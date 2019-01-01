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ليفربول × واتفورد | مباشر لحظة يبلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد واتفورد في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

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إليكم تشكيل فريق واتفورد لمباراة اليوم

2019-02-27T19:39:39Z

يبدأ المدرب خافي جراسيا بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا من

بن فوستر / داريل يانمات / كرايح كاثكارت / أدريان ماريابا / آدم ماسينا / ويل هيوز / عبدولاي دوكوري / إيتيان كابوي / روبرتو بيريبيرا / جيرارد دولوفيو / تروي ديني

إليكم تشكيل فريق ليفربول لمباراة اليوم

2019-02-27T19:36:40Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3/ التي تضم كلًا من

أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / جيمس ميلنر / محمد صلاح / ديفوك أوريجي / ساديو ماني

2019-02-27T07:34:24Z

المباراة تقام على أرضية ملعب الأنفليد معقل الريدز، والصافرة للحكم الإنجليزي جراهام سكوت

2019-02-27T07:34:17Z

كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام كارديف، وفازوا في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويحتل الفريق  حاليًا المركز السابع  برصيد 40 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز السادس، فبعد 27 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في سبع وخسر تسع مباريات.

2019-02-27T07:34:02Z

سقط الريدز في فخ التعادل من جديد في ديربي قوي أمام مانشستر يونايتد دون أهداف، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل بقى زملاء محمد صلاح في المركز الأول مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في ست مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-02-27T07:32:40Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ليفربول وواتفورد على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 