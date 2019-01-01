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مانشسترسيتي × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مانشسترسيتي ضد توتنهام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب الاتحاد

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-08-17T18:25:19Z

90+5’ إنطلاقة من رياض محرز من الجهة اليمنى ثم يرسلها عرضية تلقاها رحيم ستيرلينج بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

أووووووووه،،،، الحكم يلغي الهدف

2019-08-17T18:23:49Z

الحكم يلغي الهدف بعد التأكد من وجود لمسة يد على جابرييل جيسوس 90+4’ 

جابرييل جيسوس يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي

2019-08-17T18:22:14Z

وصف الهدف

90+3’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها إيميريك لابورت  برأسية على القائم الثاني امام جابرييل جيسوس الذي أستلم الكرة وسددها فى المرمي بنجاح

2019-08-17T18:21:20Z

90+2’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق جابرييل جيسوس 

2019-08-17T18:20:48Z

90+1’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

التبديل الأخير فى صفوف توتنهام

2019-08-17T18:19:59Z

90’ خروج كريستيان إريكسن ودخول أوليفر سكيب

2019-08-17T18:19:26Z

89’ عرضية من زينتشينكو من الجهة اليسري لكنها مرت بدون خطورة 

رد فعل أجويرو بعد استبداله

2019-08-17T18:19:11Z

2019-08-17T18:17:05Z

87’ تمريرات متبادلة من لاعبي السيتي على حدود منطقة جزاء توتنهام لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات توتنهام

2019-08-17T18:16:38Z

86’ محاولة التوغل من رياض محرز لكن استخلصها بنجاح من امامه لوكاس مورا 

التبديل الثاني فى صفوف توتنهام

2019-08-17T18:16:08Z

84’ دخول جيوفاني لو سيلسو وخروج إيريك لاميلا

2019-08-17T18:13:17Z

83’ ماذال اللعب متوقف لإصابة أوليكساندر زينتشينكو 

2019-08-17T18:11:49Z

81’ توقف اللقاء لسقوط زينيتششينكو ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-08-17T18:11:13Z

80’ عشر دقائق أخيرة والسيطرة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء 

2019-08-17T18:10:10Z

78’ عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى البرازيلي جابرييل جيسوس الذي سد الكرة برأسية فى إتجاه المرمي لكنها مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمي 

2019-08-17T18:09:06Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين 

2019-08-17T18:08:39Z

74’ إنطلاقة من لوكاس مورا على الجهة اليمنى ثم أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها واتاميندي من قلب المنطقة 

2019-08-17T18:08:11Z

72’ محاولات عديدة من لاعبي السيتي للبحث عن هدف التقدم فى شباك توتنهام 

2019-08-17T18:07:48Z

71’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كيفين دي بروين ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-08-17T18:07:21Z

70’ خطأ لصالح توتنهام بعد تدخل قوي من أوتاميندي على الحارس هوجو لوريس

2019-08-17T18:06:11Z

68’ تمريرة رائعة من دي بروين فى إتجاه المنطلق جابرييل جيسوس داخل المنطقة ثم قام بإستلام الكرة وحاول تسديدها لكنها تصطدم فى الدفاع 

تبديل في تشكيل فريق مانشستر سيتي

2019-08-17T18:05:38Z

65’ دخول جابرييل جيسوس وخروج سيرجي أجويرو 

2019-08-17T18:04:42Z

62’ حصار من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات توتنهام وضغط قوي من أجل إدراك هدف التقدم

2019-08-17T18:04:14Z

61’ ركنية خطيرة للسيتي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها نيكولاس أوتاميندي برأسية قوية لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمي 

هجمة خطيرة للسيتي

2019-08-17T17:50:48Z

60’ ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها أجويرو برأسية لكن ابعدها الحارس لترتد امام نيكولاس أوتاميندي الذي سددها مقسة لكنها تصطدم فى القائم وترتد بين أحضان الحارس هوجو لوريس

2019-08-17T17:49:29Z

59’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريقرودريجو لكن ابعدها هوجو لوريس ببراعة 

