تبديل أول في صفوف فريق برشلونة
أوووووووووووووووووه،،،، ماذا أهدرت يامالكوم؟
بورخا مايورال يحرز الهدف الثاني فى مرمي برشلونة
بورخا مايورال19’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من إيمانويل بواتينج لداخل المنطقة تلقاها بورخا مايورال بتسديدة قوية من وسط مدافعي برشلونة تسكن على يمين الحارس ياسبر سيليسين
أووووووووووه،،، سيليسين يتصدي لهدف مؤكد لفريق ليفانتي
إريك كاباكو يفتتح التسجيل لفريق ليفانتي
إريك كاباكو4’ الهدف جاء بعد خطأ من الجهة اليسري لفريق ليفانتي تنفذ بعرضية من روبن روكينا لداخل المنطقة تلقاها إريك كاباكو برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
3'| 1-0 | ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del #LevanteUD!!!!! ¡¡¡Voló Cabaco!!!! ✈️#LUDLive #CopaDelRey #LevanteBarça— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) ١٠ يناير ٢٠١٩
🔵🔴 pic.twitter.com/oy1bPUCnoq
طالع تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ بطريق (4/3/3) وتضم كلامن
ياسبر سيليسين / خوان ميراندا / تشومي / خيسون مورييو / نيلسون سيميدو / كارليس ألينا / أرتورو فيدال / سيرخيو بوسكيتس / عثمان ديمبيلي / مالكوم فيليبي / فيليبي كوتينيو
🔵🔴 Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) ١٠ يناير ٢٠١٩
⚽ Levante UD v FC Barcelona#CopaBarça pic.twitter.com/azUjy8f4zx
البدلاء / كليمونت لينجليت / موسي واجي / سيرخي روبيرتو / دينيس سواريز / تير شتيجين / ارثور
طالع تشكيل ليفانتي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
أيثور فيرنانديز / تشيما / إريك كاباكو / سيرجيو بوستيجو / كوكي / جوسي كامبانا / موزيس سيمون / سانيين برسيتش / بورخا مايورال / إيمانويل بواتينج
NUESTRO XI | ¡Este es nuestro once para enfrentarnos al @FCBarcelona_es!#CopaDelRey #LevanteBarça pic.twitter.com/cKetwPcEnz— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) ١٠ يناير ٢٠١٩
البدلاء / جورجي رويز كوكي / بيدرو لوبيز / صامويل جارسيا سانشيز / تونو / شيخ دوكوري / خوسيه لويس موراليس / يفيد راميسيرو جاسون