALLLLLLLL @gabrieljesus33!— Manchester City (@ManCity) January 26, 2019
🔵 1-0 ⚫️ #cityvburnley #mancity pic.twitter.com/Abq32ovbUj
19’دانيلو سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارسنيك بوب
شاهد
16’اللعب يُستأنف الآن بعد إصلاح الراية الركنية من قبل عاملي ملعب الاتحاد
Not all heroes wear capes... pic.twitter.com/hugLOIpSml— Manchester City (@ManCity) January 26, 2019
14’مازالت المباراة متوقفة حتى يتم إصلاح الراية الركنية
👀 @kylewalker2 pic.twitter.com/7qXiT7BJSM— Manchester City (@ManCity) January 26, 2019
13’الراية الركنية تعرضت للكسر بعد اصطدام كايل وولكر بها، وحكم المباراة يوقف اللعب
Get well soon, Flaggy 💙 pic.twitter.com/NNLElctiig— Manchester City (@ManCity) January 26, 2019
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل بيرنلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب شون ديش بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
نيك بوب / كيفين لونج / جيمس تاكوفيسكس / بن جيبسون / روبي برادي / جيف هندريك / ستيفن ديفور / تشارلي تايلور / ستيفين وارد / ماتيج فيدرا / دوايت منيل
FA CUP TEAM NEWS: Here's your Burnley team to face @ManCity at The Etihad today. pic.twitter.com/YBhn0VprEV— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 26, 2019
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
إيديرسون / كايل وولكر / دانيلو / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فيرناندينيو / إيلكاي جوندوجان / رياض محرز / كيفين دي بروينة / بيرناردو سيلفا / جابرييل جيسوس
Come on, City! 🙌— Manchester City (@ManCity) January 26, 2019
CITY XI | Ederson, Walker, Danilo, Stones, Otamendi, Fernandinho (C), Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus
SUBS | Muric, Sterling, Agüero, Laporte, Sané, Silva, Foden
Presented by @HAYSWorldwide#cityvburnley 🔵 #mancity pic.twitter.com/l83DRXB7XL