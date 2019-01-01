سقط الريدز في فخ التعادل من جديد في ديربي قوي أمام مانشستر يونايتد دون أهداف، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل بقى زملاء محمد صلاح في المركز الأول مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في ست مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.