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ماميلودي صنداونز × الوداد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ماميلودي صنداونز ضد الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-04T14:53:44Z

90+4’نهاية المباراة بتأهل الوداد إلى المباراة النهائية لملاقاة الترجي الرياضي التونسي

 

2019-05-04T14:51:18Z

90+3’خطأ لصالح أيمن الحسيني بعد تدخل من باكاماني ماهلامبي في منتصف الميدان

2019-05-04T14:50:31Z

90+2’المباراة تُستأنف الآن 

2019-05-04T14:48:52Z

90+1’حكم المباراة يوقف اللعب لأن بعض الجماهير يلقون الزجاجات داخل الملعب 

2019-05-04T14:46:25Z

90’باكاماني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدت من بدر جدراين ببراعة إلى ركنية

2019-05-04T14:46:06Z

89’خطأ لصالح فيلاكازي بعد تدخل من أيمن الحسيني في منتصف الميدان

تبديل في صفوف الوداد

2019-05-04T14:45:32Z

88’خروج بديع أووك ودخول أيمن الحسيني بدلًا منه

2019-05-04T14:43:23Z

87’باكاماني ماهلامبي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة قابلها لينجرمان برأسية قوية مرت بسلام على مرمى أحمد رضا

تبديل في صفوف الوداد

2019-05-04T14:41:59Z

86’خروج أيوب العملود ودخول بدر جدارين بدلًا منه

2019-05-04T14:41:40Z

85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T14:39:53Z

84’لمسة يد على سيرينو في مناطق دفاعات الوداد الرياضي

2019-05-04T14:39:22Z

83’بطاقة صفراء من نصيب ثيمبا زواني للإعترض على حكم المباراة

2019-05-04T14:39:06Z

82’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-04T14:38:11Z

81’سقوط اللاعب بديع أووك بداعي الإصابة

2019-05-04T14:37:46Z

80’عر دقائق أخيرة على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-05-04T14:37:14Z

78’ميشيل باباتوندي سدد كرة قوية من خاجر المنطقة، لكن تصدى أكثر من رائع من الحارس أونيانجو الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-05-04T14:33:51Z

77’تمريرة بينية عن طريق سيرينو في إتجاه ماهلامبي المنطلق داخل المنطق’ لكن تدخل من نصير الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-05-04T14:32:09Z

76’ميشيل باباتوندي انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل لداخل المنطق وسقط، وسط مطالبات من لاعبي الوداد بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يقول لاشيء

2019-05-04T14:31:43Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T14:30:31Z

73’سيرينو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوداد

2019-05-04T14:29:49Z

72’سيرينو مرر كرة بينية في إتجاه باكاماني ماهلامبي المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-04T14:28:56Z

71’سيرينو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس أحمد رضا

تبديل في صفوف ماميلودي صنداونز

2019-05-04T14:28:13Z

70’خروج صامويل مابوندا ودخول باكاماني ماهلامبي بدلًا منه

2019-05-04T14:27:53Z

69’يحيى جبران سقط على أرضية الملعب ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-04T14:26:36Z

68’خطأ لصالح يجيى جبران بعد تدخل من صامويل مابوندا في منتصف الميدان

2019-05-04T14:25:48Z

67’تمريرة بينية عن طريق بديع أووك في إتجاه ميشيل باباتوندي المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-04T14:24:05Z

66’فيلاكازي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-04T14:21:17Z

65’باباتوندي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-04T14:20:59Z

64’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لينجرمان أبعدت من دفاعات الوداد

تبديل في صفوف ماميلودي صنداونز

2019-05-04T14:18:56Z

63’خروج أنيل نجكونجكا ودخول سيبوسيسو فيلاكازي بدلًا منه

2019-05-04T14:18:14Z

62’سقوط أحمد رضا بداعي الإصابة بعد إصطدام بأرضية الملعب في الكرة الماضية

2019-05-04T14:16:01Z

61’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لينجرمان إلى داخل المنطقة إرتقى لها أحمد رضا وأمسك بها بثبات

