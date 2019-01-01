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ليفربول × بيرنلي | مباشر لحظة يبلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد بيرنلي في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()
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2019-03-10T13:17:43Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لليفربول بهدفين مقابل هدف

2019-03-10T13:16:03Z

59’هدوء نسبي في أحداث المباراة ومازال لاعبي الريدز مستحوزون على مجريات المباراة

2019-03-10T13:14:45Z

58’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات بيرنلي

2019-03-10T13:14:12Z

57’تشارلي تايلور أرسل كرة عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-10T13:13:46Z

56’لاعبي الريدز يحاولون خطف هدف ثالث لمحاولة تأمين النتيجة

2019-03-10T13:13:22Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لليفربول بهدفين مقابل هدف

2019-03-10T13:12:41Z

54’محمد صلاح إنطلق سريعًا من الجانب الأيمن من على حدود المنطة ثم أرسل عرضية إصطدمت بتشارلي تايلور وتحولت إلى ركنية

2019-03-10T13:11:37Z

53’ضغط متواصل من لاعبي ليفربول بحثًا عن إختراق دفاعات بيرنلي

2019-03-10T13:10:12Z

52’ساديو ماني مرر كرة بينية في إتجاه روبرتو فيرمينو المنطلق داخل المنطقة مثم سددها من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-10T13:09:23Z

51’محمد صلاح كاد أن يسجل هدفه رقم 50 مع ليفربول بعد توصيبة رائعة على طريقته من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-03-10T13:08:54Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لليفربول بهدفين مقابل هدف

2019-03-10T13:07:38Z

49’سقوط أشلي بارنيس بعد تدخل من فيرجيل فان دايك داخل المنطقة، ومطالبات من اللاعب بركلة جزاء وحكم المباراة يقول لاشيء

2019-03-10T13:06:33Z

48’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أرنولد إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي

2019-03-10T13:03:41Z

47’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعت بيرنلي

2019-03-10T13:03:34Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-03-10T12:48:25Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-03-10T12:45:22Z

45+1’كرة ثابتة نفذها تشارلي تايلور مقوسة إلى داخل المنطقة سددها أشلي بارنيس قوية على المرمى تصدى لها أليسون، لكن كان هناك راية وتسلل

2019-03-10T12:44:07Z

45’خطأ لصالح تايلور بعد تدخل من محمد صلاح في منتصف الميدان في الجانب الأيسر

2019-03-10T12:43:26Z

44’كرة عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق آدم لالانا قوية مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-10T12:40:25Z

43’تمريرة بينية عن طريق أرنولد في إتجاه محمد صلاح المتمركز على حدود المنطقة، أبعدت من دفاعات بيرنلي من أمامه

2019-03-10T12:39:28Z

42’فينالدوم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس توم هيتون

2019-03-10T12:39:10Z

41’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-10T12:38:53Z

40’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2019-03-10T12:38:19Z

39’سقوط اللاعب أشلي بارنيس بداعي الإصابة بعد تدخل من فيرجيل فان دايك

2019-03-10T12:37:26Z

38’كرة ثابتة نفذها أرنولد قوية على المرمى مرت بعيدة وتحولت إلى خارج الملعب دون خطورة على مرمى فريق بيرنلي

2019-03-10T12:36:07Z

37’خطأ لصالح أرنولد بعد تدخل من تشارلي تايلور من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-03-10T12:35:29Z

36’أليكساندر أرنولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن قوية مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-10T12:35:06Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لليفربول بهدفين مقابل هدف

2019-03-10T12:32:39Z

33’تصويبة قوية عن طريق أشلي ويستوود من خارج المنطقة مرت بعيدة عن المرمى وتحولت خارج الملعب

2019-03-10T12:32:03Z

32’محمد صلاح انطلق سريعًا من العمق ثم سدد كرة قوية من على حدود المنطقة مرت بجوار لقائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-10T12:31:39Z

31’اووووووووه...محمد صلاح كاد أن يسجل ثالث الأهداف

ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول

2019-03-10T12:28:55Z

بشكل رائع

30’الهدف جاء بعد مجهود رائع من آدم لالانا الذي إفتك الكرة من على حدود المنطقة ووصلت أمام ساديو ماني داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة ببطان القدم بشكل رائع سكنت الشباك بنجاح

 

2019-03-10T12:27:39Z

29’جوووووووووووووووول......والهدف الثاني لليفربول 

2019-03-10T12:25:23Z

28’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي ليفربول في منتصف الميدان

2019-03-10T12:24:38Z

27’أليكساندر أرنولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-10T12:23:20Z

26’أندرو روبيرتسون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-03-10T12:22:33Z

25’ليفربول يواصل الضغط على مناطق دفاعات بيرنلي الآن بحثًا عن إختراق الدفاعات وإحراز الهدف الثاني+

2019-03-10T12:22:06Z

24’أليكساندر أرنولد سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعت وأبعدت خارج المنطقة 

2019-03-10T12:21:09Z

23’فان دايك أرسل كرة بينية في إتجاه محمد صلاح المنطلق في الجانب الأيمن، لكن أبعدت من أمامه من المدافع تشارلي تايلور

روبيرتو فيرمينو يسجل التعادل لليفربول

2019-03-10T12:20:39Z

من صناعة محمد صلاح

22’الهدف جاء بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيمن عن طريق محمد صلاح ثم أرسل كرة عرضية أ{ضية إلأى داخل المنطقة مرت من أمام الحارس توم هيتون بغرابة شديدة ووصلت أمام روبيرتو فيرمينو الذي سددها بسهولة سكنت الشباك

 

2019-03-10T12:18:01Z

21’جوووووووووووووووووووول...وهدف التعادل لليفربول

2019-03-10T12:17:01Z

20’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أليكساندر أرنولد إلى داخل المنطقة إرتقى لها ساديو ماني وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-10T12:16:53Z

19’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-10T12:16:46Z

18’دخول الطاقم الطبي لعلاجه 

2019-03-10T12:16:07Z

17’سقوط اللاعب فيل باردسلي بداعي الإصابة بعد إصطدام وجهه برأس ساديو ماني

2019-03-10T12:14:51Z

16’أرنولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بدفاعات بيرنلي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-10T12:14:22Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-03-10T12:13:17Z

13’روبيرتو فيرمينو سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات بيرنلي وتحولت إلى ركنية

2019-03-10T12:12:47Z

12’لاعبي ليفربول يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس توم هيتون

2019-03-10T12:10:36Z

11’تمريرة بينية عن طريق آدم لالانا في إتجاه أليكساندر أرنولد المنطلق في الجانب الأيمن، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-03-10T12:09:53Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-03-10T12:08:56Z

9’بالرغم من سيطرة لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء نجح عناصر بيرنلي في تسجيل أول الأهداف

2019-03-10T12:08:11Z

8’اعتراضات من أليسون على حكم المباراة بسبب مطالبة بوجود خطأ، وبطاقة صفراء للحارس

أشلي ويستوود يفتتح التسجيل لبيرنلي

2019-03-10T12:06:29Z

من ركلة ركنية

7’الهدف جاء بعد ركنية نفذها أشلي ويستود مباشرةً على المرمى مرت من أمام الجميع وسكنت الشباك

 

2019-03-10T12:05:46Z

6’جوووووووووووووول...والهدف الأول لبيرنلي

2019-03-10T12:04:24Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-10T12:01:03Z

4’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات بيرنلي

2019-03-10T12:00:52Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادل ةفي منتصف الميدان

2019-03-10T12:00:37Z

2’ليفربول بالزي الأحمر على اليمين وبيرنلي بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-03-10T12:00:25Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-03-10T12:00:07Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي أندريه مارينر

التشكيل الرسمي لفريق بيرنلي

2019-03-10T11:40:43Z

يبدأ المدرب شون ديش بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من

توم هيتون / فيل باردسلي / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور / جيف هندريك / جاك كورك / أشلي ويستوود / داويت منيل / أشلي بارنيس

 

التشكيل الرسمي لفريق ليفربول

2019-03-10T11:30:54Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / آدم لالانا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينيو / ساديو ماني

 

2019-03-10T11:26:16Z

يعيش بيرنلي أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام كريستال بالاس وخسروا هذا اللقاء بهثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست وخسر 15 مباراة.

فرط الريدز في الصدارة بتعادل سلبي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل تراجع زملاء محمد صلاح إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 21 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ليفربول وبيرنلي، على ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.