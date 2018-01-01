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كوريا الجنوبية × السعودية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية في المباراة الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2018-19

محدث
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2018-12-31T16:27:08Z

20’عبد العزيز البيشي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-31T16:26:38Z

18’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه عبد العزيز البيشي أبعدت من أمامه من الدفاعات إلى ركنية

2018-12-31T16:18:18Z

17’عرضية عن طريق ياسر الشهراني من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2018-12-31T16:17:36Z

16’تصويبة عن طريق هوانج هي تشان من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2018-12-31T16:17:13Z

15’ربع ساعة  مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T16:16:05Z

14’نقترب من أول ربع ساعة في المباراة ولا جديد هنا أو هناك

2018-12-31T16:15:19Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق هتان باهبري في اتجاه فهد المولد أبعدت من أمامه من الدفاعات

2018-12-31T16:13:49Z

12’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كوريا الجنوبية

2018-12-31T16:12:48Z

11’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان

2018-12-31T16:12:14Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T16:10:59Z

8’خطأ لصالح عبد الله عطيف بعد تدخل من هوانج إن بيوم في منتصف الميدان

2018-12-31T16:09:25Z

7’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدنا بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الكوري

2018-12-31T16:07:30Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات لمنتخب الكوري

2018-12-31T16:06:58Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T16:06:19Z

4’خطأ لصالح لي شونج يونج بعد تدخل من هتان باهبري

2018-12-31T16:05:17Z

3’تمريرات قائمة بين لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الكوري

2018-12-31T16:01:52Z

2’المنتخب الكوري على اليمين بالزي الأبيض الكامل والمنتخب السعودي بالزي الأخضر على اليسار

انطلاق المباراة

2018-12-31T16:01:34Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة 

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإماراتي عادل النقبي

إليكم تشكيل منتخب السعودية لمباراة اليوم

2018-12-31T15:35:48Z

يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

محمد العويس / محمد البريك / محمد الفتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبد العزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد

إليكم تشكيل كوريا الجنوبية لمباراة اليوم

2018-12-31T15:33:26Z

يبدأ المدرب شين تاي يونج بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من

كيم سيونج جيو / كيم مين وو / كيم يونج جوون / كون شانج هون / لي يونج / جونج وويونج / كي سونج يونج / هوانج هي تشان / لي شونج يونج / يوي جو هوانج

2018-12-31T15:30:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل لقاء يجمع بين كوريا الجنوبية والسعودية على ملعب بني ياس بالإمارات في المباراة الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.