2019-05-04T14:15:41Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف

2019-05-04T14:15:08Z

58’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات

2019-05-04T14:14:27Z

57’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيكانا لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان أحمد رضا

2019-05-04T14:14:19Z

56’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-04T14:14:10Z

55’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-04T14:13:53Z

54’سقوط الحارس دينيس أونيانجو بداعي الإصابة

2019-05-04T14:11:58Z

53’خطأ لصالح دينيس أونيانجو بعد تدخل من إسماعيل الحداد داخل منطقة جزاء ماميلودي صنداونز

2019-05-04T14:10:11Z

52’إسماعيل الحداد انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات صنداونز وتحولت إلى ركنية

2019-05-04T14:09:05Z

51’ثيمبا زواني مرر كرة بنيية في إتجاه لينجرمان المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-04T14:07:51Z

50’خمس دقائق مرت على انطلاق المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-05-04T14:06:11Z

48’سيرينو مرر كرة بينية في إتجاه ليبوهانج المنطلق على حدود المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات الوداد

2019-05-04T14:05:35Z

47’تمريرات متبالدة بين أقدام لاعبي الوداد في منتصف الميدان

2019-05-04T14:04:20Z

46’انطلاق الشوط الثاني

 

2019-05-04T13:46:04Z

45’نهاية الشوط الأول

2019-05-04T13:45:16Z

44’ركينة من الجانب الأيمن نفذها سيرينو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوداد

2019-05-04T13:43:32Z

43’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيكانا أبعدت من دفاعات الوداد إلى ركنية

2019-05-04T13:42:59Z

42’حكم المباراة يخرج البطاقة الصفراء في وجه الثنائي يحيى جبران وريكاردو بعد المشادات الأخيرة

2019-05-04T13:40:36Z

41’خطأ لصالح مشادات بي نيحيى جبران وريكاردو ناسكيمينتو 

2019-05-04T13:39:51Z

40’خمس دقائق أخيرة لى نهاية الشوط الأول ومازال التتعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T13:38:54Z

39’كرة ثابتة نفذها سيرينو إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس أحمد رضا

2019-05-04T13:37:15Z

38’خطأ لصالح سيرينو بعد تدخل من يحيى جبران في منتصف الميدان

2019-05-04T13:36:03Z

37’إسماعيل الحداد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة بحثًا عن رأسية لزهير المترجي، لكن كانت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-04T13:34:19Z

36’هدأت المباراة نسبيًا وحصار اللعب في منتصف الميدان

2019-05-04T13:34:01Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي

2019-05-04T13:32:05Z

33’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوداد في منتصف الميدان

2019-05-04T13:31:21Z

32’خطأ لصالح إسماعيل الحداد بعد تدخل من هلومفو كيكانا في منتصف الميدان

2019-05-04T13:29:19Z

31’لينجرمان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة وصلت إلى أحضان أحمد رضا

2019-05-04T13:28:13Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-05-04T13:27:57Z

29’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-05-04T13:27:29Z

28’إصابة اللاعب أشرف داري بعد التدخل الأخير من سيرينو

بطاقة صفراء

2019-05-04T13:26:38Z

27’خطأ لصالحأشرف داري بعد تدخل من لياندرو سيرينو في مناطق دفاعات الوداد استوجب عليه بطاقة صفراء

2019-05-04T13:23:45Z

26’زهير المترجي انطلق من الجانب الأيسر عن طريق زهير المترجي في إتجاه وليد الكارتي المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ماميلودي صنداونز إلى ركنية

2019-05-04T13:22:22Z

25’ليبوهانج مابوي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-04T13:21:10Z

24’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوداد في منتصف الميدان

2019-05-04T13:20:27Z

23’إسماعيل الحداد مرر كرة بينية في إتجاه زهير المترجي، أبعدت من أمامه من دفاعات صنداونز

شاهد

2019-05-04T13:17:12Z

22’أشرف داري أخطأ في إبعاد الكرة من داخل المنطقة إصطدمت باللاعب ثابيلو مورينا وكانت خطيرة، لكنها وصلت في الأخير إلى الحارس أحمد رضا

