فاز الأزرق السماوي في مباراته الأخيرة على حساب كارديف سيتي بهدفين دون رد، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الانتصار ظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 80 وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 33 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.