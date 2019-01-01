أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.