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ليفانتي × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2018-12-16T19:56:09Z

12' بداية هجوم لليفانتي بتمريرات في الخلف، وتراجع من برشلونة دون ضغط على حامل الكرة

2018-12-16T19:54:54Z

11' توغل راااااااااااااائع من ميسي أمام منطقة الجزاء ينتهي بتسديدة يسارية تعبر إلى خارج الملعب من على حافة القائم الأيمن لأوير.

2018-12-16T19:53:53Z

10' ركنية لبرشلونة من على يمين المرمى، ينفذها ميسي بعرضية إلى عمق المنطقة حيث فيرمايلين الذي يرسل رأسية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى

2018-12-16T19:51:49Z

7' برشلونة يستحوذ على الكرة في هذه الأثناء بحثاً عن الخطورة الأولى على مرمى ليفانتي

2018-12-16T19:47:34Z

5' خطيييييييييييييييييييرة لليفانتي بتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء عن طريق بواتينج الذي يرسل تسديدة أرضية قوية يعترضها تير شتيجن ويمسكها من على يساره

2018-12-16T19:46:38Z

2' ليفانتي على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وبرشلونة على اليمين بالأصفر الرديف

2018-12-16T19:45:28Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-16T19:45:22Z

يستضيف اللقاء استاد سيوتات دي فالنسيا والصافرة للحكم خوسيه جونزاليس.

2018-12-16T19:45:19Z

يعيش ليفانتي أوقاتًا رائعة حتى الآن في الليجا، واسطاع الفريق أن يضع نفسه في المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن ألافيس صاحب المركز الخامس، بعد 15 جولة، فاز الفريق في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضر في أربع، وتلقى خمس هزائم.

2018-12-16T19:45:13Z

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم على صداراة جدول التريب برصيد 31 نقطة، فبعد مرور 15 جولة استطاع زملاء ميسي أن يحققوا الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين، وسيسعى الكتلان لخطف لثلاث نقاط في هذه المباراة لتوسيع الفارق عن إشبيليه وأتلتيكو مدريد اللذان يمتلكان 28 نقطة في المركز الثاني والثالث.

2018-12-16T19:44:59Z

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة 15 من الدوري الإسباني 2018-19 ...متابعة ممتعة.