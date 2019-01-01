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لبنان× السعودية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة لبنان والسعودية، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-12T17:51:10Z

90+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-01-12T17:49:59Z

90+2’ بطاقة صفراء من نصيب سالم الدوسري 

2019-01-12T17:48:48Z

90+1’ إنطلاقة من سالم الدوسري ممن الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

2019-01-12T17:47:52Z

90’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-01-12T17:46:40Z

89’ بطاقة صفراء من نصيب هلال الحلوي لإعتراضه على حكم اللقاء

2019-01-12T17:45:47Z

88’ محاولات من لاعبي المنتخب اللبناني للبحث عن هدف شرفي فى الدقائق الاخيرة من اللقاء 

2019-01-12T17:44:41Z

87’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي فى منتصف الميدان لمحاولة الاحتفاظ بالكرة 

التبديل الثالث والأخير فى صفوف لبنان

2019-01-12T17:44:20Z

86’ دخول محمد زين ضحان وخروج محمد حيدر 

2019-01-12T17:42:34Z

85’ مرتدة سريعة للمنتخب السعودي إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق هاتان باهبري ومن ثم يمررها عرضية لداخل المنطقة إلى سالم الدوسري الذي سددها من لمسة واحدة لكن امسكها الحارس مهدي خليل بثبات 

التبديل الثالث والأخير فى صفوف المنتخب السعودي

2019-01-12T17:41:47Z

84’ دخول إبراهيم غالب وخروج عبدالله عطيف 

2019-01-12T17:41:13Z

83’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-12T17:39:50Z

82’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على حسين المقهوي فى منتصف الميدان من ربيع عطايا 

2019-01-12T17:39:02Z

81’ بطاقة صفراء من نصيب محمد حيدر بعد تدخل قوي على سالم الدوسري 

2019-01-12T17:38:12Z

80’ عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة والتقدم للمنتخب السعودي بهدفين ولاخطورة تذكر من المنتخب اللبناني المتراجع إلى المنطقة الدفاعية 

2019-01-12T17:37:46Z

79’ تمريرة طولية من هتان باهبري لداخل المنطقة فى إتجاه المنطلق سالم الدوسري لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه 

التبديل الثاني فى صفوف المنتخب السعودي

2019-01-12T17:36:19Z

78’ دخول عبدالرحمن غريب وخروج عبدالعزيز البيشي 

2019-01-12T17:34:35Z

77’ عرضية من نادر مطر من الجهة اليمنى لكن امسكها الحارس محمد العويس بثبات 

التبديل الثاني فى صفوف منتخب لبنان

2019-01-12T17:33:13Z

76’ دخول نادر مطر وخروج حسن معتوق 

2019-01-12T17:32:08Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ولايزال التقدم للمنتخب السعودي بهدفين مقابل لاشئ

االتبديل الاول فى صفوف المنتخب اللبناني

2019-01-12T17:31:31Z

74’ دخول ربيع عطايا وخروج هيثم قاعور 

التبديل الاول فى صفوف المنتخب السعودي

2019-01-12T17:30:30Z

74’ دخول يحي الشهري وخروج فهد المولد 

2019-01-12T17:30:00Z

73’ مرور رائع من فهد المولد من الجهة اليمنى وتسديدة قوية من داخل يمين المنطقة لكن تصدي لها الحارس بنجاح 

2019-01-12T17:29:14Z

72’ تراجع من لاعبي المنتخب اللبناني وسيطرة من المنتخب السعودي ساعياً للبحث عن الهدف الثالث 

2019-01-12T17:28:47Z

71’ تنفيذ الخطامن محمد البريك بتسديدة قوية تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة 

بطاقة صفراء من نصيب فيليكس ميشيل

2019-01-12T17:27:12Z

70’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تسديدة قوية من عبدالله عطيف تصطدم يد المدافع فيليكس ميشيل

2019-01-12T17:26:14Z

69’ سيطرة من لاعبي المنتخب السعودي على مجريات اللقاء 

حسين المقهوي يعزز النتيجة بهدف ثاني للأخضر السعودي

2019-01-12T17:24:34Z

حسين المقهوي

67’ الهدف جاء بعد تمريرة من فهد المولد على يمين المنطقة إلى هتان باهبري الذي ارسل عرضية رائعة لداخل المنطقة تلقاها حسين المقهوي بتسديدة من على القائم البعيد لتسكن الشباك بنجاح 

2019-01-12T17:23:54Z

66’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للمنتخب السعودي عن طريق حسين المقهوي 

2019-01-12T17:23:06Z

65’ خطأ من عبدالله عطيف من الجهة اليسري يستخلصها حسن معتوق وينطلق ومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-01-12T17:22:07Z

