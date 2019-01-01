يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب بورتو بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.