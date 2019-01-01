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ليفربول × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-03-31T15:38:30Z

13’تمريرة بينية عن طريق أندرو روبيرتسون في إتجاه محمد صلاح المنطلق على حدود المنطقة، لكن لم تصل إليه بعد تغطية مثالية من دافينسون سانشيز

2019-03-31T15:37:46Z

12’خطأ لصالح أليكساندر أرنولد بعد تدخل من لوكاس مورا في الجانب الأيمن في منتصف الميدان

2019-03-31T15:36:15Z

11’تمريرة بينية عن طريق كريستيان إريكسن في إتجاه لوكاس مورا المنطلق داخل المنطقة، لكن تدخل من فيرجيل فان دايك في وقت رائع وأبعد الكرة إلى ركنية

2019-03-31T15:35:14Z

10’وصلنا أعزائي المتابعين إلى أول عشر دقائق من عمر المباراة ومازال ليفربول يواصل الضغط بحثًا عن أول الأهداف

2019-03-31T15:34:32Z

9’محمد صلاح سدد كرة قوية من على حدود المنطقة بعيدة ومرت بسلام على مرمى هوجو لوريس

2019-03-31T15:34:19Z

8’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-31T15:33:26Z

7’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-31T15:31:58Z

6’سقوط اللاعب داني روز بداعي الإصابة بعد إصطدام الكرة بوجهه

2019-03-31T15:31:25Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-31T15:30:51Z

4’ضغط عالي من لاعبي ليفربزل لمحاولة افتكاك الكرة من عناصر فريق توتنهام

2019-03-31T15:30:35Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-31T15:29:53Z

2’ليفربول بالزي الأحمر على اليمين وتوتنهام بالزي الأبيض والأزرق على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-03-31T15:28:02Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-03-31T15:27:01Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب

2019-03-31T15:25:01Z

تقابل الفريقين 53 مرة من قبل في بطولة الدوري الإنجليزي، حقق فريق ليفربول الفوز في 24 مباراة، بينما كان التعادل حاضر في 15 مواجهة، وانتصر توتنهام في 14 لقاء

إليكم تشكيل توتنهام لمباراة اليوم

2019-03-31T15:18:05Z

يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

هوجو لوريس / توبي ألفريد / دافينسون سانشيز / يان فيرتوخن / كيران تريبيير / كريستيان إريكسن / موسى سيسوكو / ديلي ألي / داني روز / هاري كين / لوكاس مورا

 

إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

2019-03-31T15:16:14Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أليسون / أليكساندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

 

2019-03-31T13:01:46Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي مارتن أتكينسون

 

2019-03-31T13:01:22Z

خسر توتنهام من ساوثامبتون في آخر جولات الدوري الإنجليزي وأصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث، بل وحتى المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فبعد الخسارة من القديسين أصبح رصيد السبيرز 61 نقطة، وأصبح آرسنال الرابع على بعد نقطة واحدة فقد من الديوك، ومانشستر يونايتد الخامس على بعد 3 نقاط، ما يعني أن أي تعثر للفريق اللندني أمام ليفربول قد يُكلفهم مقعد الكأس ذات الأذنين الموسم القادم. 

2019-03-31T13:01:09Z

عاد الريدز لصدارة ترتيب البريميرليج عقب انتصارهم الصعب على فولهام برصيد 76 نقطة، متفوقين بذلك على مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثاني بنقطتين، لكن السيتيزنس لم يلعبوا في الجولة 31 لانشغالهم بمواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد سوانزي سيتي، والتي كادت أن تنتهي لصالح البجع لكن الأزرق السماوي أبى إلا الوصول لنصف النهائي.

2019-03-31T12:57:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ليفربول وتوتتهام على ملعب آنفيلد معقل الريدز، في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 