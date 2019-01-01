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ليون × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليون ضد برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
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Getty

2019-02-19T20:37:35Z

38’خطأ لصالح عثمان ديمبيبي في منتصف الميدان بعد تدخل من ليو ديوبوا

2019-02-19T20:36:06Z

37’كرة ثابتة نفذها ليونيل ميسي بيسراه مقوسة لداخل المنطقة إرتقى لها لينجليه وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

بطاقة صفراء

2019-02-19T20:35:37Z

36’خطأ لصالح لويس سواريز بعد تدخل من ليو ديوبوا في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-02-19T20:35:05Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-19T20:32:57Z

34’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه عثمان ديمبيلي المنطلق داخل المنطقة، لكن إصطدمت الكرة بدفاعات ليون ووصلت إلى الحارس أنطوني لوبيز

2019-02-19T20:31:45Z

33’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه لويس سواريز المتمركز على حدود المنطقة، لكن ضغط قوي من دفاعات ليون وابعاد للكرة إلى خارج مناطق الخطر

2019-02-19T20:29:06Z

32’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ميندي مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-02-19T20:27:56Z

31’تمريرة بينية عن طريق ممفيس ديباي إلى المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيمن تراوري طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-19T20:27:10Z

30’وصلنا أعزائي المتابعين إلى أول نصف ساعة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-19T20:26:47Z

29’كرة ثابتة نفذها ممفيس ديباي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية وقية من جيرارد بيكيه إلى رمية جانبية

2019-02-19T20:26:29Z

28’خطأ لصالح ميندي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من نيلسون سيميدو

2019-02-19T20:24:36Z

27’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس أنطوني لوبيز

2019-02-19T20:24:05Z

26’ركنية نٌفذت عن طريق إيفان راكيتيش إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي برشلونة وأبعدت من الدفاعات

2019-02-19T20:22:13Z

25’نيلسون سيميدو إنطلق من الجانب الأيمن ثم حاول إرسال كرة عرضية إلى داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات ليون وتحولت إلى ركنية

2019-02-19T20:21:24Z

24’خطأ لصالح جايسون دينايير بعد تدخل من لويس سواريز داخل منطقة دفاعات ليون 

2019-02-19T20:20:41Z

23’ضغط متواصل من لاعبي برشلونة في هذه الأوقات بحثًا عن إحراز أول الأهداف في المباراة

2019-02-19T20:19:50Z

22’عثمان ديمبيلي إنطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وراوغ الدفاعات وأصبح منفردًا بالحارس، ثم سدد كرة زاحفة تصدى لها أنطوني لوبيز وحولها إلى ركنية

2019-02-19T20:19:30Z

21’ياربااااااااااااااااااااااااه، الحارس أنطوني لوبيز يتصدى ويمنع هدف محقق

2019-02-19T20:18:22Z

20’ليونيل ميسي إنطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم مرر كرة عرضية في إتجاه جوردي ألبا الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن ووصلت إلى ركلة مرمى

2019-02-19T20:17:16Z

19’ميندي إنطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة دفاعات برشلونة، لكن أبعدت من جيرارد بيكيه برأسية إلى خارج المنطقة

2019-02-19T20:16:01Z

18’لويس سواريز مرر كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى حدود المنطقة في إتجاه راكيتيتش الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-19T20:15:29Z

17’نيلسون سيمديو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-19T20:14:53Z

16’ليونيل ميسي إفتك الكرة من اللاعب ديباي ثم إنطلق في إتجاه المرمى وراوغ دفاعات ليون ثم سدد كرة قوي ةمن على حدود المنطقة إصطدمت وتحولت خارج المنطقة

2019-02-19T20:14:40Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-19T20:13:42Z

13’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليون في منتصف الميدنا بحثًا عن  إختراق دفاعات برشلونة

2019-02-19T20:12:31Z

12’كرة ثابتة نفذها ليونيل ميسي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت ليون أمام المنطقة وصلت إلى عثمان ديمبيلي الذي سدد كرة قوية بيسراه مرت بعيدة عن القائمين والعارضة وإلى ركلة مرمى

2019-02-19T20:11:35Z

11’خطأ لصالح عثمان ديمبيلي بعد تدخل من ندومبيلي في منتصف الميدان 

2019-02-19T20:11:18Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-19T20:10:36Z

8’مارتن تيرير سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالعارضة ووصلت وسقطت داخل المنطقة أمسك بها تيرشتيجن

2019-02-19T20:08:09Z

7’ركنية نُفذت عن طريق حسام عوار إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برشلونة

2019-02-19T20:06:35Z

6’تصويبة قوية عن طريق حسام عوار من خارج المنطقة تصدى لها تيرشتيجن ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-02-19T20:06:09Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-19T20:05:35Z

4’كرة ثابتة نفذها ليونيل ميسي قوية على المرمى مرت أعلى العارضة بقليل وإلى ركلة مرمى

بطاقة صفراء

2019-02-19T20:04:03Z

3’خطأ لصالح ليونيل ميسي من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من حسام عوار

2019-02-19T20:01:53Z

2’ليون بالزي الأبيض على اليسار وبرشلونة بالزي الأصفر على اليمين

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-02-19T19:52:03Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًَا من

تيرشتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / سيرجي روبيتو / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيش / ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثمان ديمبيلي

 

إليكم تشكيل ليون لمباراة اليوم

2019-02-19T19:48:59Z

يبدأ المدرب برونو جينيزو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

أنتوني لوبيز / ليو ديوبوا / مارسيلو / جايسون دينايه / فيرلاند ميندي / بيرتراند تراوري / تانجوي نيدومبيلي / حسام عوار / ممفيس ديباي / موسى ديمبيلي

 

2019-02-19T18:28:24Z

المباراة تقام على أرضية ملعب الأضواء معقل ليون، والصافرة للحكم الدولي التركي كونيت شاكير

2019-02-19T18:28:19Z

حقق البلاوجرانا فوزًا مهمًا على حساب بلد الوليد بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 24 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 16 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.

2019-02-19T18:27:56Z

يأتي فريق ليون في المركز الثالث  في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الصدارة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق جينجان وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر خمس مباريات.

2019-02-19T18:26:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ليون وبرشلونة على ملعب الأضواء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 