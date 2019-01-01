يأتي فريق ليون في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الصدارة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق جينجان وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر خمس مباريات.