سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من جيرونا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وبهذه الخسارة تراجع الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 45، فبعد أن خاض الملكي 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.