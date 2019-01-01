إليكم تشكيل فريق واتفورد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خافي جراسيا بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا منبن فوستر / داريل يانمات / كرايح كاثكارت / أدريان ماريابا / آدم ماسينا / ويل هيوز / عبدولاي دوكوري / إيتيان كابوي / روبرتو بيريبيرا / جيرارد دولوفيو / تروي ديني
إليكم تشكيل فريق ليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3/ التي تضم كلًا منأليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / جيمس ميلنر / محمد صلاح / ديفوك أوريجي / ساديو ماني
كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام كارديف، وفازوا في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع برصيد 40 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز السادس، فبعد 27 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في سبع وخسر تسع مباريات.
سقط الريدز في فخ التعادل من جديد في ديربي قوي أمام مانشستر يونايتد دون أهداف، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل بقى زملاء محمد صلاح في المركز الأول مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في ست مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.