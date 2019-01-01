على الجانب الآخر يحتل أستون فيلا المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، من بينهم 7 نقاط تحصل عليهم في أخر ثلاث جولات فقط، حيث تعادل مع بيرنلي في الجولة السابعة بنتيجة (2-2)، قبل أن ينتصر بشكل رائع على نورويتش سيتي بخمسة أهداف كاملة مقابل هدف، ومن ثم انتصر على برايتون في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.