 

2019-05-04T13:17:02Z

21’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-04T13:16:52Z

20’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-04T13:16:42Z

19’سقوط الحداد بداعي الإصابة

2019-05-04T13:15:55Z

18’خطأ لصالح إسماعيل الحداد بعد تدخل من صامويل تياني في منتصف الميدان

2019-05-04T13:13:57Z

17’ركنية نفذها إسماعيل الحداد قوية على القائم الثاني مرت من أمام بديع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-04T13:13:31Z

16’عبد اللطيف أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من أنيل نجكونجكا إلى ركنية

2019-05-04T13:13:15Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T13:12:42Z

13’لاعبي صنداونز يتبادلون التمريرات لمحاولة الوصول لمرمى الحارس أحمد رضا

2019-05-04T13:10:39Z

12’زواني أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوداد إلى ركنية

2019-05-04T13:08:29Z

11’تمريرة بينية عن طريق صامويل تياني في إتجاه ليبوهانج مابوي المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-05-04T13:08:08Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T13:07:14Z

9’لاعبي ماميلودي صنداونز يتبادلون التمريرات بحثًا عن إختراق دفاعات الوداد

2019-05-04T13:06:48Z

8’خطأ لصالح عبد اللطيف نصير بعد تدخل من صامويل تياني في منتصف الميدان

2019-05-04T13:06:06Z

7’بديع أووك انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-04T13:05:15Z

6’تمريرة بينية عن طريق يحيى جبران في إتجاه بديع أووك المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-04T13:04:18Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T13:03:59Z

4’خطأ لصالح صامويل مابوندا بعد تدخل من بديع أووك في منتصف الميدان

2019-05-04T13:02:55Z

3’تمريرات متبادلة بين أٌقدام لاعبي أصحاب الأرض في منتصف الميدان

2019-05-04T13:01:57Z

2’الوداد بالزي الأبيض والأحمر على اليمين وصنداونز بالزي الأصفر والأزرف على اليسار

انطلاق إياب نصف النهائي

2019-05-04T13:01:39Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الوداد لمباراة اليوم

2019-05-04T12:44:13Z

يبدأ المدرب فوزي البنزرتي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

أحمد رضا / عبداللطيف نصير / أشرف داري / شيخ كومارا / أيوب العملود / صلاح الدين سعيدي / وليد الكارتي / إسماعيل الحداد / يحيى جران / بديع أوك / زهير المترجي 

 

إليكم تشكيل ماميلودي صنداونز لمباراة اليوم

2019-05-04T12:43:33Z

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دينيس أونيانجو / نكونجاجا / ليبوسا / ريكاردو ناسمينتو / تيبوجو لينجرمان / صاميول مابوندا / هلومفو كيكانا / ثيمبا زواني / لياندرو جاستون / ثايبلو مورينا / ليبوهانج مابوي

 

2019-05-04T12:41:47Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم هيلدر مارتينيز

2019-05-04T12:41:43Z

تأهل الداونز إلى هذا الدور على حساب البطل التاريخي لهذه المسابقة الأهلي المصري، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق الانتصار في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، والخسارة في برج العرب بهدف دون رد، وسيدخل الفريق الجونب إفريقي هذا اللقاء بكل قوة لمحاولة تعويض نتيجة مباراة الذهاب وإحراز هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

2019-05-04T12:41:26Z

أنهي الشياطين الحُمر لقاء الذهاب بتقدم مريح بهدفين مقابل هدف، وكان قد تأهل وداد الأمة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على فريق  حوريا كوناكري، بعدما تخطاه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (0-5) ، وكان الوداد ينافس في دور المجموعات في مجموعة  ضمت كلًا من لوبي ستارز وأسيك ميموزا وماميلودي صنداونز وتأهل كأول للمجموعة بعدما حصد عشر نقاط .

2019-05-04T12:38:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ماميلودي صنداونز والوداد على ملعب مولاي عبدالله، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال