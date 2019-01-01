تشكيل أرسنال
يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
بيرند لينو / أينسلي ميتلاند / ديفيد لويز / سوكراتيس باباستاثوبولوس / ناتشو مونريال / ماتيو جيوندوزي / جرانيت شاكا / جوي ويلوك / نيكولاس بيبي / بيير إيميرك أوباميانج / داني سيبايوس
🚨 NICOLAS PEPE STARTS 🚨— Arsenal (@Arsenal) August 24, 2019
📋 Here's our team news for #LIVARS...
تشكيل ليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أدريان / ياسر العروسي / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني
📋 #LIVARS team news... https://t.co/1jTl0X9dFN— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019
على الجانب الآخر، آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي امام بيرنلي بنتجية (2/1) فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الجانرز المباراة متساويًا مع الردز صاحب الصدارة بفارق الأهداف بست نقاط، حيث حقق الفوز فى مبارته الأولي فى الدوري امام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ا) ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز امام الريدز وخطف الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي امام توتنهام فى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.
حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري