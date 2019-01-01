يعيش بيرنلي أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام كريستال بالاس وخسروا هذا اللقاء بهثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست وخسر 15 مباراة.

فرط الريدز في الصدارة بتعادل سلبي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل تراجع زملاء محمد صلاح إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 21 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ليفربول وبيرنلي، على ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.