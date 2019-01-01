قدم الريدز أداء مميز في الكامب نو، لكن لم يُوفق في إحراز أي هدف لتسهيل المهمة عندما يستضيف برشلونة في ملعب آنفيلد، وخرج مهزومًا بثلاثة أهداف، أما في البريميرليج فيأتي الريدز في الوصافة في برصيد 91 وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس أصحاب الصدارة، حيث يتبقى لكل فريق مبارتين فقط، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.