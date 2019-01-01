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ليفربول × ليون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد ليون الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20

محدث
التعليقات()

2019-07-31T17:43:05Z

42’خطأ لصالح ليو دوبويس بعد تدخل من نابي كيتا في وسط ملعب ليون في الجهة اليمنى

2019-07-31T17:42:41Z

41’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جيمس ميلنر أبعدت من الدفاعات

2019-07-31T17:42:07Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول ومازال التقدم للريدز بهدفين مقابل هدف

2019-07-31T17:40:55Z

39’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليون في وسط الميدان تحت أنظار عناصر ليفربول

2019-07-31T17:39:33Z

38’بينية عن  طريق محمد صلاح في إتجاه ريان بروستر المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى خارج الملعب

2019-07-31T17:38:28Z

37’خطأ لصالح حسام عوار بعد تدخل من كي جانا الظهير الأيمن استحق عليه بطاقة صفراء

2019-07-31T17:37:28Z

36’تصويبة عن طريق محمد صلاح  من داخل يمين المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-31T17:37:07Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم لليفربول بهدفين مقابل هدف

2019-07-31T17:36:35Z

34’تصويبة قوية عن طريق هاري ويلسون من خارج المنطقة تصدى لها الحارس أنتوني لوبيز ثم بعد ذلك أبعدت من الدفاعات

2019-07-31T17:35:55Z

33’هدوء في أحداث المبارة والكرة بين أقدام لاعبي الريدز في وسط الميدان

2019-07-31T17:34:57Z

32’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد صلاح إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-31T17:33:15Z

31’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق بيرتراند تراوريوصلت سهلة إلى أحضان أليسون

2019-07-31T17:32:48Z

30’وصلنا إلى أول نصف ساعة من عمر المباراة ومازال التقدم للريدز بهدفين مقابل هدف

2019-07-31T17:30:29Z

28’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق محمد صلاح ثم أرسل كرة بينية في إتجاه ريان بروستر أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-07-31T17:29:44Z

27’عرضية من الجانب الأيسر بأقدام ياسر لاروتشي لدالخ المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان أنتوني لوبيز

2019-07-31T17:29:02Z

26’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الريدز على حدود منطقة جزاء ليون

2019-07-31T17:28:35Z

25’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق ممفيس ديباي مرت أعلى العارضة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-07-31T17:26:24Z

24’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كي جانا في إتجاه محمد صلاح، لكن تُبعد الكرة من أمامه من دفاعات ليون

2019-07-31T17:24:35Z

22’سيطرة تامة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة في وسط الميدان

يواكيم أندرسون يسجل هدف عكسي في مرماه

2019-07-31T17:22:33Z

بعد خطأ فادح من داخل المنطقة

21’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كي جانا لداخل المنطقة حاول  المدافع يواكيم أندرسون ابعاد الكرة، لكنها غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس أنطوني لوبيز

 

2019-07-31T17:22:08Z

20’جووووووووووول... والثاني لليفربول بنيران صديقة

2019-07-31T17:21:32Z

19’تصويبة من داخل المنطقة عن طريق محمد صلاح إصطدمت بدفاعات ليون وتحولت إلى وسط الميدان

روبرتو فيرمينو يعدل النتيجة لليفربول

2019-07-31T17:18:38Z

بتصويبة من داخل المنطقة

18’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق شيردان شاكيري إلى داخل المنطقة إستقبلها روبرتو فيرمينو ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك

 

2019-07-31T17:18:02Z

17’جووووووووووووووول... وهدف التعادل لليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينو

2019-07-31T17:17:18Z

16’خطأ لصالح تراوري بعد تدخل من نابي كيتا في وسط الميدان

2019-07-31T17:16:53Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لفريق ليون بهدف دون رد

2019-07-31T17:14:00Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد صلاح إصطدمت بدفاعات ليون وتحولت إلى ركنية

2019-07-31T17:13:02Z

12’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق بيرتراند تراوري من خارج المنطقة علت عارضة أليسون بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-31T17:12:28Z

11’اوووووووووووووه... ليون كاد أن يسجل الثاني

2019-07-31T17:12:11Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لليون بهدف دون رد

2019-07-31T17:10:02Z

9’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كي جانا لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس أنطوني لوبيز

2019-07-31T17:09:48Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الميدان

ممفيس ديباي يفتتح التسجيل لليون

2019-07-31T17:07:59Z

من علامة الجزاء

7’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي قوية سكنت على يمين الحارس أليسون 

 

2019-07-31T17:07:27Z

6’جووووووووووول.. والهدف الأول لليون عن طريق ممفيس ديباي

2019-07-31T17:06:17Z

5’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فرناندو ماركال أخطأ أليسون الامساك بالكرة، ثم انطلق ممفيس ديباي في إتجاه الكرة، وعُركل من جانب الحارس البرازيلي ليحتسب الحكم ركلة جزاء لفريق ليون

2019-07-31T17:05:53Z

4’اووووووووووووه.. ركلة جزاء لصالح ليون بعد خطأ فادح من أليسون

2019-07-31T17:05:26Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان

2019-07-31T17:04:38Z

2’ليفربول بالزي الأحمر على اليسار وليون بالزي الأبيض على اليمين

2019-07-31T17:03:49Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل ليون

2019-07-31T16:54:35Z

يبدأ المدرب سيلفينيو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أنطوني لوبيز / ليو ديوبوا / يواكيم أندرسون / جاسون ديناير / فرناندو ماركال / تياجو مينديز / حسام عوار / جيان لوكاس / بيرتراند تراوري / موسى ديمبيلي / ممفيس ديباي

 

تشكيل ليفربول

2019-07-31T16:52:48Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أليسون / كي جانا / جو جوميز / ديان لوفرين / ياسر لاروتشي / نابي كيتا / شيردان شاكيري / آدم لالانا / هاري ويلسون  / محمد صلاح / روبرتو فيرمينو

 

2019-07-31T16:52:15Z

حقق فريق ليون بطولة كأس الإمارات الودية بعد تغلبه على فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف، وأنهى الفريق الفرنسي موسمه الكروي الماضي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، والذي حسم اللقب لهذا العام فريق باريس سان جيرمان بعدما نجح في حصد 91 نقطة طوال مشواره، فبعد أن نجح الفريق في الحفاظ على المركز الثالث في جدول الترتيب، تأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وتواجد في التصنيف الثالث للفرق المتأهلة.

2019-07-31T16:52:05Z

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد فريق نابولي الإيطالي، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب مورايفيلد، وخاض الفريق حتى الآن خمس مباريات ودية أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، ويستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس القادم في كأس الدرع الخيرية.

2019-07-31T16:51:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف ملعب جنيف مباراة قوية تجمع بين ليفربول وليون، وذلك في مباراة ودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي