7’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق روبيرتو فيرمينو تصدي لها الحارس دي خيا لتردد على يمين المنطقة إلى ساديو مانيه الذي مررها على القائم الاول إلى صلاح لكن تدخل الدفاع وابعدها قبل صلاح