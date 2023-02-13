30" ركنية أولى لـ إيفرتون تنفذ بعرضية يبعدها الدفاع لترتد أمام إدريساجي الذي سسدها على الطائر لكنها مرت اعلى المرمى
مباشرليفربول ضد إيفرتون: مباشر لحظة بلحظة
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26" تسديدة من ستيفان بايتيتش من خارج المنطقة تصل سهلة للحارس بيكفورد
- -25" محاولات من لاعبي ليفربول للبحث عن ثغرة فى دفاعات إيفرتون
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17" أوووووووووووه،، هجمة خطيرة للريدز، بعد عرضية تلقاها كودي جاكبو برأسية قوية مرت بجوار القائم
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15" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولا زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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12" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي إيفرتون في منتصف الميدان
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10" محمد صلاح قام بتنفيذ الخطأ بتسديدة مباشرة لكنها أصطدمت فى الحائط
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8" نونيز حاول التوغل من على حدود المنطقة لكنه أكتسب خطأ من مكان جيد للغاية
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5" تسديدة قوية من سيمس لكن سريعا استخلصها جويل ماتيب
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2" عرضية من الجانب الأيمن تلقاها داروين نونيز برأسية سهلة بين أحضان الحارس بيكفورد
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل إيفرتون
يبدا إيفرتون بقيادة المدرب شون دايش بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
جوردان بيكفورد
شايموس كوليمان - كونور كوادي - جيمس تاركوفيسكي - فيتالي ميكولينكو
عبدولاي دوكوري - إدريسا جي - أمادو أونانا
دوايت ماكنيل - إليس سيمس - أليكس إيوبي
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تشكيل ليفربول
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
أليسون بيكر
ترينت أرنولد - جويل ماتيب - جو جوميز - أندرو روبيرتسون
جوردان هندرسون - فابينيو - ستيفان بايتيتش
محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد إيفرتون، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على ملعب أنفيلد معقل الريدز
ليفربول يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ويطمح في احتلال مقعد يضمن له الوجود الأوروبي الموسم المقبل.
على الجانب الآخر إيفرتون، الساعي بدوره للفكاك من الهبوط وهو الذي يحتل المركز الثامن عشر في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.