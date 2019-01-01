فجر منتخب كولومبيا مفاجأة من العيار الثقيل في أولى مبارياته بكوبا أمريكا هذه النسخة، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب راقصي التانجو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أرينا فونتي نوفا بسالفادور، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا الانتصار تصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بعد تعادل باراجواي وقطر إيجابيًا.