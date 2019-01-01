53’ضغط متواصل من لاعبي ليفربول بحثًا عن إختراق دفاعات بيرنلي
ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول
بشكل رائع
30’الهدف جاء بعد مجهود رائع من آدم لالانا الذي إفتك الكرة من على حدود المنطقة ووصلت أمام ساديو ماني داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة ببطان القدم بشكل رائع سكنت الشباك بنجاح
GGGGOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLL!!!! ⚡️ pic.twitter.com/JdVRAKC72o— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2019
روبيرتو فيرمينو يسجل التعادل لليفربول
من صناعة محمد صلاح
22’الهدف جاء بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيمن عن طريق محمد صلاح ثم أرسل كرة عرضية أ{ضية إلأى داخل المنطقة مرت من أمام الحارس توم هيتون بغرابة شديدة ووصلت أمام روبيرتو فيرمينو الذي سددها بسهولة سكنت الشباك
GET IN THERE! YES BOBBY!!! pic.twitter.com/TePTEAQUxQ— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2019
أشلي ويستوود يفتتح التسجيل لبيرنلي
من ركلة ركنية
7’الهدف جاء بعد ركنية نفذها أشلي ويستود مباشرةً على المرمى مرت من أمام الجميع وسكنت الشباك
6' GOAAAAAALLLLLLL!!!!!!! 0-1 pic.twitter.com/FudxgyaDBP— Burnley FC (@BurnleyOfficial) March 10, 2019
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
BIG 90 minutes ahead as #LIVBUR gets underway... https://t.co/T8xZnNBXrN— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2019
التشكيل الرسمي لفريق بيرنلي
يبدأ المدرب شون ديش بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من
توم هيتون / فيل باردسلي / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور / جيف هندريك / جاك كورك / أشلي ويستوود / داويت منيل / أشلي بارنيس
TEAM NEWS: Here is your Clarets line-up that will face @LFC today. pic.twitter.com/s06KTNUj9o— Burnley FC (@BurnleyOfficial) March 10, 2019
التشكيل الرسمي لفريق ليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / آدم لالانا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينيو / ساديو ماني
#LIVBUR team news.— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2019
Here's how the Reds line-up... https://t.co/MMdCj5ruWz
يعيش بيرنلي أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام كريستال بالاس وخسروا هذا اللقاء بهثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست وخسر 15 مباراة.
فرط الريدز في الصدارة بتعادل سلبي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل تراجع زملاء محمد صلاح إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 21 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ليفربول وبيرنلي، على ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.