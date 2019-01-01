12’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق كوكي من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها لداخل المنطقة تلقاها إيمانويل بواتينج بتسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس ياسبر سيليسين ببراعة ومن ثم ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة