أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب لبنان مع منتخب السعودية، على ملعب “آل مكتوم” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.