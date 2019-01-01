بطاقة صفراء
تبديل في صفوف ريال مدريد
84’خروج فينيسيوس جونيور ودخول ماركو أسينسيو بدلًا منه
🔁 د.83 خروج @vini11Oficial ونزول @marcoasensio10.— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 24, 2019
ليبانتي 1-2 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/zR44X6U4sY
جاريث بيل يسجل الثاني لريال مدريد
من علامة الجزاء
80’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها جاريث بيل ببراعة على يسار الحارس أيتور فيرنانديز
⚽ د.78 جووووووووووووووووول جووووول!!! @GarethBale11 يسجل ضربة الجزاء.— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 24, 2019
ليبانتي 1-2 ريال مدريد#FIFA19| #RMLiga pic.twitter.com/HXGa0EpJDe
تبديل في صفوف ريال مدريد
71’خروج كريم بنزيما ودخول جاريث بيل بدلًا منه
🔁 د.74 خروج @Benzema ونزول @GarethBale11.— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 24, 2019
ليبانتي 1-1 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/j2RWE6OEhx
بطاقة صفراء
روجر مارتي يعدل النتيجىة لليفانتي
بتصويبة من خارج المنطقة
61’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق روجر مارتي من خارج المنطقة سكنت على يسار الحارس تيبو كورتوا بنجاح
65’| 1-1 | Se marcha muy desviado el tiro de Lucas tras la presión granota.— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) February 24, 2019
¡Vamos #LevanteUD!#LevanteRealMadrid 🔵🔴 pic.twitter.com/OctY97ZePN
46’انطلاق الشوط الثاني
▶2⃣ بداية الشوط الثاني!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 24, 2019
ليبانتي0-1 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/oJIvw8OaY8
45+2’نهاية الشوط الأول
⏸ نهاية الشوط الأول:— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 24, 2019
ليبانتي0-1 ريال مدريد
⚽ د.43 @Benzema#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/VilDAy7XmP
القائم يحرم ليفانتي من هدف التعديل
كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد
من علامة الجزاء
45’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها كريم بنزيما قوية على يسار الحارس أيتور فيرنانديز وسكنت الشباك
⚽ د.43 جووووووووووووووووول جووووول!!! @Benzema يسجل ضربة الجزاء.— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 24, 2019
ليبانتي0-1 ريال مدريد#FIFA19| #RMLiga pic.twitter.com/ZAum7gJ3uA
34’تمريرة بينية عن طريق كريم بنزيما في إتجاه المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيمن فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس أيتور فيرنانديز وحولها إلى ركنية
31’موزيس سيمون إنطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد
23’مطالبات من لاعبي ليفانتي بركلة حزاء بعد تدخل من ناتشو على اللاعب خوسيه لويس داخل المنطقة، والحكم يقول لاشيء
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⏱1⃣ بداية الشوط الأول!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 24, 2019
ليبانتي0-0 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/UpUoXClBIU
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا دانييل كاربخاتل / ناتشو / رافائيل فاران / سيرجيو ريجيلون / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور
📝 التشكيلة أمام @LevanteUD!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/2EThvHITbn— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 24, 2019
إليكم تشكيل ليفانتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب باكو لوبيز بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
أيتور فيرنانديز / إريك كاباكو / رروبن فيزو / روبير بير / موزيس سيمون / روبن روكينا / جوسي كامبانا / إينيس بردهي / أنطونيو لونا / روجر مارتي / خوسيه لويس
ALINEACIÓN | ¡Este es nuestro once para enfrentarnos al @realmadrid! #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/fMy1GZoNyb— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) February 24, 2019
سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من جيرونا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وبهذه الخسارة تراجع الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 45، فبعد أن خاض الملكي 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.
يأتي فريق ليفانتي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، خلف إيبار الذي يحتل المركز العاشر حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق سيلتا فيجو وحققوا الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر في عشر مواجهات.