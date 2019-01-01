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مانشستر سيتي × بيرنلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19

محدث
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2019-01-26T16:13:21Z

53’جوندوجان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

بيرناردو سيلفا يسجل الثاني لمانشستر سيتي

2019-01-26T16:11:57Z

بعد تمريرة عن طريق دي بروين

52’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق كيفن دي بروينه إلى بيرناردو سيلفا المنطلق داخل المنطقة من الجانب الأيمن الذي استلم الكرة وسددها قوية سكنت الشباك

2019-01-26T16:11:10Z

51’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات

2019-01-26T16:10:17Z

50’خمس دقائ قمرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للأزرق السماوي بهدف دون رد

2019-01-26T16:10:01Z

49’تصويبة عن طريق رياض محرز من الجانب الأيسر اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

فرصة هدف محقق تضيع من بيرنلي

2019-01-26T16:07:25Z

48’نيكولاس أوتاميندي مرر كرة بالخطأ إلى حارسه ثم ضغط من ماتيج فيدرا وافتك الكرة بنجاح ثم انفد بالمرمى وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل

2019-01-26T16:07:05Z

47’دخول لاعبي الفريقن إلى أرضية الملعب دون تغييرات أو تعديلات على التشكيل

2019-01-26T16:07:00Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-01-26T15:48:22Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-01-26T15:47:34Z

45+1’ركنية نفذت قصيرة من دي بروينه في اتجاه رياض الذي استقبل الكرة وتوغل إلى داخل المنقطة ثم أرسل عرضية وصلت إلى أحضان الحارس بوب

2019-01-26T15:46:55Z

45’كيفن دي بروينه سدد كرة قوية من على حافة المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-01-26T15:44:06Z

44’رياض محرز إنطلق من الجبهة اليسرى ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعات بيرنلي

2019-01-26T15:43:10Z

43’خطأ لصالح ستيفين وارد بعد تدخل كيفن دي بروينه في منتصف الميدان 

2019-01-26T15:41:54Z

42’ركنية نفذت عن طريق كيفن دي بروينه مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها جون ستونز برأسية على المرمى مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2019-01-26T15:40:54Z

41’كيفن دي بروينه أرسل عرضية أرضية في اتجاه جوندوجان القادم من الخلف الذي سدد كرة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-01-26T15:40:17Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للأزرق السماوي بهدف دون رد

2019-01-26T15:39:50Z

39’فيرناندينيو مرر كرة بينية في اتجاه جيسوس المنطلق إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-26T15:38:33Z

38’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس بوب

2019-01-26T15:37:19Z

37’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات 

2019-01-26T15:36:34Z

36’رياض محرز أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى اصطدمت بدفاعات بيرنلي وإلى ركنية

2019-01-26T15:36:03Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للأزرق السماوي بهدف دون رد

2019-01-26T15:35:10Z

34’ستيفين وارد سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعات مانشستر سيتي وأبعدت من جوندوجان

2019-01-26T15:34:39Z

33’رياض محرز أرسل عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-26T15:34:00Z

32’ماتيج فيدرا حول كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-26T15:32:20Z

31’جوندوجان انطلق من منتصف الميدان ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية مرت بجوار القاءم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-26T15:31:51Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لمانشستر سيتي بهدف دون رد

2019-01-26T15:31:21Z

28’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان

2019-01-26T15:30:28Z

27’كيفن دي بروينه أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة في اتجاه جوندوجان المنطلق داخل المنطقة لم يحسن استقبالها  ووصلت إلى الحارس بوب

2019-01-26T15:26:59Z

26’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دانيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-26T15:25:44Z

25’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيرناردو سيلفا إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

جابرييل جيسوس يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي

2019-01-26T15:23:56Z

بتصويبة من داخل المنطقة

24’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق دانيلو إلى داخل المنطقة في اتجاه جابرييل جيسوس الذي استلم الكرة وتوغل إلى داخل المنطقة ثم سددها قوية سكنت شباك الحارس نيك بوب

 

2019-01-26T15:22:50Z

23’تصويبة عن طريق برادي من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-26T15:22:21Z

22’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان

2019-01-26T15:21:36Z

21’تصويبة عن طريق رياض محرز من خارج المنطقة من الجانب الأيمن مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-26T15:18:41Z

20’روبي برادي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-26T15:16:16Z

19’دانيلو سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارسنيك بوب

2019-01-26T15:14:55Z

18’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأزرق السماوي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات بيرنلي

2019-01-26T15:13:56Z

17’كيفن دي بروينه أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة مرت من أمام جابرييل جيسوس بغرابة شديدة وتحولت إلى ركلة مرمى

شاهد

2019-01-26T15:13:29Z

16’اللعب يُستأنف الآن بعد إصلاح الراية الركنية من قبل عاملي ملعب الاتحاد

 

2019-01-26T15:13:09Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين الآن

2019-01-26T15:11:16Z

13’الراية الركنية تعرضت للكسر بعد اصطدام كايل وولكر بها، وحكم المباراة يوقف اللعب

 

2019-01-26T15:07:59Z

12’كايل وولكر ألأرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-26T15:07:35Z

11’دوايت منيل سدد كرة من خارج المنطقة مرت بعيدة عن مرمى الحارس إيديرسون وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-26T15:07:23Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-26T15:06:33Z

9’ركنية نفذها دي برونية مقوسة  إلى حدود منطقة الجازء سددها جوندوجان من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-26T15:05:54Z

8’كيفين دي بروينة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي إلى ركنية

2019-01-26T15:05:28Z

7’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دانيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى رمية جانبية

2019-01-26T15:03:13Z

6’كايل وولكر انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-26T15:03:00Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-26T15:01:44Z

4’أول تمريرة بينية عن طريق كيفين ديي بروينة في اتجاه جابرييل جيسوس المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-26T15:01:28Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات قائمة في منتصف الميدان

2019-01-26T15:00:20Z

2’مانشستر سيتي بالزي الأزرق السماوي على اليسار وبيرنلي بالزي الأسود على اليمين 

انطلاق المباراة الآن

2019-01-26T14:59:56Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-26T14:54:23Z

المباراة تقام على أرضية ملعب الاتحاد، والصافرة للحكم الإنجليزي جراهام سكوت

إليكم تشكيل بيرنلي لمباراة اليوم

2019-01-26T14:52:08Z

يبدأ المدرب شون ديش بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

نيك بوب / كيفين لونج / جيمس تاكوفيسكس / بن جيبسون / روبي برادي / جيف هندريك / ستيفن ديفور / تشارلي تايلور / ستيفين وارد / ماتيج فيدرا / دوايت منيل

 

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-01-26T14:49:53Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

إيديرسون / كايل وولكر / دانيلو / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فيرناندينيو / إيلكاي جوندوجان / رياض محرز / كيفين دي بروينة / بيرناردو سيلفا / جابرييل جيسوس

 

2019-01-26T14:47:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وبيرنلي على ملعب الاتحاد، في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19