64’ سيطرة من لاعبي المنتخب اللبناني لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-01-12T17:21:30Z

63’ إنطلاقة من محمد حيدر من الجهة اليمنى لكن تدخل معه حمدان الشمراني وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-12T17:20:12Z

62’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي 

2019-01-12T17:19:44Z

61’ توقف اللقاء لسقوط الحارس مهدي خليل بعد إصطدامه مع فهد المولد 

2019-01-12T17:19:11Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التقدم بهدف للمنتخب السعودي 

2019-01-12T17:18:16Z

59’ تمريرة طولية من عبدالعزيز البيشي فى إتجاه فهد المولد لكن خروج رائع من الحارس مهدي خليل وابعدها بنجاح من امامه 

2019-01-12T17:14:54Z

57’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب اللبناني 

2019-01-12T17:14:07Z

56’ توقف الللقاء لسقوط على حمام ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج 

2019-01-12T17:12:46Z

55’ تمريرة خطيرة لداخل المنطقة فى إتجاه على حمام لكن تدخل رائع من على آل البليهي وابعدها إلى ركنية للمنتخب اللبناني 

2019-01-12T17:11:21Z

54’ إنطلاقة من هتان باهبري من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-01-12T17:10:47Z

53’ تسديدة قوية من هتان باهبري من على حدود المنطقة لكن تصدي لها الحارس وابعدها بنجاح 

2019-01-12T17:10:10Z

52’ هجمة خطيرة للمنتخب السعودي وتمريرة تصل إلى هتان باهبري داخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-01-12T17:08:59Z

51’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-12T17:08:28Z

50’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى ركنية 

2019-01-12T17:07:33Z

49’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تخل قوي على سالم الدوسري 

2019-01-12T17:06:53Z

48’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب السعودي فى منتصف الميدان 

2019-01-12T17:06:07Z

46’ إنطلاقة أحداث الشوط الثاني 

2019-01-12T16:46:13Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة وااحدة وقت بدل ضائع 

2019-01-12T16:45:08Z

44’ إنطلاقة من هتان باهبري من الجهة اليسري ومرور رائع من مدافعي المنتخب الللبناني ومن ثم يرسلها عرضية فى إتجاه فهد المولد ابعدها الدفاع لتصل إلى عبد العزيز البيشي الذي سددها تسديدة قوية مرت اأعلي المرمي 

2019-01-12T16:44:14Z

43’ استحواذ نسبي للأخضر السعودي على الكرة وسيطرة فى منتصف الميدان 

2019-01-12T16:43:24Z

42’ إنطلاقة من قاسم الزين من على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-01-12T16:42:47Z

41’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق حسن معتوق لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-12T16:39:27Z

39’ تمريرة من الجهةة اليمنى فى إتجاه  هلال الحلوي لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-12T16:37:24Z

38’ إنطلاقة من عبدالعزيز البيشي من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-01-12T16:36:24Z

37’ تنفيذ الخطأ من محمد البريك بتسديدة قوية تصدي لها الحارس مهدي خليل لتسقط وتردد امام عبدالله عطيف الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع من امامه 

2019-01-12T16:35:29Z

36’ بطاقة صفراء من نصيب معتز الجنيدي بعد تدخل قوي من على حدود المنطقة على حسين المقهوي 

2019-01-12T16:33:24Z

35’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد ابريك لداخل المنطقة حاول معها عبدالعزيز البيشي لكنه فشل فى تسديد الكرة بالرأس لتمر إلى رمية تماس

2019-01-12T16:32:15Z

34’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي فى منتصف الميدان 

2019-01-12T16:30:32Z

33’ عرضية خطيرة من حمدان الشمراني من الجهة اليسري ابعدها الحارس من امام فهد المولد وامسكها على مرتين 

2019-01-12T16:29:41Z

32’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها محمد البريك برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:28:54Z

31’ خطأ للمنتخب السعودي من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من جوان العمري على عبدالعزيز البيشي 

2019-01-12T16:28:17Z

30’ تسديدة من حسين المقهوي من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع ويخرج الحارس ويمسكها بثبات 

2019-01-12T16:27:14Z

29’ تمريرة طولية من عبدالله البيشي فى إتجاه حسين المقهوي لكنها أطول من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:25:45Z

27’ تمريرة طولية من حسن معتوق لداخل المنطقة مرت بغرابة من امام المتقدم فيليكس ميشيل لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:24:56Z

26’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق عبد العزيز البيشي أمسكها الحارس بثبات 

