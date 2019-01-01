التبديل الثاني فى صفوف تشيلسي
محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول
محمد صلاح54’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من فيرجيل فان ديك على حدود المنطقة من الجهة اليمنى تلقااها صلاح وسدد تسديدة رائعة يسارية تسكن أعلي الزاوية اليمنى للحارس كيبا لتسكن الشباك بنجاح
WOW WOW WOW WOW WOW WOW!!!!!!!!!!!— Liverpool FC (@LFC) ١٤ أبريل ٢٠١٩
WHAT A GOAL FROM SALAH!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/rpb90toKf7
ساديو مانيه يسجل الهدف الاول للريدز
ساديو مانيه51’ الهدف جاء بعد تمريرة ثناية بين محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو من داخل يسار المنطقة ابعدها الدفاع لكن استخلصها هندرسون وارسلها عرضية من يمين المنطقة تلقاها ساديو مانيه برأسية رائعة فى مرمي الحارس كيبا
SADIOOOOOOOOOOOOO!!!!!!— Liverpool FC (@LFC) ١٤ أبريل ٢٠١٩
GET INNNNNNNN!!!! pic.twitter.com/fyAMgUq7t0
All square at the break.— Chelsea FC (@ChelseaFC) ١٤ أبريل ٢٠١٩
What are your thoughts so far? 🤔 #LIVCHE pic.twitter.com/vgXQsQD8D2
بطاقة صفراء من نصيب سيزار أزبيليكويتا
التبديل الأول فى صفوف تشيلسي
The Blues are forced into our first change of the afternoon...— Chelsea FC (@ChelseaFC) ١٤ أبريل ٢٠١٩
🔴 0-0 🔵 [41'] #LIVCHE pic.twitter.com/NjFYMETCFB
🌟 هكذا خلد جمهور ليفربول ذكرى ضحايا كارثة هيلزبره والتي راح ضحيتها 96 مشجعًا⚽
Anfield remembers the 96. pic.twitter.com/gDTywk739w— Liverpool FC (@LFC) ١٤ أبريل ٢٠١٩
مرتدة خطيرة للريدز
تسديدة قوية من هندرسون
أرقام وإحصائيات
🌟هازارد في ملعب أنفيلد :— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ أبريل ٢٠١٩
👕 لعب : 7 مباريات
⚽️ أحرز : 4 أهداف
🅰️ صنع : هدف وحيد
على ليفربول الحذر من نجم البلوز بالتأكيد 🙌 pic.twitter.com/na9rwAaiAn
أووووووووووووووه،،، تسديدة قوية من صلاح
The action is underway at Anfield...— Liverpool FC (@LFC) ١٤ أبريل ٢٠١٩
Up the Reds. 🔴 #LIVCHE
التشكيل الرسمي لتشيلسي
يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديجر / ديفيد لويز / إيميرسون / نجولو كانتي / جورجينيو / روبن لوفتوس شيك / ويليان / إدين هازارد / كالوم هودسون أودوي
Team news is in! 🙌— Chelsea FC (@ChelseaFC) ١٤ أبريل ٢٠١٩
Here's how the Blues line up for #LIVCHE... pic.twitter.com/ygTFXYHdDn
البدلاء / جونزالو هيجواين / روش باركلي / ماتيو كوفاسيتش / ويلي كاباييرو / أوليفييه جيرو / أندرياس كريستينسين
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / فابينيو / نابي كيتا / جوردان هندرسون / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه
🔴 #LIVCHE TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) ١٤ أبريل ٢٠١٩
Here’s how we line-up this afternoon. 👊
البدلاء / ديفوك أوريجي / سيمون مينيوليه / جيمس ميلنر / ديان لوفرين / جيورجينيو فينالدوم / دانييل ستوريدج / شيردان شاكيري
كانت آخر مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي أمام فريق وست هام، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويحتل البلوز حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة وبفارق 16 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 33 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، وخسر سبع مباريات.
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب بورتو بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.