2019-08-17T17:48:07Z

58’ ضغط متقدم من لاعبي السيتي على حامل الكرة من لاعبي توتنهام 

هدف التعادل لتوتنهام عن طريق لوكاس مورا

2019-08-17T17:46:34Z

وصف الهدف

57’ الهدف جاء بعد ركنية نفذت بعرضية من إيريك لاميلا تلقاها لوكاس مورا برأسية قوية على يمين مرمي الحارس إيديرسون مورايش

2019-08-17T17:45:56Z

57’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، هدف التعادل لتوتنهام عن طريق البديل لوكاس مورا

التبديل الاول فى صفوف توتنهام

2019-08-17T17:45:24Z

56’ دخول لوكاس مورا وخروج هاري وينكس 

2019-08-17T17:44:45Z

55’ تمريرة رائعة من إيريك لاميلا داخل المنطقة تلقاها إيريكسن وحاول التسديد لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-08-17T17:42:43Z

54’ تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج تضع بيرناردو سيلفا فى مواجهة المرمي ليسددها لكن تألق الحارس لوريس وامسكها ببراعة 

2019-08-17T17:42:06Z

53’ تمريرة من رحيم ستيرلينج لداخل المنطقة إلى سيرجيو أجويرو الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-17T17:41:26Z

52’ مازالت السيطرة من لاعبي السيتي وضغط قوي علي دفاعات توتنهام

2019-08-17T17:40:17Z

51’ همة خطيرة للسيتي وتمريرة ررائعة من رحيم إلى أجويرو على حدود المنطقة ليهأ الكرة امام كيفين دي بروين داخل يمين المنطقة ليسددها تسديدة قوية أ{ضية لكنها مرت بجوار القائم 

2019-08-17T17:39:22Z

50’ عرضية خطيرة من كيفين دي بروين من الجهة اليمنى ابعدها الفرنسي هوجو لوريس من قلب المنطقة من امام الجميع 

2019-08-17T17:38:04Z

49’ تنفيذ الركنية بسلسلة من التمريرات ثن تصل على حدود المنطقة إلى زينيتشينكو الذي سدد كرة قوية ابعدها الحارس ببراعة 

2019-08-17T17:37:30Z

48’ إنطلاقة من كيفين دي بروين من خارج المنطقة وبجوارو أجويرو داخل يمين المنطقة لكنه فضل تسديد الكرة لتصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-08-17T17:35:31Z

47’ إنطلاقة من كايل وولكر من الجهة اليمنى ثم يرسلها عرضية تصل سهلة بين أحضان الحارس هوجولوريس

2019-08-17T17:16:27Z

45+1’ مرواغة رائعة من بيرناردو سيلفا من وسط الثلاثي إيريك لاميلا وداني روز ووتانجوي ندومبيلي تنتهي بخطأ لصالح السيتي 

2019-08-17T17:15:28Z

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع 

2019-08-17T17:14:53Z

45’ ضغط متواصل من لاعبي السيتي على حامل الكرة من توتنهام والتقدم فى منتصف ملعبهم 

2019-08-17T17:13:57Z

44’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق زينيتشينكو لكن امسكها الحارس لوريس بثبات 

أوووووووووه،،، فرصة الهدف الثالث للسيتي

2019-08-17T17:12:54Z

43’ عرضية أرضية رائعة من كيفين دي بروين من الجهة اليمنى تلقاها جوندوجان بتسديدة قوية من داخل المنطقة لكنها مرت على حافة القائم الايسر لمرمي هوجو لوريس

2019-08-17T17:12:11Z

42’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين والعب منحصر فى منتصف الميدان

2019-08-17T17:11:33Z

41’ أقل من خمس دقائق على نهاية الشوط الاول والتقدم للسيتي بهدفين مقابل هدف 

2019-08-17T17:09:40Z

38’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح توتنهام بعد تدخل قوي على موسي سيسوكو 

