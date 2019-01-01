يقدم ليجانيس موسم جيد حتى الآن في اللاليجا، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ديبورتيفو ألافيس، وحققوا التعادل في هذا اللقاء بهدف لكل منهما، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 31 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 9 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 13 لقاء.
فاز الميرينجي في مباراته الأخيرة في الدوري أمام فريق إيبار بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من اللاليجا، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 31 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 19 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 9 هزائم.