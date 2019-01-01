خسر توتنهام من ساوثامبتون في آخر جولات الدوري الإنجليزي وأصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث، بل وحتى المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فبعد الخسارة من القديسين أصبح رصيد السبيرز 61 نقطة، وأصبح آرسنال الرابع على بعد نقطة واحدة فقد من الديوك، ومانشستر يونايتد الخامس على بعد 3 نقاط، ما يعني أن أي تعثر للفريق اللندني أمام ليفربول قد يُكلفهم مقعد الكأس ذات الأذنين الموسم القادم.