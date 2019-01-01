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كولومبيا × قطر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة كولومبيا ضد قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

محدث
التعليقات()

2019-06-19T21:40:08Z

13’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بين أقدام لاعبي المنتخب الكولومبي الأكثر سيطرة

2019-06-19T21:39:02Z

12’حسن الهيدوس مرر كرة بينية في إتجاه المعزي علي المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب الكولومبي

2019-06-19T21:38:35Z

11’بيدرو ميجيل سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-19T21:38:22Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-19T21:36:31Z

9’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جيمس رودريجيز إلى داخل المنطقة قابلها يري مينا برأسية سكنت الشباك، لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح دفاعات العنابي

2019-06-19T21:35:29Z

8’اووووووووووووووووووه.. هدف ملغي لكولومبيا 

2019-06-19T21:34:37Z

7’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق روجر مارتينيز أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-06-19T21:32:13Z

6’انطلاقة عن طريق خوان كوادرادو ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعات المتنخب القطري

2019-06-19T21:31:56Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-19T21:30:43Z

4’بداية هادئة وإنحصار للعب في منتصف الميدان

2019-06-19T21:30:06Z

3’البداية مع المنتخب القطري وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-06-19T21:29:40Z

2’منتخب قطر بالزي العنابي على اليمين ومنتخب كولومبيا بالزي الأصفر والأزرق على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-06-19T21:29:15Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل قطر

2019-06-19T21:17:16Z

يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

سعد الشيب / بيدرو ميجيل / بسام هشام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن / حسن الهيدوس / عاصم ماديبو / بوعلام خوخي / أكرم عفيف / عبد العزيز حاتم / المعز علي

 

تشكيل كولومبيا

2019-06-19T21:15:14Z

يبدأ المدرب كارلوس كيروش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

دافيد أوسبينا / ستيفان ميدينا / بيري مينا / دافينسون سانشيز / ويليام تيسيلو / خوان كوادرادو / ويلمار باريوس / ماتيوس أوريبي / خيمس رودريجيز / دوفان زاباتا / روجر مارتينيز

 

2019-06-19T21:13:26Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الفنزويلي أليكسيس هريرا

2019-06-19T21:13:03Z

فجر منتخب كولومبيا مفاجأة من العيار الثقيل في أولى مبارياته بكوبا أمريكا هذه النسخة، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب راقصي التانجو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أرينا فونتي نوفا بسالفادور، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا الانتصار تصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بعد تعادل باراجواي وقطر إيجابيًا.

2019-06-19T21:12:53Z

استهل العنابي مشواره في البطولة بتعادل إيجابي أمام منتخب باراجواي بهدف لكل منهما، واستطاع الفريق الخروج بنطقة واحدة من المباراة  تبقى على آماله نحو التأهل إلى الدور القادم أمامعن تحضيرات العنابي لبطولة كوبا أمريكا 2019،  فكان قد خاض الفريق ودية واحدة منذ أيام  قليلة أمام منتخب البرازيل وانتهت لصالح راقصي السامبا بهدفين دون رد. وينافس المنتخب القطري في مجموعة تضم كلًَا من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

2019-06-19T21:09:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء ودي يجمع بين كولومبيا وقطر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال