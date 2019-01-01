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ليفانتي × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
GETTY IMAGES

2019-02-24T21:28:33Z

88’خطأ لصالح رافائيل دوامينا بعد تدخل من ناتشو من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-02-24T21:26:46Z

87’اوووووووووووه...بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء من نصيب ناتشو

بطاقة صفراء

2019-02-24T21:25:36Z

86’خطأ لصالح لوكا مودريتش بعد تدخل من أنطونيو لونا في منتصف الميدان 

2019-02-24T21:24:16Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدفين مقابل هدف

2019-02-24T21:22:41Z

83’خطأ لوكاس فاسكيز بعد تدخل من إينيس بردهي في منتصف الميدان

2019-02-24T21:22:02Z

82’تصويبة قوية عن طريق لوكا مودريتش من خارج المنطقة، لكنها في منتصف المرمى ووصلت إلى الحارس أيتور فيرنانديز

2019-02-24T21:21:07Z

81’جاريث بيل أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

جاريث بيل يسجل الثاني لريال مدريد

2019-02-24T21:19:53Z

من علامة الجزاء

80’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها جاريث بيل ببراعة على يسار الحارس أيتور فيرنانديز 

 

2019-02-24T21:19:22Z

79’بالفعل قرار الفيديو منح ريال مدريد ركلة جزاء

2019-02-24T21:18:43Z

78’إعتراضات من لاعبي ريال مدريد على حكم المباراة ويوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو

2019-02-24T21:18:32Z

77’سقوط كاسيميرو بعد تدخل من شيخ دوكوري داخل المنطقة وحكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة الجزاء

2019-02-24T21:17:37Z

76’اووووووووووووووووووووووه....ركلة جزاء لصالح ريال مدريد

2019-02-24T21:17:18Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-02-24T21:15:53Z

73’لوكا مودريتش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليفانتي

2019-02-24T21:15:28Z

72’مريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ليفانتي

2019-02-24T21:13:09Z

70’فينيسيوس جونيور سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس فيرنانديز ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-02-24T21:12:20Z

69’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق فينيسيوس جونيور إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت ليفانتي

2019-02-24T21:10:44Z

67’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس أيتور فيرنانديز

2019-02-24T21:09:39Z

66’خروج توني كروس ودخول فيدريكو فالفيردي بدلًا منه

بطاقة صفراء

2019-02-24T21:08:45Z

65’خطأ لصالح شيخ دوكوري بعد تدخل من لوكاس فاسكيز في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2019-02-24T21:06:10Z

63’لوكاس فاسكيز سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

روجر مارتي يعدل النتيجىة لليفانتي

2019-02-24T21:02:44Z

بتصويبة من خارج المنطقة

61’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق روجر مارتي من خارج المنطقة سكنت على يسار الحارس تيبو كورتوا بنجاح

 

2019-02-24T21:02:15Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد

2019-02-24T21:01:50Z

59’بالفعل لا وجود لركلة جزاء في اللقطة الماضية والحكم يشير بإستمرار اللعب

2019-02-24T21:01:28Z

58’مطالبات من لاعبي ليفانتي بركلبة جزاء والحكم يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو

2019-02-24T20:59:28Z

56’تمريرة بنية عن طريق روبن روكينا إلى داخل المنطقة في إتجاه روجر مارتي إصطدمت الكرة بفاران وتحولت خارج المنطقة

2019-02-24T20:56:36Z

55’كرة ثابتة نفذها توني كروس مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-24T20:53:46Z

54’خطأ لصالح لوكاس فاسكيز بعد تدخل من روبير بير في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-02-24T20:53:32Z

53’إستئناف المباراة الآن

2019-02-24T20:52:53Z

52’بروح رياضية عالية لاعبي ليفاتني يحولون الكرة خارج الملعب للإطمئنان على لوكاس فاسكيز

2019-02-24T20:50:58Z

51’سقوط اللاعب لوكاس فاسكيز بداعي الإصابة بعد تدخل مع المدافع روبير بير في منتصف الميدان

2019-02-24T20:50:33Z

50’خمس دقائق مرت من عمرالشوط الثاني ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-02-24T20:49:41Z

49’ركنية نفذها توني كروس إلى داخل المنطقة أبعدت من أمام فينيسيوس جونيور من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-02-24T20:48:54Z

48’ريجيلون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليفانتي إلى ركنية

2019-02-24T20:47:20Z

47’تمريرة بينية عن طريق أنطونيو لونا إلى داخل المنطقة في إتجاه روجر مارتي الذي إستقبل الكرة وسددها قوية تصدى لها كورتوا ببراعة

القائم يحرم ليفانتي من هدف التعديل

2019-02-24T20:30:28Z

45+1’تصويبة قوية عن طريق خوسيه لويس من داخل المنطقة  إصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى خارج الملعب ركلة مرمى

كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد

2019-02-24T20:29:22Z

من علامة الجزاء

45’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها كريم بنزيما قوية على يسار الحارس أيتور فيرنانديز وسكنت الشباك

 

2019-02-24T20:28:49Z

44’اوووووووووووووووووه......بالفعل حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء بعد التأكد من تقنية الفيديو

2019-02-24T20:26:27Z

43’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لوكا مودريتش إلى داخل المنطقة إصطدمت الكرة بيد المدافع روبير وحكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود لمسة يد أم لا

2019-02-24T20:24:54Z

42’فينيسيوس جونيور إنطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليفانتي

