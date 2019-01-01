التشكيل الرسمي لمازيمبي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
سيلفيان جبوهو / إيساما مبيكو / كوفي كوامي / كيفين مونديكو / جوزيف أوتشايا / ميتشي ميكا / تريسور مبوتو / ناثان سينكالا / ميشاك ألبا / جاكسون موليكا / رينفورد كالابا
البدلاء / بين مالاانجو / شيكو أوشيندي / إبراهيم مونكورو بوسو / جوديت ماسينجو / جلودي ليكونزا / جويل كيمواكي
أقصى نادي مازيمبي الكونغولي فريق سيمبا التنزاني وأطاح به خارج البطولة، بعد تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4)، وسيسعى الفريق لتسجيل هدفين أو أكثر في هذا اللقاء لضمان الوصول للمباراة النهائية، يُذكر أن الغربان كانوا قد حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات من قبل أعوام، 1967، 1968، 2009، 2010، 2015.
حسم نادي الدم والذهب مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، وتُعتبر هذه النتيجة غير مطمئنة للفريق قبل السفر إلى الكونغو، وكان الفريق قد تأهل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الرياضي القسنطيني، بعدما تغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3)، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 18 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.