حقق أسود الأطلس فوزًا على حساب نظيره التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة "41" من عمر المباراة، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي برادس، وحسم المنتخب المغربي التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، بعدما جمعوا 10 نقاط من 5 جولات، خطفوا بطاقة التأهل رسميًا رفقة منتخب الكاميرون.