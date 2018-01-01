يستضيف اللقاء استاد سيوتات دي فالنسيا والصافرة للحكم خوسيه جونزاليس.
يعيش ليفانتي أوقاتًا رائعة حتى الآن في الليجا، واسطاع الفريق أن يضع نفسه في المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن ألافيس صاحب المركز الخامس، بعد 15 جولة، فاز الفريق في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضر في أربع، وتلقى خمس هزائم.
يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم على صداراة جدول التريب برصيد 31 نقطة، فبعد مرور 15 جولة استطاع زملاء ميسي أن يحققوا الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين، وسيسعى الكتلان لخطف لثلاث نقاط في هذه المباراة لتوسيع الفارق عن إشبيليه وأتلتيكو مدريد اللذان يمتلكان 28 نقطة في المركز الثاني والثالث.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة 15 من الدوري الإسباني 2018-19 ...متابعة ممتعة.