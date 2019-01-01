90+4’نهاية المباراة بتأهل الوداد إلى المباراة النهائية لملاقاة الترجي الرياضي التونسي
الشوط الثانى | #MSFCWAC 0-0 #TotalCAFCL pic.twitter.com/Plmra0X8L9— CAF - عربي (@caf_online_AR) May 4, 2019
تبديل في صفوف الوداد
تبديل في صفوف الوداد
تبديل في صفوف ماميلودي صنداونز
تبديل في صفوف ماميلودي صنداونز
46’انطلاق الشوط الثاني
الشوط الثانى | حكم المباراة يطلق صافرة إنطلاق الشوط الثانى لمباراة #MSFCWAC! #TotalCAFCL pic.twitter.com/rdG79GUrCe— CAF - عربي (@caf_online_AR) May 4, 2019
بطاقة صفراء
24’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوداد في منتصف الميدان
شاهد
22’أشرف داري أخطأ في إبعاد الكرة من داخل المنطقة إصطدمت باللاعب ثابيلو مورينا وكانت خطيرة، لكنها وصلت في الأخير إلى الحارس أحمد رضا
دفاع الوداد يلعب بالنار..#CAFCL pic.twitter.com/Azv1C495Q5— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 4, 2019
انطلاق إياب نصف النهائي
إليكم تشكيل الوداد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فوزي البنزرتي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
أحمد رضا / عبداللطيف نصير / أشرف داري / شيخ كومارا / أيوب العملود / صلاح الدين سعيدي / وليد الكارتي / إسماعيل الحداد / يحيى جران / بديع أوك / زهير المترجي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #MSFCWAC #TotalCAFCL pic.twitter.com/sMzGCwIHq0— CAF - عربي (@caf_online_AR) May 4, 2019
إليكم تشكيل ماميلودي صنداونز لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
دينيس أونيانجو / نكونجاجا / ليبوسا / ريكاردو ناسمينتو / تيبوجو لينجرمان / صاميول مابوندا / هلومفو كيكانا / ثيمبا زواني / لياندرو جاستون / ثايبلو مورينا / ليبوهانج مابوي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #MSFCWAC #TotalCAFCL pic.twitter.com/sMzGCwIHq0— CAF - عربي (@caf_online_AR) May 4, 2019
تأهل الداونز إلى هذا الدور على حساب البطل التاريخي لهذه المسابقة الأهلي المصري، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق الانتصار في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، والخسارة في برج العرب بهدف دون رد، وسيدخل الفريق الجونب إفريقي هذا اللقاء بكل قوة لمحاولة تعويض نتيجة مباراة الذهاب وإحراز هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.
أنهي الشياطين الحُمر لقاء الذهاب بتقدم مريح بهدفين مقابل هدف، وكان قد تأهل وداد الأمة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على فريق حوريا كوناكري، بعدما تخطاه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (0-5) ، وكان الوداد ينافس في دور المجموعات في مجموعة ضمت كلًا من لوبي ستارز وأسيك ميموزا وماميلودي صنداونز وتأهل كأول للمجموعة بعدما حصد عشر نقاط .