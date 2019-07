بعد خطأ فادح من داخل المنطقة

21’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كي جانا لداخل المنطقة حاول المدافع يواكيم أندرسون ابعاد الكرة، لكنها غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس أنطوني لوبيز

GOOOOALLL!!



The Reds take the lead after an own-goal. A BRILLIANT ball from Hoever is turned into his own net by Andersen.



[2-1] #LFCPreSeason