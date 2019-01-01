أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف ملعب جنيف مباراة قوية تجمع بين ليفربول وليون، وذلك في مباراة ودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي