يبدأ المدرب شون ديش بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من

توم هيتون / فيل باردسلي / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور / جيف هندريك / جاك كورك / أشلي ويستوود / داويت منيل / أشلي بارنيس

TEAM NEWS: Here is your Clarets line-up that will face @LFC today. pic.twitter.com/s06KTNUj9o