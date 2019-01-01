أنهي الشياطين الحُمر لقاء الذهاب بتقدم مريح بهدفين مقابل هدف، وكان قد تأهل وداد الأمة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على فريق حوريا كوناكري، بعدما تخطاه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (0-5) ، وكان الوداد ينافس في دور المجموعات في مجموعة ضمت كلًا من لوبي ستارز وأسيك ميموزا وماميلودي صنداونز وتأهل كأول للمجموعة بعدما حصد عشر نقاط .