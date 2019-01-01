قدم الريدز أداء مميز في الكامب نو، لكن لم يُوفق في إحراز أي هدف لتسهيل المهمة عندما يستضيف برشلونة في ملعب آنفيلد، وخرج مهزومًا بثلاثة أهداف، أما في البريميرليج فيأتي الريدز في الوصافة في برصيد 91 وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس أصحاب الصدارة، حيث يتبقى لكل فريق مبارتين فقط، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
حقق البلاوجرانا نتيجة إيجابية واقترب كثيرًا من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوز كبير على حساب ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب كامب نو، أما في الدوري فكان برشلونة قد حسم الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، بعدما حصدوا 83 نقطة، وتبقى لهم مبارتين فقط في الليجا أمام خيتافي وإيبار في الجولة الأخيرة.