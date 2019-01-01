18’ تنفيذ الركنينة بعرضية لداخل المنطقة عن طريق دي بروين قبلها برأسية لابورتي لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد إلى رحيم الذي حاول تسديد الكرة لكنها تردد من الدفاع وتصل إلى أوتاميندي الذي سددها من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس بيرند لينو بثبات