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ليفانتي × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفانتي وبرشلونة، في إطار منافسات دور الـ16 من مرحلة الذهاب فى بطولة كأس ملك اسبانيا

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Óscar del Pozo/Getty

2019-01-10T21:45:12Z

55’ تمريرة خطيرة تصل إلى موزيس سيمون فى الجهة اليسري ليستلم الكرة ويسددها فى المرمي لكن امسكها الحارس سيليسين بثبات 

2019-01-10T21:44:07Z

54’ خطأ فادح من أرتورو فيدال بعد تمريرة خاطئة استخلصها روبن روكينا ليرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها بورخا مايورال الذي سدد كرة قوية لكن تصدي لها التألق ياسبر سيليسين 

2019-01-10T21:43:25Z

53’ تسديدة رائعة من فيليبي كوتينيو مقسة من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-10T21:42:56Z

52’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-10T21:42:36Z

50’ بطاقة صفراء من نصيب إريك كاباكو بعد تدخل مع مالكوم فى منتصف الميدان 

2019-01-10T21:42:06Z

49’ تسديدة قوية من روبن روكينا من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس سيليسين بثبات 

تبديل أول في صفوف فريق برشلونة

2019-01-10T21:41:28Z

47’ دخول سيرخي روبيرتو وخروج خوان ميراندا 

2019-01-10T21:39:46Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-01-10T21:37:00Z

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

2019-01-10T21:33:52Z

45+1’ اشتباك بين لاعبي الفريقين بعد تدخل من تشيما مع الحارس ياسبر سيليسين 

2019-01-10T21:32:46Z

44’ عرضية أرضية من سيميدو من الجهة اليمنى تلقاها مالكوم لكنه تباطئ فى التسديد لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي 

2019-01-10T21:30:50Z

44’ خطأ من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من جوسي كامبانا لداخل المنطقة تلقاها كوكي بتمريرة راسية تصل إلى بورخا مايورال الذي سدد الكرة من منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-10T21:30:29Z

43’ بطاقة صفراء من نصيب تشومي بعد تدخل مع إيمانويل بواتينج في منتصف الميدان 

2019-01-10T21:26:41Z

41’ بطاقة صفراء من نصيب سانيين برسيتش بعد تدخل مع فيدال في منتصف الميدان 

2019-01-10T21:26:24Z

40’ بطاقة صفراء من نصيب كارليس الينا بعد تدخل مع جوسي كامبانا في منتصف الميدان 

2019-01-10T21:21:32Z

37’ تمريرة من فيليبي كوتينيو إلى أقصي الجهة اليسري فى إتجاه ديمبيلي الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثثبات 

2019-01-10T21:20:08Z

35’ تمريرة رائعة من كوتينيو تصل إلى نيلسون سيميدو داخل يمين المنطقة ومرور رائع لداخل المنطقة ليرسلها عرضية تصل إلى ديمبيلي الذي حاول تسديد الكرة فى المرمي لكن تدخل الدفاع فى الوقت المناسب وابعدها بنجاح 

2019-01-10T21:19:41Z

33’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق أرتورو فيدال لكنها تصطدم فى الدفاع 

2019-01-10T21:10:04Z

32’ تسديدة قوية من فيليبي كوتينيو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد بين أقدام لاعبي برشلونة 

2019-01-10T21:08:29Z

30’ نصف ساعة مرت من عمر اللقاء والتقدم لفريق ليفانتي بهدفين مقابل لاشئ

2019-01-10T21:08:04Z

29’ خطأ لصالح روبن روكينا بعد تدخل قوي من أرتورو فيدال فى منتصف الميدان 

2019-01-10T21:07:33Z

28’ هدوء في أحداث اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-01-10T20:57:49Z

27’ سيطرة من لاعبي ليفانتي على مجريات اللقاء وإرتباك واضح فى صفوف برشلونة 

2019-01-10T20:55:24Z

25’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة لمحاولة إختراق دفاعات ليفانتي 

2019-01-10T20:54:31Z

24’ بطاقة صفراء ن نصيب خيسون مورييو بعد تدخل قوي على جوسي كامبانا 

2019-01-10T20:53:00Z

23’ تسديدة قوية من كارليس ألينا من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-01-10T20:51:42Z

