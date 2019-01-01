فاز الميرينجي في مباراته الأخيرة في الدوري أمام فريق إيبار بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من اللاليجا، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 31 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 19 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 9 هزائم.