2019-02-24T20:22:58Z

41’توني كروس سدد كرة قوية من خارج المنطقة  في منتصف المرمى وصلت إلى أحضان الحارس أيتور فيرنانديز

2019-02-24T20:22:29Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T20:21:02Z

39’كرة بينية عن طريق جوسي كامبانا إلى داخل المنطقة في إتجاه روجر مارتي المنطلق داخل المنطقة، لكن لم تصل إليه وإصطدمت بفاران ثم وصلت إلى الحارس تيبو كورتوا

2019-02-24T20:20:28Z

38’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد

2019-02-24T20:19:05Z

37’روجر مارتي إنطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الميرينجي

2019-02-24T20:18:04Z

36’ركنية نفذها توني كروس مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليفانتي ببراعة

2019-02-24T20:17:39Z

35’عشر دقائق متيقية من عمر الشوط الأول ومازال لالتعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-24T20:16:39Z

34’تمريرة بينية عن طريق كريم بنزيما في إتجاه المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيمن فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس أيتور فيرنانديز وحولها إلى ركنية

2019-02-24T20:14:47Z

33’كرة ثابتة نفذها أنطونيو لونا إلى داخل المنطقة سددها القادم من الخلف روبير بير الذي سدد كرة قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T20:14:15Z

32’خطأ لصالح روجر مارتي بعد تدخل من ناتشو في منتصف الميدان 

2019-02-24T20:11:56Z

31’موزيس سيمون إنطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

 

2019-02-24T20:11:27Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T20:10:58Z

29’ضغط متواصل الآن من لاعبي ليفانتي لمحاولة خطف هدف أول في المباراة

2019-02-24T20:08:59Z

28’ركنية نُفذت عن طريق روبن روكينا داخل المنطقة إستقبلها رزجر مارتي برأسية قوية على المرمى إصطدمت بالقائم الأيسر وأبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-02-24T20:08:31Z

27’ياربااااااااااااااااااااااااااه، القائم يتصدى ويمنع هدف أول لليفانتي

2019-02-24T20:08:00Z

26’تصويبة قوية عن طريق خوسيه لويس من خارج المنطقة  إصطدمت الكرة بكاربخال وتحولت إلى ركنية

2019-02-24T20:07:35Z

25’المباراة تُستأنف الآن ولا وجود لركلة جزاء في الكرة الماضية

2019-02-24T20:06:45Z

24’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو في اللقطة الماضية

2019-02-24T20:05:20Z

23’مطالبات من لاعبي ليفانتي بركلة حزاء بعد تدخل من ناتشو على اللاعب خوسيه لويس داخل المنطقة، والحكم يقول لاشيء

2019-02-24T20:04:15Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليفانتي

2019-02-24T20:03:17Z

21’سيرجيو ريجيلون أرسل كرة بينية في إتجاه فينيسيوس جونيور المنطلق في الجانب الأيسر طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T20:01:50Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ليفانتي

2019-02-24T20:00:47Z

19’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الميرينجي في منتصف الميدان

2019-02-24T20:00:06Z

18’خطأ لصالح روجر مارتي بعد تدخل من ناتشو في منتصف الميدان 

2019-02-24T19:59:23Z

17’خطأ لصالح توني كروس في منتصف الميدان بعد تدخل من جوسي كامبانا

2019-02-24T19:58:07Z

16’سيرجيو ريجيلون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إرتقى لها لوكاس فاسكيز وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T19:57:47Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T19:56:50Z

13’فينيسيوس جونيور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-24T19:56:17Z

12’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ليفانتي

2019-02-24T19:55:03Z

11’سيرجيو ريجيلون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-24T19:54:38Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T19:53:36Z

9’لوكا مودريتش مرر كرة بينية في إتجاه فينيسيوس جونيور المنطلق في الجانب الأيسر طالةت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T19:51:18Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق إينيس بردهي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-02-24T19:50:10Z

7’روكينا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-02-24T19:49:15Z

6’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفانتي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الميرينجي

2019-02-24T19:48:59Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-24T19:47:47Z

4’أول ركنية في اللقاء لصالح ليفانتي جاءت بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق روبن روكينا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد إلى ركنية

2019-02-24T19:47:27Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-24T19:46:21Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليمين وليفانتي بالزي الأزرق على اليسار

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-02-24T19:29:06Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا  دانييل كاربخاتل / ناتشو / رافائيل فاران / سيرجيو ريجيلون / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور

 

إليكم تشكيل ليفانتي لمباراة اليوم

2019-02-24T19:27:30Z

يبدأ المدرب باكو لوبيز بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

أيتور فيرنانديز / إريك كاباكو / رروبن فيزو / روبير بير / موزيس سيمون / روبن روكينا / جوسي كامبانا / إينيس بردهي / أنطونيو لونا / روجر مارتي / خوسيه لويس 

 

2019-02-24T19:26:16Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني إيجناسيو فيلانويفا

2019-02-24T19:21:26Z

سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من جيرونا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وبهذه الخسارة تراجع الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 45، فبعد أن خاض الملكي 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.

2019-02-24T19:21:14Z

يأتي فريق ليفانتي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، خلف إيبار الذي يحتل المركز العاشر حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق سيلتا فيجو وحققوا الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر في عشر مواجهات.

2019-02-24T19:19:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ليفانتي وريال مدريد على ملعب سيوداد دي فالنسيا، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 