22’ تمريرة من فيليبي كوتينيو لداخل يسار المنطقة إلى المنطلق أرتورو فيدال الذي حاول إرسلها عرضية أرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

أوووووووووووووووووه،،،، ماذا أهدرت يامالكوم؟

2019-01-10T20:50:23Z

21’ تمريرة خطيرة تضع مالكوم فيليبي منفرداً بالمرمي من منتصف الميدان لينطلق بها حتي يصل داخل المنطقة لكنه سددها تسديدة سيئة للغاية ليتصدي لها الحارس وتمر بسلام على مرمي ليفانتي 

بورخا مايورال يحرز الهدف الثاني فى مرمي برشلونة

2019-01-10T20:48:21Z

بورخا مايورال

19’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من إيمانويل بواتينج لداخل المنطقة تلقاها بورخا مايورال بتسديدة قوية من وسط مدافعي برشلونة تسكن على يمين الحارس ياسبر سيليسين 

2019-01-10T20:47:09Z

18’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لفريق ليفانتي عن طريق بورخا مايورال 

2019-01-10T20:46:05Z

16’ تمريرات عديدة بين لاعبي برشلونة على حدود المنطقة وتمريرة تصل إلى فيليبي كوتينيو لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-10T20:45:20Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم لصاحب الأرض والضيافة ليفانتي بهدف نظيف 

2019-01-10T20:43:51Z

13’ عرضية من الجهة اليمنى لفريق برشلونة عن طريق سيرخيو بوسكيتس لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

أووووووووووه،،، سيليسين يتصدي لهدف مؤكد لفريق ليفانتي

2019-01-10T20:42:20Z

12’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق كوكي من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها لداخل المنطقة تلقاها إيمانويل بواتينج بتسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس ياسبر سيليسين ببراعة ومن ثم ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-10T20:39:36Z

10’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي برشلونة لمحاولة بناء هجمة منظمة والبحث عن هدف التعادل 

2019-01-10T20:38:42Z

8’ إرتباك فى صفوف برشلونة وضغط متقدم من لاعبي ليفانتي على دفاعات البرسا

2019-01-10T20:38:02Z

7’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق ليفانتي بعد تدخل قوي من أرتورو فيدال على جوسي كامبانا 

2019-01-10T20:36:19Z

6’ إنطلاقة من داخل يسار المنطقة عن طريق إيمانويل بواتينج الذي سدد كرة قوية لكن امسكها الحارس سيليسين بثبات 

إريك كاباكو يفتتح التسجيل لفريق ليفانتي

2019-01-10T20:33:23Z

إريك كاباكو

4’ الهدف جاء بعد خطأ من الجهة اليسري لفريق ليفانتي تنفذ بعرضية من روبن روكينا لداخل المنطقة تلقاها إريك كاباكو برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-01-10T20:32:13Z

2’ جووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لفريق ليفانتي 

2019-01-10T20:30:04Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

طالع تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-01-10T20:04:23Z

يبدأ بطريق (4/3/3) وتضم كلامن

ياسبر سيليسين / خوان ميراندا / تشومي / خيسون مورييو / نيلسون سيميدو / كارليس ألينا / أرتورو فيدال / سيرخيو بوسكيتس / عثمان ديمبيلي / مالكوم فيليبي / فيليبي كوتينيو

البدلاء / كليمونت لينجليت / موسي واجي / سيرخي روبيرتو / دينيس سواريز / تير شتيجين / ارثور 

طالع تشكيل ليفانتي لمباراة اليوم

2019-01-10T19:56:19Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

أيثور فيرنانديز / تشيما / إريك كاباكو / سيرجيو بوستيجو / كوكي / جوسي كامبانا / موزيس سيمون / سانيين برسيتش / بورخا مايورال / إيمانويل بواتينج 

البدلاء / جورجي رويز كوكي / بيدرو لوبيز / صامويل جارسيا سانشيز / تونو / شيخ دوكوري / خوسيه لويس موراليس / يفيد راميسيرو جاسون

2019-01-08T23:51:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي ليفانتى نظيره برشلونة، على ملعب “سيوتات دي فالنسيا” في إطار منافسات دور الـ16 من مرحلة الذهاب فى بطولة كأس ملك اسبانيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.