2018-12-31T16:27:08Z
20’عبد العزيز البيشي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-31T16:26:38Z
18’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه عبد العزيز البيشي أبعدت من أمامه من الدفاعات إلى ركنية
2018-12-31T16:18:18Z
17’عرضية عن طريق ياسر الشهراني من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2018-12-31T16:17:36Z
16’تصويبة عن طريق هوانج هي تشان من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى
2018-12-31T16:17:13Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T16:16:05Z
14’نقترب من أول ربع ساعة في المباراة ولا جديد هنا أو هناك
2018-12-31T16:15:19Z
13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق هتان باهبري في اتجاه فهد المولد أبعدت من أمامه من الدفاعات
2018-12-31T16:13:49Z
12’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كوريا الجنوبية
2018-12-31T16:12:48Z
11’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان
2018-12-31T16:12:14Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T16:10:59Z
8’خطأ لصالح عبد الله عطيف بعد تدخل من هوانج إن بيوم في منتصف الميدان
2018-12-31T16:09:25Z
7’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدنا بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الكوري
2018-12-31T16:07:30Z
6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات لمنتخب الكوري
2018-12-31T16:06:58Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T16:06:19Z
4’خطأ لصالح لي شونج يونج بعد تدخل من هتان باهبري
2018-12-31T16:05:17Z
3’تمريرات قائمة بين لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الكوري
2018-12-31T16:01:52Z
2’المنتخب الكوري على اليمين بالزي الأبيض الكامل والمنتخب السعودي بالزي الأخضر على اليسار
انطلاق المباراة
2018-12-31T16:01:34Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإماراتي عادل النقبي
إليكم تشكيل منتخب السعودية لمباراة اليوم
2018-12-31T15:35:48Z
يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منمحمد العويس / محمد البريك / محمد الفتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبد العزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد
إليكم تشكيل كوريا الجنوبية لمباراة اليوم
2018-12-31T15:33:26Z
يبدأ المدرب شين تاي يونج بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا منكيم سيونج جيو / كيم مين وو / كيم يونج جوون / كون شانج هون / لي يونج / جونج وويونج / كي سونج يونج / هوانج هي تشان / لي شونج يونج / يوي جو هوانج
2018-12-31T15:30:52Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل لقاء يجمع بين كوريا الجنوبية والسعودية على ملعب بني ياس بالإمارات في المباراة الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.