يواكيم أندرسون يسجل هدف عكسي في مرماه
بعد خطأ فادح من داخل المنطقة
21’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كي جانا لداخل المنطقة حاول المدافع يواكيم أندرسون ابعاد الكرة، لكنها غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس أنطوني لوبيز
GOOOOALLL!!— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2019
The Reds take the lead after an own-goal. A BRILLIANT ball from Hoever is turned into his own net by Andersen.
[2-1] #LFCPreSeason
روبرتو فيرمينو يعدل النتيجة لليفربول
بتصويبة من داخل المنطقة
18’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق شيردان شاكيري إلى داخل المنطقة إستقبلها روبرتو فيرمينو ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك
GOAAALLL - BOBBY IS BACK!— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2019
Firmino nets our equaliser with a sublime left-footed strike from a tight angle. Quality finish!!
[1-1] #LFCPreSeason
ممفيس ديباي يفتتح التسجيل لليون
من علامة الجزاء
7’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي قوية سكنت على يمين الحارس أليسون
4' GOOOOOOOOOAAAAAAAAALLL!! @Memphis converts from the spot after Alisson makes a mess of it in goal and commits the penalty on @MDembele_10! #LFCOL 0-1 pic.twitter.com/rQzLQhxtpS— OL English (@OL_English) July 31, 2019
تشكيل ليون
يبدأ المدرب سيلفينيو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أنطوني لوبيز / ليو ديوبوا / يواكيم أندرسون / جاسون ديناير / فرناندو ماركال / تياجو مينديز / حسام عوار / جيان لوكاس / بيرتراند تراوري / موسى ديمبيلي / ممفيس ديباي
📋 Here's how we line up tonight! #LFCOL 🔴🔵 pic.twitter.com/fPzktL5ZXH— OL English (@OL_English) July 31, 2019
تشكيل ليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أليسون / كي جانا / جو جوميز / ديان لوفرين / ياسر لاروتشي / نابي كيتا / شيردان شاكيري / آدم لالانا / هاري ويلسون / محمد صلاح / روبرتو فيرمينو
Reds line up 🆚 @OL... #LFCPreSeason https://t.co/CgtVNNUCYb— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2019
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد فريق نابولي الإيطالي، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب مورايفيلد، وخاض الفريق حتى الآن خمس مباريات ودية أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، ويستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس القادم في كأس الدرع الخيرية.