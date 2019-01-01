التشكيل الرسمي لفريق برايتون
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
ماثيو ريان / مارتن مونتويا / شاين دوفي / لويس دانك / برناردو / أنطوني نوكاريت / دالي بروبر / على رضا جهانيخش / يفيس بيسوما / جلين موراي
البدلاء / جايتان بونج سونجو / خوسي إزكيريدو / برونو سالتور / ديفيد بوتون / فلورين اندوني / يورجن لوكاديا
التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
إيديرسون مورايش / كايل وولكر / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورتي / بنجامين ميندي / كيفين دي بروين / إيلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / جابرييل خيسوس / رحيم ستيرلينج
البدلاء / رياض محرز / دانيلو / أريانيت موريك / جون ستونز / ليروي ساني / فيرناندينيو / فيليب فودين
يعيش برايتون لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام تشيلسي وتلقوا هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 33 مباراة، واستطاع طيور النورس تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في ست وخسروا 16 مباراة.
فاز الأزرق السماوي في مباراته الأخيرة على حساب كارديف سيتي بهدفين دون رد، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الانتصار ظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج بعدما وصلوا للنقطة 80 وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 33 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.