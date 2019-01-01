7’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل توتنهام لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
هوجو لوريس / توبي ألفريد / دافينسون سانشيز / يان فيرتوخن / كيران تريبيير / كريستيان إريكسن / موسى سيسوكو / ديلي ألي / داني روز / هاري كين / لوكاس مورا
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Rose, Sissoko, Eriksen, Dele, Lucas, Kane.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2019
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إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أليسون / أليكساندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) March 31, 2019
Our line-up to face @SpursOfficial 👊
خسر توتنهام من ساوثامبتون في آخر جولات الدوري الإنجليزي وأصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث، بل وحتى المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فبعد الخسارة من القديسين أصبح رصيد السبيرز 61 نقطة، وأصبح آرسنال الرابع على بعد نقطة واحدة فقد من الديوك، ومانشستر يونايتد الخامس على بعد 3 نقاط، ما يعني أن أي تعثر للفريق اللندني أمام ليفربول قد يُكلفهم مقعد الكأس ذات الأذنين الموسم القادم.
عاد الريدز لصدارة ترتيب البريميرليج عقب انتصارهم الصعب على فولهام برصيد 76 نقطة، متفوقين بذلك على مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثاني بنقطتين، لكن السيتيزنس لم يلعبوا في الجولة 31 لانشغالهم بمواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد سوانزي سيتي، والتي كادت أن تنتهي لصالح البجع لكن الأزرق السماوي أبى إلا الوصول لنصف النهائي.