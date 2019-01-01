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ليفربول × تشيلسي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي، في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
التعليقات()
Getty

2019-04-14T16:46:42Z

58’ إنطلاقة من إيدن هازارد من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها من امامه ارنولد إلى ركنية 

2019-04-14T16:45:34Z

57’ تسديدة قوية من البرازيلي روبيرتو فيرمينو من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

التبديل الثاني فى صفوف تشيلسي

2019-04-14T16:44:33Z

56’ دخول جونزالو هيجواين وخروج كالوم هودسون أودوي

2019-04-14T16:44:05Z

55’ ركنية لليفربول تنفذ بعرضية من هندرسون لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس كيبا بنجاح

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول

2019-04-14T16:42:34Z

محمد صلاح

54’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من فيرجيل فان ديك على حدود المنطقة من الجهة اليمنى تلقااها صلاح وسدد تسديدة رائعة يسارية تسكن أعلي الزاوية اليمنى للحارس كيبا لتسكن الشباك بنجاح

2019-04-14T16:41:43Z

53’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، وهدف عالمي عن طريق محمد صلاح 

ساديو مانيه يسجل الهدف الاول للريدز

2019-04-14T16:40:00Z

ساديو مانيه

51’ الهدف جاء بعد تمريرة ثناية بين محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو من داخل يسار المنطقة ابعدها الدفاع لكن استخلصها هندرسون وارسلها عرضية من يمين المنطقة تلقاها ساديو مانيه برأسية رائعة فى مرمي الحارس كيبا

2019-04-14T16:39:20Z

50’ جووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لليفربول عن طريق ساديو مانيه 

2019-04-14T16:38:18Z

49’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات تشيلسي لمحاولة الحث عن هدف التقدم 

2019-04-14T16:36:59Z

48’ رمية تماس للريدز تنفذ بتمريرة لداخل المنطقة تلقاها روبيرتو فيرمينو بتمريرة امام نابي كيتا الذي سددها تسديدة قوية من لمسة واحدة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-14T16:36:03Z

47’ تمريرة طولية من أليكساندر ارنولد على الجهة اليسري فى إتجاه نابي كيتا لكنه يفشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

2019-04-14T16:34:07Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-14T16:17:25Z

45+1’ محاولة المرور من نابي كيتا من الجهة اليسري لكن ابعدها كريستينسين وتصطدم فى قدم نابي كيتا وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-14T16:16:46Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-04-14T16:15:49Z

44’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أليكساندر ارنولد بعرضية لداخل المنطقة تلقاها روبيرتو فيرمينو بتسديدة فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل على البرازيلي 

بطاقة صفراء من نصيب سيزار أزبيليكويتا

2019-04-14T16:14:38Z

43’ خطأ لصالح ليفربول بعد تدخل قوي من سيزار أزبيليكويتا من الجهة اليسري لمرمي تشيلسي 

2019-04-14T16:14:04Z

43’ تمريرات متبادلة بين لاعبي تشيلسي فى منتصف الميدان 

2019-04-14T16:13:15Z

42’ تمريرة ثنائية بين ويليان ونجولو كانتي انهاها ويليان بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

التبديل الأول فى صفوف تشيلسي

2019-04-14T16:12:06Z

40’ دخول أندرياس كريستينسين وخروج انطونيو روديجر للإصابة 

2019-04-14T16:10:35Z

39’ خروج الألماني أنطونيو روديجر مصاباً ويبدو أنه غير قادر على إستكمال المباراة 

2019-04-14T16:09:51Z

38’ توقف اللقاء لسقوط أنطونيو روديجر ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-14T16:08:09Z

36’ إنطلاقة من روبيرتو فيرمينو من على حدود المنطقة ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى محمد صلاح الذي مررها لداخل المنطقة تلقاها السنغالي ساديو مانيه بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر

2019-04-14T16:05:36Z

34’ إنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول الذي يواجه صعوبة فى إتختراق منطقة جزاء تشيلسي 

2019-04-14T16:03:00Z

32’ محاولة الإختراق من البرازيلي روبيرتوفيرمينو من على حدود المنطقة لكن ابعدها المدافع ديفيد لويز إلى رمية تماس

2019-04-14T16:02:13Z

31’ محمد صلاح يتلاعب بمدافعي تشيلسي ثم يرسلها عرضية فى إتجاه ساديو مانيه لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى السنغالي 

2019-04-14T16:01:32Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

مرتدة خطيرة للريدز

2019-04-14T16:00:30Z

29’ تمريرة تصل إلى ويليان على الجهة اليسري فى المساحة الفاضية لينطلق بها ليصل على حدود المنطقة وبجواره هازارد لكنه فضل التسديد لتمر بجوار القائم الايسر لمرمي أليسون 

2019-04-14T15:58:24Z

28’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات تشيلسي 

2019-04-14T15:57:15Z

27’ تنفيذ الركنية بعرضية من روبيرتسون لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

