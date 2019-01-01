حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري