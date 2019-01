الثعالب بالتشكيل المثالي في مهمتهم الصعبة في آنفيلد

يبدأ المدرب كلود بويل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا ، جوني إيفانز ، هاري ماجواير ، بن تشيلويل / نامباليس ميندي ، ويلفريد نديدي / ديماراي جراي ، جيمس ماديسون ، مارك أولبرايتون / جيمي فاردي).

Half an hour until kick-off ⚠️



Listen to #LivLei live 📻➡️ https://t.co/vH4WrInvEP pic.twitter.com/5ylQJyxqLL