تسديدة قوية من هندرسون

2019-04-14T15:56:19Z

26’ تمريرة طولية من فابينيو فى إتجاه صلاح داخل يمين المنطقة تلقاها صلاح برأسية امام هندرسون الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة لكن ابعدها ديفيد لويز وتصطدم قى قدمه وتتحول إلى ضربة ركنية للريدز

2019-04-14T15:55:24Z

25’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لوفتوس شيك لكن أمسكها الحارس أليسون قبل الجميع 

2019-04-14T15:54:48Z

24’ تقدم من لاعبي تشيلسي ومحاولات لإختراق دفاعات ليفربول 

2019-04-14T15:53:41Z

23’ تمريرة ثنائية بين ساديو مانيه وروبيرتسون من الجهة اليسري تنتهي بعرضية تصل إلى روبيرتو فيرمينو الذي فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-14T15:53:11Z

22’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي البلوز فى منتصف الميدان

2019-04-14T15:51:09Z

21’ قف اللقاء لسقوط أنطونيو روديجر بعد تدخل من ساديو مانيه ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

2019-04-14T15:50:15Z

20’ تمريرة رائعة من ويليان لداخل المنطقة إلى هازارد الذي راوغ جويل ماتيب وسددها فى المرمي لكنها سهلة بين أحضان الحارس أليسون 

2019-04-14T15:49:28Z

19’ عرضية من نابي كيبا من داخل يسار المنطقة لكن أمسكها الحارس كيبا بثبات 

2019-04-14T15:48:04Z

17’ إنطلاقة من نابي كيتا من على حدود المنطقة ثم يمررها على الجهة اليسري إلى ساديو مانيه لكن ابعدها من امامه انطونيو روديجر إلى رمية تماس

2019-04-14T15:47:01Z

16’ تمريرة طولية من ارنولد فى إتجاه محمد صلاح لكن استخلصها من  امامه إيميرسون بنجاح

2019-04-14T15:45:36Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-14T15:44:08Z

14’ إنطلاقة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة ومرور رائع من ويليان ثم حاول المرور من ديفيد لويز لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-04-14T15:42:49Z

13’ تمريرة رائعة من محمد صلاح فى قلب منطقة جزاء تشيلسي لكن أمسكها كيبا الأسباني قبل تسديدة ساديو مانيه

2019-04-14T15:41:52Z

12’ إنطلاقة من نجولو كانتي من منتصف الميدان ثم يمررها على  الجهة اليمنى إلى هودسون الذي أرسلها عرضية فى قلب المنطقة لكن ابعدها أليسون بنجاح

2019-04-14T15:41:23Z

11’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي تشيلسي 

2019-04-14T15:40:19Z

10’ توقف اللقاء بعد سقوط إدين هازارد بعد تدخل قوي من فابينيو ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

أرقام وإحصائيات

2019-04-14T15:39:41Z

2019-04-14T15:38:25Z

8’ تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه ويليان الذي حاول إرسلها بكعب القدم إلى هازارد لكن استخلصها أليكساندر ارنولد 

2019-04-14T15:37:16Z

7’ إنطلاقة من ساديو مانيه من الجهة اليسري ثم يرسلها عرضية على حدود المنطقة لكن استخلصها ويليان من امام صلاح 

أووووووووووووووه،،، تسديدة قوية من صلاح

2019-04-14T15:36:11Z

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ساديو مانيه تلقاها محمد صلاح من داخل يمين المنطقة بتسديدة يسارية قوية لكن أمسكها الحارس كيبا بثبات 

2019-04-14T15:35:24Z

5’ إنطلاقة ومحاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق ساديو مانيه لكن تدخل معه هودسون وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-14T15:34:45Z

4’ تمريرة من كالوم هودسون على الجهة اليمنى فى إتجاه إيدن هازارد لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-14T15:33:45Z

3’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الريدز فى منتصف الميدان 

2019-04-14T15:32:15Z

2’ اندرو روبيرتسون يرسل عرضية من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس كيبا بثبات 

2019-04-14T15:31:05Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لتشيلسي

2019-04-14T14:50:44Z

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديجر / ديفيد لويز / إيميرسون / نجولو كانتي / جورجينيو / روبن لوفتوس شيك / ويليان / إدين هازارد / كالوم هودسون أودوي

البدلاء / جونزالو هيجواين / روش باركلي / ماتيو كوفاسيتش / ويلي كاباييرو / أوليفييه جيرو / أندرياس كريستينسين 

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-04-14T14:48:37Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / فابينيو / نابي كيتا / جوردان هندرسون / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه 

البدلاء / ديفوك أوريجي / سيمون مينيوليه / جيمس ميلنر / ديان لوفرين / جيورجينيو فينالدوم / دانييل ستوريدج / شيردان شاكيري 

2019-04-13T21:09:23Z

كانت آخر مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي أمام فريق وست هام، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويحتل البلوز حاليًا المركز الثالث في  جدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة وبفارق 16 نقطة  كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 33 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، وخسر سبع مباريات.

2019-04-13T21:08:46Z

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب بورتو بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-04-13T21:08:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي ليفربول نظيره تشيلسي، على ملعب “آنفيلد” في قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.