Braving the rain to bring you the best online coverage of #MCIAVL! ⚽️— Manchester City (@ManCity) October 26, 2019
🔵 #ManCity
تشكيل أستون فيلا
(4-1-4-1)يدخل دينيسي سميث مدرب أستون فيلا بطريقة لعب (4-1-4-1) وبتشكيلة تضم كلٌا من: (توم هيتون / فريديريك جيليبر، بيورن إنجليس، تايرون مينجز، مات تارجيت / مارفيلس ناكامبا / محمود تريزيجيه، دوجلاس لويز، جون ماكجين، جاك جريليش / ويسلي)
تشكيل مانشستر سيتي
(4-3-3)يدخل المدرب بيب جوارديولا بنفس الطريقة المُعتادة لمانشستر سيتي وهي (4-3-3) وبالأسماء الأتية: (إيديرسون مواريس/ بينجامين ميندي، فرناندينيو، جون ستونز، جواو كانسيلو / دايفيد سيلفا، إيلكاي جوندوجان، كيفين دي بروينه / رحيم ستيرلينج، جابرييل جيسوس، برناردو سيلفا)
على الجانب الآخر يحتل أستون فيلا المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، من بينهم 7 نقاط تحصل عليهم في أخر ثلاث جولات فقط، حيث تعادل مع بيرنلي في الجولة السابعة بنتيجة (2-2)، قبل أن ينتصر بشكل رائع على نورويتش سيتي بخمسة أهداف كاملة مقابل هدف، ومن ثم انتصر على برايتون في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.
استطاع أن يعود الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي إلى تدمير دفاعات الفرق المُنافسة، فقد استطاع الفريق أن ينتصر في الجولة السابقة على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى النقطة 19 بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، قبل أن يقصوا على أتالانتا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.