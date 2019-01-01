جورجينيو فينالدوم يسجل الثاني للريدز
بشكل أكثر من رائع
34’الهدف جاء بعد كرة بينية عن طريق أندرو روبرتسون في إتجاه جورجينيو فينالدوم الذي إستقبل الكرة داخل المنطقة وسددها ساقطة من فوق الحارس المتقدم عن مرماه سكنت الشباك بشكل رائع
GOOOOOAAAAAALLLLLL!— Liverpool FC (@LFC) February 9, 2019
GINI WIJNAAAAALDUUUUUMMMMMMMMMM!
[2-0]#LIVBOU pic.twitter.com/YkU2zSKq6Y
ساديو ماني يفتتح التسجيل لليفربول
برأسية مميزة من داخل المنطقة
24’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيمس ميلنر إلى داخل المنطقة حولها ساديو ماني برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
GOOOOOAAAAAALLLLLL!— Liverpool FC (@LFC) February 9, 2019
GEETT INNNNNNNNNNNNNNNN! MANE!
[1-0]#LIVBOU pic.twitter.com/zUXBom05oa
17’بينية عن طريق فابينيو في إتجاه ساديو ماني المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من دفاعات بورنمموث
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل بورنموث لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إدي هاوي بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من
أرتور بوروتش / آدم سميث / ستيف كوك / نايثان أكي / دييدو ريكو / جوردان أيب / دان جوسلينج / جيفيرسون ليرما / أندرو سورمان / ريان فراسير / جوشو ا كينج
🚨 TEAM NEWS 🚨— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) February 9, 2019
Here it is! The #afcb team for our @premierleague game against @LFC at Anfield.
🔘 Lerma, Rico both start
🔘 Ibe, Fraser out wide
🔘 Solanke on bench
Matchday live 📻: https://t.co/DOYLcT7l9Z #LIVBOU pic.twitter.com/U3AcJrmBQi
إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أليسون / جيمس ميلنر / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / فينالدوم / فابينيو / نابي كيتا / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح
#LIVBOU team news time! @XS_11official out due to a slight abdominal strain.— Liverpool FC (@LFC) February 9, 2019
Our line-up vs @afcbournemouth...https://t.co/AUL1c7tjet