2019-08-17T17:08:19Z

37’ ضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي على فاعات توتنهام 

2019-08-17T17:06:20Z

36’ إختراق رائع وتوغل من الجهة اليمنى عن طريق كيفين دي بروين  ثم أنهاها بتسديدة قوية لكنها فى الشباك الخارجية لمرمي هوجو لوريس

الهدف الثاني للسيتي عن طريق أجويرو

2019-08-17T17:05:00Z

وصف الهدف

35’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كيفين دي بروين تلقاها سيرجيو أجويرو بتسديدة قوية من لمسة واحدة من على القائم القريب لتسكن الشباك بنجاح

2019-08-17T17:04:32Z

34’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق سيرجيو أجويرو

2019-08-17T17:04:03Z

33’ تمريرات من لاعبي السيتي على حدود المنطقة لمحاولة الإختراق والبحث عن ثغرة 

2019-08-17T17:03:07Z

32’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-08-17T17:02:28Z

31’ عرضية من جوندوجان من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-17T17:00:58Z

30’ نصف ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول حيث التعادل الإيجابي قائم بهدف لكل فريق 

2019-08-17T17:00:27Z

29’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي توتنهام فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-08-17T16:59:07Z

28’ عرضية من داني روز من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-17T16:57:32Z

27’ تنفيذ الركنية بعرضية من كيفين دي بروين بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس هوجو لوريس من امام سيرجيو أجويرو 

2019-08-17T16:56:36Z

26’ خطأ من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من دافينسون سانشيز على كيفين دي بروين

2019-08-17T16:55:54Z

25’ بطاقة صفراء من نصيب رحيم ستيرلينج بعد تدخل قوي على هاري وينكس فى منتصف الميدان

2019-08-17T16:55:30Z

24’ عرضية أرضية من داخل يسار المنطقة عن طريق رحيم ستيرلنج لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

إيريك لاميلا يسجل هدف التعادل لتوتنهام

2019-08-17T16:53:31Z

وصف الهدف

23’ الهدف جاء بعد تسديدة أرضية زاحفة من على حدود المنطقة عن طريق إيريك لاميلا على يمين المرمي للحارس هوجو لوريس 

2019-08-17T16:52:33Z

22’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، هدف التعادل لتوتنهام عن طريق إيريك لاميلا 

رحيم ستيرلينج يفتتح التسجيل لمانشسترسيتي

2019-08-17T16:50:10Z

وصف الهدف

20’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من خارج المنطقة من الجهة اليمنى عن طريق كيفين دي بروين تلقاها رحيم ستيرلينج وإنطلق من خلف المدافعين وسددها برأسية رائعة من على القائم الثاني لتسكن الشباك بنجاح

2019-08-17T16:49:38Z

19’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، هدف أول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج 

2019-08-17T16:48:33Z

18’ الحكم يكتفي بتحزير المدافع داني روز لتعمده إضاعة الوقت فى تنفيذ رمية التماس

2019-08-17T16:47:44Z

17’ سلسلة من التمريرات العديدة بين أقدام لاعبي مانشسترسيتي فى منتصف الميدان 

2019-08-17T16:46:21Z

16’ مرتدة خطيرة لتوتنهام وإنطلاقة من هاري كين من منتصف الميدان ثم يمررها فى إتجاه موسي سيسكو على الجهة اليمنى ليرلها عرضية فى إتجاه إيريك لاميلا لكن ابعدها من امامه نيكولاس أوتاميندي بنجاح

2019-08-17T16:45:26Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-08-17T16:44:51Z

14’ محاولة الإختراق من سيرخيو أجويرو من على حدود المنطقة لكن تدخل معه بشكل رائع المدافع كايل ولكر بيتيرز وابعدها بنجاح

2019-08-17T16:44:14Z

13’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي توتنهام لمحاولة الخروج من المنطقة الدفاعية 

2019-08-17T16:43:11Z

12’ إنطلاقة من رحيم ستيرلينج من الجهة اليسري ثم مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع وتصطدم فى أجويرو وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-17T16:41:35Z

11’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة فى إتجاه رودريجو هيرنانديز لكن تدخل معه بشكل قوي إيريك لاميلا وابعدها بنجاح 

2019-08-17T16:40:13Z

10’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق جوندوجان لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-08-17T16:39:38Z

9’ سيطرة من لاعبي السيتي ومحاولات عديدة على مرمي توتنهام من أجل إدراك هدف التقدم

2019-08-17T16:38:51Z

8’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة تصل إلى كيفين دي بروين الذي سددها من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس هوجو لوريس بثبات 

هجمة خطيرة لمانشستر سيتي

2019-08-17T16:37:27Z

7’ مرتدة خطيرة للسيتي وتمريرة رائعة من بيرناردو سيلفا برأسية امام المنطلق وولكر الذي توغل بها لداخل المنطقة ثم مررها إلى الخالي من الرقابة رحيم ستيرلينج الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-08-17T16:36:20Z

6’ تمريرة طولية فى إتجاه رحيم ستيرلينج على الجانب الأيسر ومحاولة لإرسلها عرضية لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-17T16:34:58Z

5’ محاولة المرور من رحيم ستيرلينج من الجهة اليسري والتوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه إيريك لاميلا واستخلصها بشكل رائع من امام ستيرلينج

2019-08-17T16:34:19Z

5’ تمريرة على الجانب الأيسر فى إتجاه رحيم ستيرلينج لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-17T16:33:52Z

4’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي 

2019-08-17T16:33:19Z

3’ زينتشينكو يرسل عرضية رائعة من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع من امام أجويرو 

2019-08-17T16:30:28Z

2’ بداية قوية من لاعبي مانشسترسيتي وضغط مبكر على دفاعات توتنهام 

الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

2019-08-17T16:29:21Z

1’ 

إحصائيات جول

2019-08-17T16:05:14Z

التشكيل الرسمي لتوتنهام

2019-08-17T15:58:30Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلاً من

هوجو لوريس / كايل ولكر بيتيرز / دافينسون سانشيز / توبي ألديرفيريلد / داني روز / موسي سيسوكو / هاري وينكس / تانجوي ندومبيلي / إيريك لاميلا / هاري كين / كريستيان إريكسن 

البدلاء / باولو جادزانيجا / يان فيرتونخن / بن ديفيز / إيريك داير / جيوفاني لو سيلسو / لوكاس مورا / أوليفرسكيب

التشكيل الرسمي لمانشسترسيتي

2019-08-17T15:54:46Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلاً من

إيديرسون مورايش / كايل وولكر / نيكولاس لابورت / اوليكساندر زينتشينكو / إيلكاي جوندوجان / رودريجو هيرنانديز / كيفين دي بروين / بيرناردو سيلفا / سيرخيو اجويرو / رحيم ستيرلينج 

البدلاء / كلاوديو برافو / جواو كانسيلو / ديفيد سيلفا / فيرناندينيو / رياض محرز / فيليب فودين / جابرييل جيسوس

2019-08-17T02:45:32Z

حقق توتنهام فوز مهم فى مشواره فى الدوري امام فريق أستون فيلا بنتيجة (3-1) وذلك فى إطار منافسات الجولة الأولي من البريميرليج، حيث أنهي السبيرز الموسم الماضي فى المركزالرابع برصيد 71 نقطة  بعد ان خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الإنتصار فى 23 مباراة وتعادل فى 2 وخسر فى 13 لقاء،  وكانت آخر مباريات توتنهام الودية كانت امام أمام إنتر ميلان الإيطالي وانتهت بفوز النيراتزورى بنتيجة (4-3) ويسعي الفريق الإنجليزي لإقتناص الثلاث نقاط من امام بطل الدوري الموسم الماضي

2019-08-17T02:45:10Z

أقتنص السيتيزنس أولى ثلاث نقاط له في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي،  وبهذا الانتصار يحتل الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد فوزه على فريق نورويتش سيتي باربع أهداف مقابل هدف وحيد. يدخل السيتي هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.

2019-08-17T02:44:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوليفتح ملعب الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشسترسيتي وتوتنهام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.