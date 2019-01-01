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ليجانيس × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد وليجانيس، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني

محدث
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Getty Images

2019-04-14T23:42:58Z

يقدم ليجانيس موسم جيد حتى الآن في اللاليجا، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ديبورتيفو ألافيس، وحققوا التعادل  في هذا اللقاء بهدف لكل منهما، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 31 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 9 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 13 لقاء.

2019-04-14T23:42:48Z

فاز الميرينجي في مباراته الأخيرة في الدوري أمام فريق إيبار بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من اللاليجا، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 31 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 19 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 9 هزائم. 

2019-04-14T23:42:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق ليجانيس نظيره ريال مدريد، على ملعب “دي بوتاركي” في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.