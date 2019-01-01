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تشكيل قطر
يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
سعد الشيب / بيدرو ميجيل / بسام هشام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن / حسن الهيدوس / عاصم ماديبو / بوعلام خوخي / أكرم عفيف / عبد العزيز حاتم / المعز علي
قائمة منتخبنا الوطني ضد منتخب كولومبيا في بطولة #كوبا_أمريكا— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) June 19, 2019
ونسأل الله التوفيق 🇶🇦#قطر_كولومبيا #CopaAmerica #QatarInBrazil2019 pic.twitter.com/KSi209JlfI
تشكيل كولومبيا
يبدأ المدرب كارلوس كيروش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
دافيد أوسبينا / ستيفان ميدينا / بيري مينا / دافينسون سانشيز / ويليام تيسيلو / خوان كوادرادو / ويلمار باريوس / ماتيوس أوريبي / خيمس رودريجيز / دوفان زاباتا / روجر مارتينيز
Nuestro 11 inicial para el partido ante @QFA_EN pic.twitter.com/t7gA1c0wHC— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 19, 2019
فجر منتخب كولومبيا مفاجأة من العيار الثقيل في أولى مبارياته بكوبا أمريكا هذه النسخة، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب راقصي التانجو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أرينا فونتي نوفا بسالفادور، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا الانتصار تصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بعد تعادل باراجواي وقطر إيجابيًا.