2019-01-12T16:24:27Z

25’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من محمد معتوق لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد العويس 

2019-01-12T16:23:54Z

24’ خطأ فى منتصف الميدان من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من محمد البريك على هلال الحلوي 

2019-01-12T16:23:01Z

23’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فيليكس ميشيل لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس محمد العويس بثبات 

2019-01-12T16:22:23Z

22’ إنطلاقة من حسن معتوق من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-12T16:21:51Z

21’ محاولات من لاعبي المنتخب اللبناني للبحث عن هدف التعادل 

2019-01-12T16:19:54Z

20’ سيطرة من لاعبي المنتخب السعودي على مجريات اللقاء 

2019-01-12T16:17:05Z

17’ تمريرة طولية فى إتجاه حسن معتوق على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-12T16:16:34Z

16’ عرضية للمنتخب اللبناني لداخل المنطقة تلقاها جوان العمري برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:15:55Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للمنتخب السعودي بهدف مقابل لاشئ

فهد المولد يفتتح التسجيل بتسديدة صاروخية

2019-01-12T16:14:22Z

فهد المولد

13’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل لداخل يمين المنطقة إلى فهد المولد الذي سدد كرة صاروخية تسكن سقف الشباك لاتصد ولاترد 

2019-01-12T16:13:37Z

12’ جووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمنتخب السعودية عن طريق فهد المولد 

2019-01-12T16:12:31Z

11’ مرتدة سريعة للمنتخب اللبناني وإنطلاقة من حسن معتوق من منتصف المييدان ليمررها على الجهة اليمنى فى إتجاه هلال الحلوي الذي سددها تسديدة قوية لكنها غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2019-01-12T16:12:00Z

10’ إنطلاقة من حمدان الشمراني من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-01-12T16:09:54Z

9’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من حمدان الشمراني على هلال الحلوي

2019-01-12T16:09:08Z

7’ إنطلاقة من حسن معتوق من الجهة اليسري ومحاولة المرور لكن تدخل معه محمد آل فتيل وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-12T16:08:30Z

7’ ضغط من لاعبي المنتخب السعودي على حامل الكرة من لاعبي منتخب لبنان فى منتصف ملعبهم 

2019-01-12T16:07:06Z

6’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق هتان باهبري ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس مهدي خليل بثبات 

2019-01-12T16:06:01Z

5’ تمريرة طولية من منتصف الميدان فى إتجاه حسن معتوق على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-12T16:05:13Z

4’ تمريرة طولية فى إتجاه فهد المولد على يمين المنطقة ومن ثم يمررها إلى محمد البريك داخل يمين المنطقة ليرسلها عرية لداخل المنطقة لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-01-12T16:03:22Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي فى بداية المباراة 

تشكيل منتخب السودية لمباراة اليوم

2019-01-12T15:29:51Z

يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن

محمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / على آل بليهي / حمدان الشمراني / هتان باهبري / عبدالعزيز البيشي / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / سالم الدوسري / فهد المولد 

البدلاء / محمد الصيعري / نوح الموسي / سلطان الغنام / محمد الربيعي اليامي / ياسر الشهراني / يحي الشهري / عبدالإله العمري / وليد عبدالله / عمر هوساوي / إبراهيم غالب / أيمن الخليف / عبدالرحمن غريب

تشكيل منتخب لبنان لمباراة اليوم

2019-01-12T15:27:20Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

مهدي خليل / أليكساندر ميشيل / معتز الجنيدي / جوان العمري / على حمام / فيليكس ميشيل / هيثم قاعور / قاسم الزين / محمد حيدر / هلال الحلوي / حسن معتوق 

البدلاء / وليد إسماعيل / نادر مطر / ربيع عطايا/ أحمد تكتوك / حسين شعيتو / عدنان حيدر / حسن شعيتو / نور منصور / سمير أياس / باسل جرادي / مصطفي مطر 

2019-01-12T04:05:37Z

أما على الجانب الآخر، يدخل المنتخب اللبناني لمحاولة تعويض الخسارة فى الجولة السابقة أمام المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شئ، حيث يدخل ساعياً للفوز لابديل له 

2019-01-12T04:05:28Z

يدخل المنتخب السعودي متصدراً برصيد 3 نقاط بالتساوي مع قطر إلا أن الأخضر لديه أفضلية الأهداف الأربعة التي سجلها في شباك المنتخب الكوري، وسعي الأخضر السعودي للحصول على نقاط المباراة من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني وعدم الانتظار للجولة الثالثة

2019-01-12T04:05:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب لبنان مع منتخب السعودية، على ملعب “آل مكتوم” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.