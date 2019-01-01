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مانشستر سيتي × آرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
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2019-02-03T16:52:02Z

21’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان 

2019-02-03T16:50:32Z

20’ كايل وولكر يرسل تمريرة إلى أقصي الجهة اليسري فى إتجاه رحيم ستيرلينج الذي ارسلها عرضية على القائم البعيد فى إتجاه بيرناردو سيلفا ليمررها برأسة فى منتصف المنطقة لكنها بدون متابعة من احد يستخلصها الدفاع بنجاح

2019-02-03T16:47:57Z

18’ تنفيذ الركنينة بعرضية لداخل المنطقة عن طريق دي بروين قبلها برأسية لابورتي لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد إلى رحيم الذي حاول تسديد الكرة لكنها تردد من الدفاع وتصل إلى أوتاميندي الذي سددها من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس بيرند لينو بثبات 

2019-02-03T16:47:18Z

17’ عرضية أرضية قوية من لابورتي من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى مصطافي وتتحول إلى ركنية 

2019-02-03T16:45:54Z

16’ تمريرة تصل داخل يسار المنطقة إلى سيرجيو أجويرو لكن الحكم يشير بوجود تسلل على الأرجنتيني 

2019-02-03T16:45:05Z

15’ ربع ساعة من زمن الشوط الاول حيث نجح السماوي فى التقدم عن طريق سيرجيو أجويرو وتعادل للجانرز بهدف عن طريق لوران كوشيلني 

2019-02-03T16:44:31Z

14’ إنطلاقة من كيفين دي بروين من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها أقوي كمن اللازم يفشل رحيم ستيرلنج المتابع لها اللحاق بها 

2019-02-03T16:43:41Z

13’ إستفاقة هجومية من لاعبي الجانرز وضغط متقدم على دفاعات الفريق السماوي 

2019-02-03T16:43:15Z

12’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من لابورتي على لوكاس توريرا 

لوران كوشيلني يعود بهدف التعادل لآرسنال

2019-02-03T16:41:56Z

لوران كوشيلني

11’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ناتشو مونريال برأسية على القائم البعيد تابعها لوران كوشيلني برأسية قوية على يمين المرمي 

2019-02-03T16:41:16Z

10’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، هدف التعادل لآرسنال عن طريق لوران كوشيلني 

2019-02-03T16:40:16Z

9’ تمريرة من أوباميانج لداخل المنطقة تصطدم فى الدفاع وتصل فى إتجاه لوكا توريرا لكن ابعدها كايل وولكر فى الوقت المناسب إلى ركنية 

أوووووووووووه،،،،،،هدف للسيتي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-02-03T16:39:08Z

8’ الهدف جاء بعد خطا من الجهة اليمنى نفذها كيفين دي بروين بعرضية متقنة لداخل المنطقة تلقاها لابورتي برأسية قوية تسكن الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-02-03T16:37:49Z

6’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي السيتي وتحضير بعرض بالملعب 

2019-02-03T16:36:29Z

5’ ضغط متقدم من لاعبي سيتي مستغلاً إرتباك لاعبي آرسنال فى المنطقة الدفاعية 

أووووووووووووووه،،،، تسديدة قوية من رحيم ستيرلينج

2019-02-03T16:35:40Z

4’ ركنية لمانشستر سيتي تنفذ بعرضية من كيفين دي بروين على حدود المنطقة تلقاها رحيم وسدد كرة قوية لكن تالق الحارس بيرند لينو وابعدها ببراعة 

2019-02-03T16:34:17Z

3’ إنطلاقة من بيرناردو سيلفا من يمين منطقة جزاء آرسنال ومن ثم يمررها عرضية أرضية لكن ابعدها كوشيلني إلى ركنية 

أجويرو يفتتح التسجيل فى دقيقة الاولي للسيتي

2019-02-03T16:32:11Z

سيرجيو أجويرو

2’ الهدف جاء بعد ضغط قوي من بداية المباراة وخطأ من أليكس إيووبي من الجهة اليسري ليستخلصها إيميريك لابورتي ويمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تصل إلى الخالي من الرقابة أجويرو الذي سددها فى المرمي بنجاح 

2019-02-03T16:31:22Z

1’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لمانشستر سيتي عن طريق سيرجيو أجويرو 

التشكيل الرسمي لآرسنال

2019-02-03T15:58:59Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

بيرند لينو / ستيفان ليشتشتاينر / لوران كوشيلني / شكودران مصطافي / ناتشو مونريال / ماتيو جيوندوزي / لوكاس توريرا / سياد كولاسينيتش / بيير إيميريك أوباميانج / أليكساندر لاكازيت 

إيديه نكيتياه / كونستانتينوس مافروبانوس / بيتر تشيك / آرون رامسي / محمد النني / مسعود أوزيل / دينيس سواريز 

التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي

2019-02-03T15:56:24Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

إيديرسون مورايش / كايل وولكر / إيميريك لابورتي / نيكولاس اوتاميندي / فيرناندينيو / إيلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / كيفين دي بروين / بيرناردو سيلفا / رحيم ستيرلينج / سيرخيو أجويرو 

البدلاء / ليروي ساني / دانيلو / جابرييل خيسوس / فابيان ديلف / جون ستونز / أريانيت موريك / رياض محرز 

2019-02-02T22:57:43Z

يدخل فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة خلف توتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف ليعد إلى الترتيب الثاني بفارق نقطة عن السماوي الذي يسعي للإنتصار من أجل الإقتراب أكثر من ليفربول المتصدر برصيد 61 نقطة ، بينما يحتاج الأرسنال للفوز من أجل تثبيت مقعده في المركز الرابع المأهل لبطولة دوري أبطال أوربا الموسم القادم حيث يدخل الجانرز فى المركز الرابع برصيد 47 نقطة

2019-02-02T22:57:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره آرسنال، على ملعب “الاتحاد” في قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.

 