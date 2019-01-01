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ليفربول × أرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام على ملعب آنفيلد

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Getty Images

تشكيل أرسنال

2019-08-24T16:16:30Z

يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

بيرند لينو / أينسلي ميتلاند / ديفيد لويز / سوكراتيس باباستاثوبولوس / ناتشو مونريال / ماتيو جيوندوزي / جرانيت شاكا / جوي ويلوك / نيكولاس بيبي / بيير إيميرك أوباميانج / داني سيبايوس

 

تشكيل ليفربول

2019-08-24T16:15:03Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أدريان / ياسر العروسي / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

 

2019-08-24T16:14:06Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور

2019-08-24T16:12:41Z

على الجانب الآخر، آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي امام بيرنلي بنتجية (2/1) فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الجانرز المباراة متساويًا مع الردز صاحب الصدارة بفارق الأهداف بست نقاط، حيث حقق الفوز فى مبارته الأولي فى الدوري امام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ا) ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز امام الريدز وخطف الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي امام توتنهام فى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

2019-08-24T16:12:32Z

حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري 

2019-08-24T16:10:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب آنفيلد مباراة تجمع بين ليفربول وأرسنال، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.