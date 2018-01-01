نهاية المباراة
ما رأيك في أداء مانشستر سيتي اليوم أمام ايفرتون؟ ومن هو رجل المباراة من وجهة نظرك؟#السيتي_ايفرتون #السيتي pic.twitter.com/rzPyhlMkFW— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 15, 2018
التبديل الثالث لإيفرتون
ليوين وديلف يتحصلان على بطاقة صفراء
التبديل الثاني لمانشستر سيتي
75. عودة الذهبي 🤩#السيتي_ايفرتون #السيتي pic.twitter.com/jzPNlOjUrG— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 15, 2018
الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج
رحيم يسجل الثالث للسيتي والأول لهجيسوس مرر كرة من على يسار منطقة الجزاء لفيرناندينيو الذي أرسل عرضية حولها ستيرلينج برأسه للمرمى من على يمين بيكفورد
69. عمل جماعي رائع من السيتي ينتهي بكرة عرضية من جيسوس @gabrieljesus33 قابلها سترلينج @sterling7 برأسية قوية واضعا الكرة داخل الشباك.. الهدف الثاااالث#السيتي_ايفرتون #السيتي pic.twitter.com/792lVecJx5— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 15, 2018
التبديل الأول لمانشستر سيتي
الهدف الأول لإيفرتون عن طريق ليوين
تبديلات ماركو سيلفا تؤتي أكلهاديني أرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء، ارتقى لها ليوين وأرسل رأسية عبرت للشباك من على يسار إيدرسون
ONE BACK!— Everton (@Everton) December 15, 2018
COME ON! 🙌
🔵 2 - 1 💙 #EFCawayday pic.twitter.com/xkwvA1wf8c
65' جوووووووووووووووووووووول أول لإيفرتون عن طريق ليوين
تبديلان دفعة واحدة لإيفرتون
الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق جابرييل جيسوس
جيسوس يضاعف النتيجة للسيتي ويسجل هدفه الشخصي الثاني اليومديلف مرر كرة في اليسار لساني الذي أرسل عرضية رائعة من داخل يسار منطقة الجزاء، ارتقى لها جيسوس وأرسل تسديدة رأسية عبرت إلى شباك بيكفورد
51. عرضية ولا أروع من ساني @LeroySane19 قابلها جيسوس @gabrieljesus33 برأسية قوية واضعا الكرة في أعلى الشباك.. الهدف الثاااااني#السيتي_ايفرتون #السيتي pic.twitter.com/cUxHV63l85— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 15, 2018
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ما رأيك في أداء مانشستر سيتي أمام ايفرتون في شوط المباراة الأول؟ وما هي توقعاتك للشوط الثاني؟#السيتي_ايفرتون #السيتي pic.twitter.com/MIe7WekTxv— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 15, 2018
الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق جابرييل جيسوس
جابرييل جيسوس يتقدم للسيتيمينا أرسل كرة عالية وصلت لجوندوجان في وسط الميدان، فتقدم بها ثم مررها لساني الذي أرسل بينية وضعت جيسوس في مواجهة بيكفورد في يسار منطقة الجزاء، فما كان من البرازيلي إلى إرسال تسديدة عبرت للشبابك
22. تمريرة رائعة من ساني @LeroySane19 خلف الدفاع إلى جيسوس @gabrieljesus33 الذي سدد في أسفل الزاوية اليمنى لمرمى ايفرتون مسجلا الهدف الأول#السيتي_ايفرتون #السيتي pic.twitter.com/iVMTog7Ewr— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 15, 2018
بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لوكاس ديني
بداية المباراة
تشكيل إيفرتون
بداية متحفظة من ماركو سيلفا
يبدأ المدرب البرتغالي ماركو سيلفا بطريقة (5-4-1)، وبتشكيلة تضم: (جوردان بيكفورد / سيموس كولمان ، ييري مينا ، مايكل كين ، كيرت زوما ، لوكاس ديني / بيرنارد ، أندريه جوميش ، جيلفي سيجوردسون ، ريتشارلسون / دومينيك كالفرت-ليوين).
بدلاء التوفيز: (ليتون بينز ، ثيو والكوت ، تشينك طوسون ، مورجات شنايدرلين ، مارتن ستيكلينبيرج ، توم دافيز ، أديمولا لوكمان).
🔵 | Team news is in at the Etihad Stadium!— Everton (@Everton) December 15, 2018
2️⃣ changes
⚽ @CalvertLewin14 leads the line.
3️⃣ @michaelkeane04, @KurtZouma and Yerry Mina all start.
🤕 @IGanaGueye misses out.
COME ON YOU BLUES! #EFCawayday pic.twitter.com/LSw2Z3Kuv8
تشكيل مانشستر سيتي
محرز في التشكيل الأساسي، وأجويرو ودي بروينه وستيرلينج على مقاعد البدلاء
يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المباراة بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (إيدرسون / كايل ووكر ، نيكولاس أوتامندي ، آيميريك لابورت ، فابيان ديلف / بيرناردو سيلفا ، فيرناندينيو ، إلكاي جوندوجان / رياض محرز ، جابرييل جيسوس ، ليروي ساني).
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @Everton— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 15, 2018
التشكيل الأساسي | إيدرسون, ووكر, أوتامندي, لابورت, ديلف, فيرناندينيو (الكابتن), جوندوجان, رياض @Mahrez22 🇩🇿, ساني, بيرناردو سيلفا, جيسوس
البدلاء | موريتش, سترلينج, ستونز, دي بروين, أجويرو, فودين, زينتشينكو#السيتي_ايفرتون #السيتي pic.twitter.com/HjYKcOQ5fy
بدلاء السيتيزنس: (جون ستونز ، رحيم ستيرلينج ، سيرخيو أجويرو ، كيفن دي بروينه ، أوليكساندر زينتشينكو ، فيل فودين ، أريانت موريتش).
يستضيف اللقاء استاد الاتحاد، والصافرة للحكم كريج بوسون.
لم ينجح إيفرتون في تحقيق أي انتصار في آخر 3 جولات في البريميرليج، والتي واجه فيها ليفربول وخسر منه، وتعادل مع كلٍ من نيوكاسل وواتفورد، وسيسعى التوفيز إلى العودة لطريق الفوز للتقدم إلى المركز السادس في حالة تعثر مانشستر يونايتد، أو على الأقل الحفاظ على المركز السابع من المطاردين.
تراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي بعد خسارته في الجولة الأخيرة من تشيلسي وانتصار الريدز على بورنموث، وهو ما سيعطي اللقاء حماسة أكبر من جانب السيتيزنس الذين سيحاولون جاهدين العودة سريعاً لشاكلة الانتصارات، لاستعادة الصدارة من أيدي زملاء محمد صلاح.
يتمتع هذا اللقاء بعداوة بين الفريقين مقتبصة من العداء بين المدينتين التابعين لها، فالأزرق السماوي هو الطرف الثاني لمدينة مانشستر، والتوفيز هو الجانب الأزرق من مجينة ليفربول، ورغم فارق المستوى بين الفريقين إلا أن قمتيهما اعتدنا أن تكون ساخنةً في السنوات والأخيرة.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – للمواجهة القوية بين مانشستر سيتي وإيفرتون في افتتاح الجولة 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.