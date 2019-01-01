بدأ نادي بوروسيا دورتموند اليوم تدريباته الاستعدادية للموسم الجديد الذي يتطلع من خلاله إلى التتويج بلقب الدوري الذي اقترب منه بشكل كبير في الموسم الماضي، وكان الفريق الألماني قد أنهى الموسم في المركز الثاني بالبوندسليجا بفارق نقطتين فقط خلف بايرن ميونخ، علما بأن البوروسيون كان متفوقا على الفريق البافاري بفارق تسع نقاط في وقت سابق من الموسم نفسه، وستكون أول مباراة رسمية للفريق بالموسم الجديد، مباراة كأس السوبر الألماني أمام بايرن ميونخ في الثالث من أغسطس ثم يخوض بعدها مباراته أمام فريق الدرجة الثالثة أوردينجن في الدور الأول لبطولة الكأس في التاسع من أغسطس
حقق الريدز فوز في ثاني مبارياته التحضيرية على حساب فريق برادفورد سيتي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نورثرن كوميرشيالس، وشهد هذا اللقاء مشاركة عناصر لم تشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت أول شهر يونيو بهدفين دون رد، وفي بطولة الدوري الإنجليزي فبرغم ووصولهم إلى النقطة 97 إلا أنهم لم يستطيعوا مرة آخرى أن يحظوا ببطولة البريميرليج التي سبقه إليها مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط.