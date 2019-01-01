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ليفربول × ليستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-01-30T20:39:04Z

40' كرة أمامية خطييييييييرة لليستر سيتي ينطلق لها أليسون خارج منطقة الجزاء ويروضها على صدره ثم يرسلها أمامية بحثاً عن صلاح في اليمين، لكن الكرة بعيدة عن الفرعون

2019-01-30T20:37:52Z

38' صلاح تقدم بالكرة في اليمين حتى دخل منطقة الجزاء ثم أتى بها على يساره من أمام ماجواير الذي اعترضه وافتك الكرة، لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب

2019-01-30T20:37:23Z

38' أووووووووووووووووووه، صلاح يسقط في منطقة جزاء ليستر ويطالب بركلة الجزاء، لكن الحكم يقول لا شئ

2019-01-30T20:36:39Z

37' نديدي يرسل كرة ساقطة في اليمين لأولبرايتون الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها ماتيب

2019-01-30T20:34:49Z

36' توغل راااااااااااااااااااااائع بالكرة من ماني حتى قبيل منطقة الجزاء، حيث يمرر الكرة لصلاح الذي يروضها على يمين القوس ثم يرسل تسديدة يسارية يعترضها تشيلويل بقدمه اليمنى

2019-01-30T20:33:47Z

34' حصار قوي يضربه الريدز على الثعالب في هذه الأثناء

2019-01-30T20:32:30Z

33' كيتا يمرر كرة في اليسار لفيرمينو الذي يرسل بينية تبحث عن صلاح، لكن ماجواير يعترض الكرة

2019-01-30T20:31:46Z

32' جراي يحول كرة من اليسار لليمين حيث بيريرا الذي يرسل عرضية تعبر من الجميع دون خطورة

2019-01-30T20:30:43Z

31' صلاح يتوغل بالكرة في اليمين ثم يمررها لفيرمينو الذي يروضها في سار المنطقة ثم يمررها لروبرتسون الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع الأزرق

2019-01-30T20:30:02Z

30' ماني نطلق بالكرة أمام منطقة الجزاء ثم يرسل بينية تبحث عن روبرتسون في يسار المنطقة، يعترضها بيريرا ويبعد الكرة

2019-01-30T20:28:09Z

29' فيرمينو يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لهندرسون الذي يرسل عرضية تعبر من الجميع وتصل لروبرتسون الذي يرسل عرضية ثانية من اليسار يبعدها نديدي على مرتين

2019-01-30T20:27:27Z

28' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، واللعب منحصر في وسط الميدان

2019-01-30T20:25:47Z

26' لا يمكن أن يستمر أليسون في اللعب بقدمه بهذه الطريق، خاصةً مع دخول ليفربول في أسابيع حسم الدوري الغائب منذ ربع قرن تقريباً
Getty Images

2019-01-30T20:24:37Z

25' أليسون يخطئ في التمرير للمرة الثانية في المباراة فتصل الكرة لأولبرايتون الذي يرسل عرضية من على يمين منطقة الجزاء لماديسون الوحيد تماماً على القائم البعيد، فيرتقي للكرة ويرسل رأسية تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار أليسون

2019-01-30T20:24:11Z

25' يا رباااااااااااااااه، التعادل يضيع على ليستر سيتي من ماديسون

2019-01-30T20:22:55Z

23' بينية راااااااااااااااااائعة من صلاح تضع شاكيري في مواجهة شمايكل الذي يخرج من مرماه ويمسك الكرة قبل سيطرة السويسري عليها

2019-01-30T20:22:18Z

23' هندرسون يرسل عرضية من على يمين منطقة الجزاء، يرتقي لها بيريرا ويبعد الكرة برأسه قبل أن يصل لها فيرمينو

2019-01-30T20:21:13Z

22' فان دايك يرسل كرة عالية من الوسط لليمين بحثاً عن محمد صلاح يعترضها إيفانز ويبعدها

2019-01-30T20:19:34Z

20' عناصر ليفربول يتناقلون الكرة في مناطق ليستر المتراجع كلياً

2019-01-30T20:18:56Z

19' تمريرات بين لاعبي ليفربول في الوسط في محاولة لامتصاص حماس الثعالب

2019-01-30T20:17:53Z

18' عرضية أرضية خطييييييييييرة من اليمين عن طريق جراي يعترضها أليسون ويمسك الكرة ببراعة

2019-01-30T20:17:30Z

17' تدوير للكرة بين عناصر ليستر سيتي، وتراجع تام لليفربول

بطاقة صفراء أولى في اللقاء من نصيب ماتيب

2019-01-30T20:15:53Z

16' نديدي يمرر كرة في اليسار لفاردي الذي ينطلق بالكرة من أمام ماتيب في سار الوسط لبدء المرتدة، لكن الكاميروني يعرقله فيشير الحكم إلى خطأ عليه ويمنحه البطاقة الصفراء

2019-01-30T20:15:50Z

16' ريكاردو يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصل سهلة ليد أليسون

2019-01-30T20:14:42Z

15' ضغط من ليستر سيتي على ليفربول لكن بدون خطورة حتى الآن

2019-01-30T20:13:59Z

14' الكرة تتحول لليفربول وصتل لصلاح الذي يضم بها في اليمين ثم يمررها لماني الذي يرسل كرة عالية لليمين تعبر من أمام فيرمينو إلى ضربة مرمى.

