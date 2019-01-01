2019-03-22T02:56:32Z
سيدخل منتخب مالاوي هذا اللقاء وهو متزيل المجموعة برصيد أربع نقاط، وفشل الفريق في الوصول لنهائيات أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر الصيف المقبل، بجانب منتخب جزر القمر الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.
2019-03-22T02:56:16Z
حقق أسود الأطلس فوزًا على حساب نظيره التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة "41" من عمر المباراة، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي برادس، وحسم المنتخب المغربي التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، بعدما جمعوا 10 نقاط من 5 جولات، خطفوا بطاقة التأهل رسميًا رفقة منتخب الكاميرون.
2019-03-22T02:55:59Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل منتخب المغرب ضيفاً على نظيره منتخب مالاوي، على ملعب “كاموزو ” في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.