2019-01-30T20:13:52Z

13' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، لكن الكرة في حيازة ليستر سيتي الذي يتناقل لاعبوه الكرة وسط ضغط من عناصر ليفربول.

2019-01-30T20:10:38Z

11' هندرسون يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها ماجواير لركنية من على يسار شمايكل

2019-01-30T20:08:58Z

8' يا ربااااااااااااااااه، أليسون يمرر كرة إلى يمين منطقة الجزاء حيث هندرسون البعيد عن الكرة، فينطلق فماديسون للكرة ويفتكها فيتدخل عليه هندرسون من الخلف لكن الحكم يقول لاشئ.

2019-01-30T20:06:03Z

7' الراااااااااااااااائع صلاح ينفذ الركنية بعرضية إلى يمين المنطقة يقابلها ماني برأسية تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين شمايكل

2019-01-30T20:05:25Z

6' عرضية خطييييييييييييييرة من اليمين عن طريق صلاح يروضها فيرمينو على صدره في يسار المنطقة ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها شمايكل لركنية من على يساره

2019-01-30T20:04:55Z

5' ضغط لليستر سيتي في محاولة التعادل سريعاً، لكن دفاع ليفربول محكم

2019-01-30T20:03:59Z

4' عرضية لليفربول من اليسار عن طريق روبرتسون يخرج لها شمايكل ويمسك الكرة

الهدف الأول لليفربول عن طريق ماني

2019-01-30T20:02:53Z

ماني يضع الريدز في المقدمة مبكراً

2' روبرتسون مرر كرة من على يسار منطقة الجزاء لفيرمينو الذي مررها بكعبه في يسار المنطقة لماني الذي ضم ثم أرسل تسديدة عبرت للشباك من على يسار شمايكل

2019-01-30T20:02:15Z

2' جوووووووووووول أول لليفربول عن طريق ماني

2019-01-30T20:01:53Z

2' ليفربول على اليمين بالأحمر المعتاد، وليستر سيتي على اليسار بالأزرق المعتاد

بداية الشوط الأول

2019-01-30T20:00:16Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشيكل ليستر سيتي

2019-01-30T19:54:11Z

الثعالب بالتشكيل المثالي في مهمتهم الصعبة في آنفيلد

يبدأ المدرب كلود بويل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا ، جوني إيفانز ، هاري ماجواير ، بن تشيلويل / نامباليس ميندي ، ويلفريد نديدي / ديماراي جراي ، جيمس ماديسون ، مارك أولبرايتون / جيمي فاردي).

بدلاء الثعالب: (داني وارد ، داني سيمبسون ، ويس مورجان ، هارفي بارنز ، حمزة تشوديري ، كليشي إيناتشو ، شينجي أوكازاكي).

تشكيل ليفربول

2019-01-30T19:53:57Z

محمد صلاح يقود الهجوم ولوفرين يغيب

يبدأ الألماني يورجن كلوب بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (أليسون / جيورجينيو فينالدوم ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، آندرو روبرتسون / جوردان هندرسون ، نابي كيتا / ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو ، شيردان شاكيري / محمد صلاح).

بدلاء الريدز: (سيمون مينيوليه ، ديان لوفرين ، فابينيو ، آدم لالانا ، رافائيل كاماتشو ، دانييل ستوريدج ، ديفوك أوريجي).

2019-01-30T19:50:12Z

يستضيف اللقاء استاد آنفيلد، والصافرة للحكم مارتن آتكينسون.

2019-01-30T19:50:06Z

يعيش ليستر سيتي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في بطولة الدوري، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة خلف وولفرهامبتون وواتفورد وإيفرتون أصحاب المركزين السابع والثامن، فبعد أن خاض الفريق 23 مباراة، فاز في تسع مباريات، وتعادل في أربع، وخسر 10 مواجهات.

2019-01-30T19:50:03Z

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب كريستال بالاس بأربع أهداف مقابل ثلاث، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق سبع نقط مؤقتًا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، الذي تبقى له مباراة أمام هدرسفيلد في نفس الجولة يوم الأحد القادم، فحتى الآن حقق الريدز 19 انتصار، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

2019-01-30T19:49:57Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.